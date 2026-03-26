NTTプレシジョンメディシン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：是川幸士、以下「当社」）は、診療所向けクラウド型電子カルテ「movacal.clinic」（以下「モバカルクリニック」）において、患者さまの在宅時データを外来診療に活用するための「PHRオプションサービス」を2026年3月26日（木）より新たに提供開始いたします。あわせて、生活習慣病患者さま向けにも、バイタルや行動記録を登録でき、外来受診時に使えるスマートフォンアプリ「カルまる」（以下アプリ）および「モバカルPHRサービス」を同日より新たに提供開始いたします。

これらのサービスは、患者さまが日頃アプリに登録するバイタルデータや生活行動記録と、医療スタッフさまが外来診療時に患者さまに提供する生活習慣病療養計画書や検査結果などをつなぐことで、医療の質の向上の実現をめざすものです。

１．サービス開発・提供開始の背景

糖尿病や高血圧症、脂質異常症などの生活習慣病では、日常の生活習慣が治療効果に大きく影響します。しかし外来診療の現場では、患者さまの日頃の血圧や体重、生活行動状況を十分に把握することが難しく、限られた情報の中で診療を行わざるを得ない状況があります。

一方、患者さまにおいても、医療機関さまから紙で渡される生活習慣病療養計画書や検査結果を日常生活の中で見返す機会が少なく、治療内容や生活習慣病療養計画書の目標を意識しにくいという課題があります。こうした双方の課題を解消するため、当社は電子カルテと患者さま向けアプリを連携させたPHRサービスの開発・提供に至りました。

２．サービスの概要と主な特長

（１）モバカルクリニック PHRオプションサービス（診療所さま向け）

モバカルクリニックを利用する診療所の医療スタッフ（医師、看護師、管理栄養士など）さま向けのオプションサービスです。患者さまがアプリに記録したバイタルデータや行動記録を電子カルテ「モバカルクリニック」上で確認し、生活習慣病療養計画書や検査結果、eGFRグラフ*をアプリで参照できるようにします。新たな入力作業や特別な運用を極力増やすことなく、患者さまの在宅データを診療に活用できる点が特長です。

*腎機能の指標であるeGFRの推移を時系列で可視化し、診療時の状態把握に活用できるグラフ。透析が必要になる時期の予測や治療介入、薬物調整のタイミングなどを定量的に予測できます。











（２）カルまる（患者さま向け）

生活習慣病患者さま向けのアプリです。バイタルデータや生活行動を記録することができます。







（３）モバカルPHRサービス（患者さま向け）

アプリに記録したバイタルデータや行動記録を、かかりつけ医登録した医療機関さまに安全に送信し、医療機関さま側で参照許可した生活習慣病療養計画書や検査結果、eGFRグラフを閲覧できるサービスです。



サービス相関図



3．導入メリット、期待される効果

（１） 医療機関さま

外来診療時に医療スタッフさまが、患者さまが在宅時に記録した血圧や体重、生活行動の推移を電子カルテ上で確認することで、診察時に、数値の聞き取りや紙資料の確認に時間を取られることなく、生活背景を踏まえた指導や対話に集中することが可能となります。

（２） 患者さま

患者さまは、バイタルや日々の行動をアプリに登録することで、自身の健康状態を「見える化」し、確認することができます。また、診察時に受け取った生活習慣病療養計画書や検査結果を、アプリで日常的に見返すことで、生活習慣病療養計画書の目標を意識し、日々の生活習慣の改善に役立てることができます。

4．今後の予定

今後は、医療機関さまや患者さまからのフィードバックを踏まえながら、PHRサービスおよびアプリの機能改善と利便性向上を継続的に進めていきます。

患者さまの日常生活で蓄積されるバイタルデータや生活行動データを、診療業務の流れを妨げることなく活用できるよう機能の拡充・高度化を図り、診療前後の情報取得・共有にかかる業務負担を軽減することで、医療現場のDX推進に貢献してまいります。

本サービスを通じて、外来診療の質向上や、医療スタッフさまの業務負担軽減、患者さまの行動変容支援につながる仕組みづくりをめざします。