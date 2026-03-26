ツヴィリング J.A. ヘンケルスジャパン(本社：岐阜県関市、代表取締役：アンドリュー ハンキンソン)が展開する、創業137年のイタリアンクックウェアブランド「バッラリーニ」のバーリ セラミックフライパン26cmが、株式会社晋遊舎発行のテストする女性誌『LDK』2026年3月号(1月27日発売)において、フライパン部門総合A評価およびコーティング耐久性部門第1位を獲得いたしました。

『LDK』は、編集部と専門家が消費者目線で徹底検証を行い、「本当に良いもの」を選ぶ評価誌です。今回の特集では、(1)コーティング耐久性(2)焼きムラのなさ(3)使いやすさの3項目から理想のフライパンが選定されました。





【LDKで2冠受賞】「バーリ セラミックフライパン26cm」





■受賞概要

掲載誌 ：『LDK』 2026年3月号

特集 ：ムテキ フライパン決定戦

受賞商品：バッラリーニ 「バーリ セラミックフライパン26cm」

受賞内容：フライパン部門A評価、コーティング耐久性部門1位









■『LDK』で評価されたポイント





LDK_ムテキ フライパン決定戦2026_コーティング耐久性評価





1. 1,000回摩耗後でも「スルッとめくれる」優れたコーティング耐久性

フライパン底面の半分を一定条件下で1,000回摩耗させ、170℃で薄焼き卵を調理して剥がれ具合を検証する耐久テストを実施。バッラリーニは「スルッとめくれてこびりつきゼロ」と高く評価されました。また、摩耗後も焼き色が変わらず、摩耗前と変わらないコーティング性能を維持していたことからコーティング耐久性部門で1位を獲得しました。

PFASを使用せず、ツルッとしたなめらかな表面と御影石を彷彿とさせる美しさを兼ね備えた「セラフォース・コーティング」はバッラリーニ独自の2層構造を採用したコーティングです。従来のコーティングと比較して耐久性が3倍向上*1。傷や熱に強く、使い始めのツルッとした使い心地を追求しました。





LDK_ムテキ フライパン決定戦2026_総合A評価





2. 底厚設計による「焼きムラの少なさ」と高い蓄熱性

バーリは5mmの底厚設計を採用。熱をしっかり蓄える安定した熱伝導で、熱が全体に均一に広がり、食材に優しく熱を伝えます。

その結果、

● 焼きムラが出にくい

● 煮込み料理もじっくりと火が入る

といった食材のおいしさを引き出すポイントが高く評価されました。





底厚設計による均一な熱伝導と高い蓄熱性





3. 幅広いお料理に便利な立ち上がり形状

バーリは、少し深さのある立ち上がり形状を採用しているため、炒める・茹でる・煮るなど、さまざまなお料理にお使いいただけます。今回の評価では、さらに食洗機やオーブンにも対応*2している点が高く評価され、焼き料理から煮込み料理まで「幅広い調理に使える万能選手」としても紹介されました。これらの特徴が総合A評価につながりました。





幅広いお料理に便利な立ち上がり形状





今回のLDKでの二冠受賞を受け、(1)コーティング耐久性(2)焼きムラのなさ(3)使いやすさという複数の軸で評価いただけたことを大変嬉しく思います。

バッラリーニは、「使いやすさ」はもちろん、毎日安心して使える道具こそが、日々の料理をより健やかで快適なものにすると考えています。バーリは、PFASを使用しない、人にも環境にもやさしい新たな選択肢として、安心してお使いいただけるフライパンを目指して開発されました。

バッラリーニはこれからも、使う人の目線に立ったものづくりを通じて、「安心」と「おいしさ」を両立する製品づくりを続けてまいります。





*1 当社従来品比/セラミックコーティングによるノンスティック性の調理試験結果(社内試験(no.11/2023)に基づく)

*2 オーブン使用は160℃まで。









【お客様のお問い合わせ先】

ブランド名： ballarini(バッラリーニ)

社名 ： ツヴィリング J.A. ヘンケルスジャパン株式会社

TEL ： 0120-75-7155

URL ： https://www.zwilling.com/jp