こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ノーリツ社員の声から生まれた、「おふろキャンセル」と向き合うためのアイデア集を公開！
〜おふろ時間を楽しむWEBアプリ「おふろのじかん」に新コンテンツが追加〜
湯まわり設備メーカーの株式会社ノーリツ（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：竹中 昌之）は、入浴をより楽しく健康的な時間にするための情報を提供するWEBアプリ「おふろのじかん」の新たなコンテンツとして、ノーリツ社員の声をもとにした「おふろキャンセル」と向き合うためのアイデア集を、本日3月26日（木）より公開します。
おふろのじかん「おふろのプロが教える、『おふろキャンセル』と向き合うためのアイデア集」
URL：https://ofuro-time.noritz.co.jp/ofurocancel/index.html
ノーリツ社員へのアンケートをもとに、おふろ習慣を続けるアイデアを公開
ここ数年、「お風呂に入るのをやめてしまう」行動を指す言葉として「風呂キャンセル界隈（通称：風呂キャン）」が話題となっています。忙しい日常のなかで疲れを感じて入浴が面倒になったり、入浴後の髪を乾かす手間などから、入浴を後回しにしてしまう経験を持つ人も少なくありません。
そこでノーリツは、少しでもおふろ習慣を楽しく続けていただくためのヒントを紹介するコンテンツとして、社員のリアルな声をもとに「おふろキャンセル」と向き合うためのアイデアをまとめました。本コンテンツでは、当社社員へのアンケート結果をもとに、日々のおふろ習慣を無理なく続けるための工夫や、専門家による「おふろキャンセル」との向き合い方の解説、快適なおふろ環境づくりを支えるノーリツ製品などをご紹介しています。
ノーリツは、今後も入浴がより楽しく快適な時間となるよう、さまざまな情報発信や製品・サービスの提供を通じて、おふろのある豊かな暮しを提案してまいります。
「おふろのじかん」とは
「おふろのじかん」は、入浴をより楽しく、健康的な時間にするための情報を提供するWEBアプリです。医師監修の入浴法、お風呂でのストレッチ、子供向けコンテンツ、天気予報と連動した入浴提案などを提供しています。
また、「わかすアプリ」をはじめとした当社が提供する入浴に関する各コンテンツとも連携し、さらなるサービスの充実を図ります。
https://ofuro-time.noritz.co.jp/
湯まわり設備メーカーの株式会社ノーリツ（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：竹中 昌之）は、入浴をより楽しく健康的な時間にするための情報を提供するWEBアプリ「おふろのじかん」の新たなコンテンツとして、ノーリツ社員の声をもとにした「おふろキャンセル」と向き合うためのアイデア集を、本日3月26日（木）より公開します。
おふろのじかん「おふろのプロが教える、『おふろキャンセル』と向き合うためのアイデア集」
URL：https://ofuro-time.noritz.co.jp/ofurocancel/index.html
ノーリツ社員へのアンケートをもとに、おふろ習慣を続けるアイデアを公開
ここ数年、「お風呂に入るのをやめてしまう」行動を指す言葉として「風呂キャンセル界隈（通称：風呂キャン）」が話題となっています。忙しい日常のなかで疲れを感じて入浴が面倒になったり、入浴後の髪を乾かす手間などから、入浴を後回しにしてしまう経験を持つ人も少なくありません。
そこでノーリツは、少しでもおふろ習慣を楽しく続けていただくためのヒントを紹介するコンテンツとして、社員のリアルな声をもとに「おふろキャンセル」と向き合うためのアイデアをまとめました。本コンテンツでは、当社社員へのアンケート結果をもとに、日々のおふろ習慣を無理なく続けるための工夫や、専門家による「おふろキャンセル」との向き合い方の解説、快適なおふろ環境づくりを支えるノーリツ製品などをご紹介しています。
ノーリツは、今後も入浴がより楽しく快適な時間となるよう、さまざまな情報発信や製品・サービスの提供を通じて、おふろのある豊かな暮しを提案してまいります。
おふろ習慣を続けるアイデア（一部抜粋）
「おふろのじかん」とは
「おふろのじかん」は、入浴をより楽しく、健康的な時間にするための情報を提供するWEBアプリです。医師監修の入浴法、お風呂でのストレッチ、子供向けコンテンツ、天気予報と連動した入浴提案などを提供しています。
また、「わかすアプリ」をはじめとした当社が提供する入浴に関する各コンテンツとも連携し、さらなるサービスの充実を図ります。
https://ofuro-time.noritz.co.jp/