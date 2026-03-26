沖縄で映像制作を行うカメラマン・松井 涼が運営する「沖縄撮影機材レンタル KYUICHI」は、沖縄で撮影を行う県外の映像クリエイターや制作会社向けに、大容量の撮影用バッテリー(IDX Duo-C198)や充電機材を現地でレンタルする新サービスを3月12日から開始いたしました。

航空機へのリチウムイオンバッテリー持ち込み制限の強化が検討される中、沖縄ロケにおける最大の課題の一つである「電源確保」と「機材の輸送コスト・手間」を解決し、スムーズな撮影環境をサポートします。





沖縄撮影機材レンタル KYUICHI ロゴ





■背景：航空機のバッテリー持ち込み制限強化

現在、国土交通省の航空安全対策において、航空機内でのリチウムイオン電池の取り扱いに関する規制強化が4月中旬から実施されます。公開されている変更案では、「モバイルバッテリー(160Wh以下)と予備の電池(100Whを超え160Wh以下)をあわせて、1人2個まで」とされており、航空機火災リスクへの対策として世界的な規制強化の流れが進んでいます。





IDX VマウントタイプリチウムイオンバッテリーDUO-C198





■映像制作の現場で起きる課題

映像制作の現場では、Vマウントバッテリーや業務用カメラ電源、照明用電源など、大容量のバッテリーを複数使用することが一般的です。しかし、業界で広く使われる撮影用バッテリーには191Whなど航空機へ持ち込めない容量のものも多く、飛行機での移動が必須となる沖縄ロケでは以下のような課題が生まれています。





・必要な電源機材を持ち込めない(または陸・海路での事前輸送に時間がかかる)

・危険物扱いの輸送コストが高騰する

・船が天候の都合で予定通り発着しない

・現地での充電サイクルが回らず、撮影が止まるリスクがある





沖縄でのCM撮影やミュージックビデオ、映画やドラマの撮影などが増加する中、「撮影の電源をどう確保するか」が制作現場の大きな悩みの種となりつつあります。









■沖縄ロケの電源問題を「現地レンタル」で解決

こうした状況を受け、KYUICHIでは撮影用大容量バッテリーを沖縄現地で手軽にレンタルできるサービスを開始しました。県外から訪れるカメラマンや制作チームが、現地で確実に電源機材を調達できる環境を提供することで、航空機持ち込み制限への対応、機材輸送コストの大幅な削減、そしてロケ現場での安定した電源確保を実現します。









■主なレンタル機材(※価格はすべて税別／1日あたり)

・Vマウントバッテリー ： 1本 1,800円

(191Wh ※航空機持ち込み不可モデル)

・SONY カメラ用バッテリー ： 1個 500円

(NP-FZ100)

・XDCAM カムコーダー用バッテリー： 700円～1,000円

(BP-U35 / BP-U70)

・各種バッテリー充電器 ： 1,000円～1,800円

(NP-FZ100急速、BP-U2、Vマウント急速など)

※その他機材についてもお問い合わせください。





Vマウントバッテリーチャージャー





■沖縄の映像制作インフラを支える存在へ

沖縄は、CM、ミュージックビデオ、映画、YouTube、海外向け映像など、多くの映像制作が行われる国内有数のロケ地です。一方で、離島という地理的条件から、撮影機材の輸送や電源確保は常に課題でした。KYUICHIは、沖縄でのスムーズな撮影環境を裏から支える「制作インフラ」として機能するサービスを目指します。









■代表コメント 沖縄撮影機材レンタル KYUICHI 代表 松井 涼

「沖縄は美しいロケーションを求めて多くのクリエイターが訪れる人気のロケ地ですが、バッテリーの持ち込み制限が厳格化されることで、思い通りの撮影ができなくなるリスクが高まっています。私自身もディレクターやカメラマンとして現場に立つ中で、電源確保の難しさを痛感してきました。沖縄を訪れるすべてのカメラマンや制作チームが、機材輸送のストレスから解放され、安心してクリエイティブに集中できる環境を沖縄に作っていきたいと考えています」





代表・カメラマン 松井 涼





■サービス概要

サービス名： 沖縄撮影機材レンタル KYUICHI

事業内容 ： 映像制作向け機材(バッテリー、充電器等)のレンタル

主な対象 ： カメラマン / 映像制作会社 / YouTube制作チーム / CM・映画制作チーム

Instagram ： https://www.instagram.com/kyuichi_filmequipmentrental









■宮古島の音響・照明部会社“HIGH LINE”とも連携

HIGH LINEは沖縄県宮古島・沖縄本島でコンサート・ライブ・お祭り等の音響照明施工・及び企画制作や店舗への音響照明工事、楽器レンタルを手がけている会社。

「映像用のバッテリーや照明のレンタルが出来ないか、過去にもいくつか問い合わせがあったので、宮古島での撮影で知り合った松井さんと連携して宮古島でもバッテリーレンタルを始めることになりました。

まだバッテリー本数は多くはないですが、需要を感じれば数を増やしていこうと思います。」

HIGH LINE 代表 新里 玲欧