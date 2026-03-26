JACCA第35回 スペシャルトークイベント 実例から学ぶ越境EC成功戦略 ～市場動向とAmazon FBA活用～
JACCA第35回 スペシャルトークイベント
実例から学ぶ越境EC成功戦略 ～市場動向とAmazon FBA活用～
一般社団法人日本越境EC協会（本社：東京都新宿区 略称JACCA ジャッカ 代表理事小松 英樹）は2026年4月16日（木）15時からJACCA第35回 スペシャルトークイベント 実例から学ぶ越境EC成功戦略 ～市場動向とAmazon FBA活用～を行います。
詳細と申し込みURL https://jacca-crossborder.com/seminar/20260416/
世界中で拡大を続ける越境EC市場。日本商品の人気は高まり続ける一方で、「どの市場を狙うべきか」「どのように販売を始めるべきか」といった課題を抱える企業も多く存在します。本ウェビナーでは、JETROによる最新の越境EC市場動向の解説と、Amazon FBAを活用した実践事例を通じて、越境EC成功のポイントを具体的に解説します。さらに、登壇者による対談形式で「売れる日本商品」「成功企業の共通点」「失敗事例」など、実務に役立つリアルな情報をお届けします。
今回からは、無料のウェビナーとしてご視聴いただけます
これまでJACCAのセミナーはオフラインかつ有料で開催していましたが、今回からはより多くの方に知っていただき、越境EC業界の発展につなげるため、無料のウェビナーとしてご視聴いただけるようになりました。
越境ECの最新トレンドと実践ノウハウを、オンラインでご視聴いただけます。これから越境ECを始めたい企業の方はもちろん、すでに取り組んでいる企業にとっても、次の戦略を検討する上で有益な内容です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345178/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345178/images/bodyimage2】
登壇者プロフィール
日本貿易振興機構（JETRO）デジタルマーケティング部ECビジネス課松田かなえ
米英Amazonの出品販売事業「JAPAN STOREプログラム」をはじめとする、日本企業の越境ECに関する事業企画・運営・情報発信を担当。2020年ジェトロ入構。企画部、ジェトロ・ベンガルール事務所を経て現職。
株式会社グローバルブランド 代表取締役山田 貴弘
2012年に越境EC事業で株式会社グローバルブランドを創業。Amazon販売と海外営業経験を活かした自社開発の越境ECシステムにより受注・物流を最適化。2,000社以上の海外展開を支援し海外販路構築を一気通貫でサポート。10年以上にわたる実績を持ち、テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」出演、東洋大学「食のeコマース」非常勤講師、日本経済新聞掲載など越境ECに関して幅広く活動。
《注意事項》
・本ウェビナーはオンライン開催となります ・視聴URLはお申込み後にご案内いたします ・内容は予告なく変更となる場合があります
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
一般社団法人日本越境EC協会 https://jacca-crossborder.com/
住所：〒163-0532 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル32階
メールアドレス：info-customer@jacca-crossborder.com
代表理事 小松 英樹 副代表理事 木村 寿人 副代表理事 松山 和磨 専務理事 出口 允博
専務理事 川連 一豊 理事 事務局長 服部 愛子 名誉顧問 恩蔵 優
お問い合わせは下記からお願いいたします。
https://jacca-crossborder.com/inquiry/
配信元企業：一般社団法人日本越境EC協会
プレスリリース詳細へ