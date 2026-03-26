結婚式で“まさかの中断!?” フラッシュモブに新演出
結婚式フラッシュモブの企画・運営を手がける株式会社ウェブサクシードは
音楽トラブルで中断したかのように見せかけた後、サプライズが始まる新演出を開発し、4月1日より提供を開始致します。
従来の「予測されやすいサプライズ」とは異なり
一度空気を止めることで感情の振れ幅を生み出し、これまでにない没入感を実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344851/images/bodyimage1】
開発背景
近年、結婚式でのフラッシュモブは一般化が進み、
「なんとなく予想できてしまう」「驚きが薄れる」といった声も見られるようになりました。
そこで当社では、“あえて違和感を生み出す”ことで
サプライズの予測を裏切る新しい演出の開発に取り組みました。
新演出の概要
本演出では、フラッシュモブ開始前に
音楽の誤再生や進行トラブルのような演出をあえて挿入します。
会場に一瞬の緊張感と静寂が生まれた直後、
正しい楽曲とともにパフォーマンスがスタート。
落差を利用することで、
驚きと感動をより強く印象付ける構成となっています。
特徴
・“失敗した”と錯覚させるストーリー設計
・感情の落差による没入体験の強化
・参列者全体を巻き込む空気演出
実際の演出映像
本演出を取り入れた結婚式の様子は、以下よりご覧いただけます。
https://youtu.be/q91vjS-nf_0?si=KRZi0nroES7AuY9c
会社概要
会社名：株式会社ウェブサクシード
屋号：フラッシュモブジャパン
事業内容：結婚式・プロポーズ・イベントにおけるフラッシュモブ企画・運営
URL：https://www.penebakerent.com/
お問い合わせ先
株式会社ウェブサクシード
電子メールアドレス：websucceed04@gmail.com
配信元企業：株式会社ウェブサクシード
音楽トラブルで中断したかのように見せかけた後、サプライズが始まる新演出を開発し、4月1日より提供を開始致します。
従来の「予測されやすいサプライズ」とは異なり
一度空気を止めることで感情の振れ幅を生み出し、これまでにない没入感を実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344851/images/bodyimage1】
開発背景
近年、結婚式でのフラッシュモブは一般化が進み、
「なんとなく予想できてしまう」「驚きが薄れる」といった声も見られるようになりました。
そこで当社では、“あえて違和感を生み出す”ことで
サプライズの予測を裏切る新しい演出の開発に取り組みました。
新演出の概要
本演出では、フラッシュモブ開始前に
音楽の誤再生や進行トラブルのような演出をあえて挿入します。
会場に一瞬の緊張感と静寂が生まれた直後、
正しい楽曲とともにパフォーマンスがスタート。
落差を利用することで、
驚きと感動をより強く印象付ける構成となっています。
特徴
・“失敗した”と錯覚させるストーリー設計
・感情の落差による没入体験の強化
・参列者全体を巻き込む空気演出
実際の演出映像
本演出を取り入れた結婚式の様子は、以下よりご覧いただけます。
https://youtu.be/q91vjS-nf_0?si=KRZi0nroES7AuY9c
会社概要
会社名：株式会社ウェブサクシード
屋号：フラッシュモブジャパン
事業内容：結婚式・プロポーズ・イベントにおけるフラッシュモブ企画・運営
URL：https://www.penebakerent.com/
お問い合わせ先
株式会社ウェブサクシード
電子メールアドレス：websucceed04@gmail.com
配信元企業：株式会社ウェブサクシード
プレスリリース詳細へ