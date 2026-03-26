吉田 杏選手（三菱重工相模原ダイナボアーズ所属）が「スポコラ」アンバサダー契約を更新～ラグビーに欠かせない“可動域のスムーズな動き”を継続サポート～
MUGEN BIONIC株式会社は、怪我対策特化型サプリメント「スポコラ」において、三菱重工相模原ダイナボアーズ所属のラグビー選手 吉田 杏選手とのアンバサダー契約を更新したことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344774/images/bodyimage1】
■ アンバサダー契約更新の背景
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344774/images/bodyimage2】
ラグビーは、激しいコンタクト、急加速・急停止、方向転換を繰り返す競技であり、特に下半身への負担が大きいスポーツです。
フランカー／ナンバー8としてプレーする吉田選手は、タックル、ブレイクダウン、ボールキャリー、ディフェンスラインの統率など、攻守にわたり高い運動量と瞬発力が求められるポジションを担っています。
その中で重要になるのが、股関節・膝・足首などの可動域のスムーズな動きです。可動域の硬さやコンディション不良は、パフォーマンス低下だけでなく、怪我のリスク増大にも直結します。
■ 吉田 杏選手とコンディショニング
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344774/images/bodyimage3】
吉田選手はこれまで、膝への負担やふくらはぎのコンディション管理など、下半身のケアと向き合ってきました。ラグビーという競技特性上、肉離れや関節への負担は多くの選手が抱える課題でもあります。
その中で吉田選手は、日々のトレーニングと並行して体内からのコンディショニングを重視していました。
「スポコラ」は、怪我対策に特化した設計により、関節・筋肉の柔軟性とスムーズな可動域の維持をサポートし、トップレベルのパフォーマンス発揮を支えています。
■ 吉田 杏選手 コメント
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344774/images/bodyimage4】
使用する前は、膝関節に可動域の違和感や痛みがありました。
使用後は、違和感がケアされている実感があり、怪我防止とコンディション維持をサポートしてくれています。
【吉田 杏選手 プロフィール】
氏名：吉田 杏（よしだ きょう）
所属：三菱重工相模原ダイナボアーズ
ポジション：フランカー（FL）／ナンバー8（No.8）
プレースタイル：豊富な運動量とフィジカルを武器に、攻守両面で存在感を発揮。タックル、ブレイクダウン、ボールキャリーといった接点プレーに強みを持つ。
主な実績：
・三菱重工相模原ダイナボアーズ 主力選手としてリーグワンに出場
・日本代表候補として選出
・全国大会・大学リーグ等にて活躍
■ スポコラが支える“動ける身体”
「スポコラ」は怪我対策に特化した設計により、関節や筋肉の柔軟性維持をサポートし、可動域のスムーズな動きを支えるサプリメントです。
ラグビー界では、肉離れや関節トラブルなど下半身の怪我が課題とされる中、
“怪我をしてから対処する”のではなく、“怪我をしにくい身体づくり”を日常から行うことの重要性が高まっています。
吉田選手のように激しいコンタクトを繰り返すポジションでは、日々のコンディショニングが競技寿命にも大きく関わります。
■ 今後の展望
MUGEN BIONIC株式会社は、吉田杏選手とのパートナーシップを通じて、ラグビー界のみならず、すべてのアスリートに向けて「怪我予防」という新しいスタンダードを提案してまいります。
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■ アンバサダー契約更新の背景
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ラグビーは、激しいコンタクト、急加速・急停止、方向転換を繰り返す競技であり、特に下半身への負担が大きいスポーツです。
フランカー／ナンバー8としてプレーする吉田選手は、タックル、ブレイクダウン、ボールキャリー、ディフェンスラインの統率など、攻守にわたり高い運動量と瞬発力が求められるポジションを担っています。
その中で重要になるのが、股関節・膝・足首などの可動域のスムーズな動きです。可動域の硬さやコンディション不良は、パフォーマンス低下だけでなく、怪我のリスク増大にも直結します。
■ 吉田 杏選手とコンディショニング
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344774/images/bodyimage3】
吉田選手はこれまで、膝への負担やふくらはぎのコンディション管理など、下半身のケアと向き合ってきました。ラグビーという競技特性上、肉離れや関節への負担は多くの選手が抱える課題でもあります。
その中で吉田選手は、日々のトレーニングと並行して体内からのコンディショニングを重視していました。
「スポコラ」は、怪我対策に特化した設計により、関節・筋肉の柔軟性とスムーズな可動域の維持をサポートし、トップレベルのパフォーマンス発揮を支えています。
■ 吉田 杏選手 コメント
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344774/images/bodyimage4】
使用する前は、膝関節に可動域の違和感や痛みがありました。
使用後は、違和感がケアされている実感があり、怪我防止とコンディション維持をサポートしてくれています。
【吉田 杏選手 プロフィール】
氏名：吉田 杏（よしだ きょう）
所属：三菱重工相模原ダイナボアーズ
ポジション：フランカー（FL）／ナンバー8（No.8）
プレースタイル：豊富な運動量とフィジカルを武器に、攻守両面で存在感を発揮。タックル、ブレイクダウン、ボールキャリーといった接点プレーに強みを持つ。
主な実績：
・三菱重工相模原ダイナボアーズ 主力選手としてリーグワンに出場
・日本代表候補として選出
・全国大会・大学リーグ等にて活躍
■ スポコラが支える“動ける身体”
「スポコラ」は怪我対策に特化した設計により、関節や筋肉の柔軟性維持をサポートし、可動域のスムーズな動きを支えるサプリメントです。
ラグビー界では、肉離れや関節トラブルなど下半身の怪我が課題とされる中、
“怪我をしてから対処する”のではなく、“怪我をしにくい身体づくり”を日常から行うことの重要性が高まっています。
吉田選手のように激しいコンタクトを繰り返すポジションでは、日々のコンディショニングが競技寿命にも大きく関わります。
■ 今後の展望
MUGEN BIONIC株式会社は、吉田杏選手とのパートナーシップを通じて、ラグビー界のみならず、すべてのアスリートに向けて「怪我予防」という新しいスタンダードを提案してまいります。