住信SBIネット銀行、公式キャラクター「ねおくん™」を発表

「ねおくん」とは「ねおくん」は、住信SBIネット銀行のアプリやWEBサイト、各種デジタルサービスにおいて、お客さまに寄り添いながら銀行サービスをわかりやすくご案内する、住信SBIネット銀行の公式コミュニケーションパートナーです。現在、邦銀初※となるAI銀行サービス「NEOBANK ai」のベータテストを開始しており、「ねおくん」は同サービスにおいても、お客さまの「知りたい」「困った」をサポートする案内役として活躍します。これまでは、生成AIチャットボット「ヘルピッピ™」としてお客さまからのお問合せに対応してきました。今回の公式キャラクター化にあたって、デジタル技術の高度化およびAI活用の進展を背景に、その役割を刷新し、単なる「ヘルプ」にとどまらず、「お客さまの意思決定やお取引の実行を支援する、より能動的な存在」へとキャラクターの役割を進化させてまいります。データの森に住む、案内役「ねおくん」は、インターネット上に広がる“データの森”に住む妖精。日々流れ込むたくさんの「情報の光」を見て学び、新しい知識を吸収し続けています。明るく元気で前向きな性格で、「人の役に立つこと」が大好き。話しかけてもらえると嬉しくなり、お客さま一人ひとりの気持ちに寄り添いながら、「どうしよう？」を「できた！」に変えるお手伝いをしています。住信SBIネット銀行のサービスや手続きについて幅広く理解し、質問に答えるだけでなく、手続きやお金のやりとりまでサポートする、頼れるパートナーとして設計されています。





単なるキャラクターではなく、デジタル銀行体験の入口に



「ねおくん」は、住信SBIネット銀行のブランドにおける単なるキャラクターではありません。



アプリやWEBサイト、FAQ、各種コンテンツ、そしてAIエージェントを通じて、お客さまと住信SBIネット銀行サービスをつなぐ “体験の入口”として位置づけています。



特に、今回ベータテストを開始した「NEOBANK ai」では、AIによる自動応答を通じて、お客さまの疑問や不安を解消する案内役として「ねおくん」が登場。



煩雑になりがちな各種手続きも、できるだけやさしく、わかりやすくナビゲートすることで、デジタル銀行をより身近な存在にしていきます。



今後の展開



今後「ねおくん」は、住信SBIネット銀行アプリ・WEBサイト、公式SNS、広報コンテンツ、各種プロモーションなど、さまざまな場面で登場予定です。また、「NEOBANK ai」をはじめとしたデジタルサービスの進化にあわせて、案内役としての活躍の場も順次広げていきます。



「ねおくん」とともに、より多くのお客さまにとってわかりやすく、使いやすい、次世代の銀行体験を提供していきます。



住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。

以上





※自然言語での依頼をもとに、振込などの取引や目的に応じたUIを生成（ジェネレーティブUI）し、実行できるAIエージェントを銀行アプリ上で顧客に提供するのは邦銀としては初めて



2026年2月14日時点 住信SBIネット銀行調べ。



