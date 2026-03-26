株式会社両備システムズ(本社：岡山県岡山市北区、代表取締役上席執行役員COO 小野田 吉孝、以下 当社)は、2026年4月8日(水)～10日(金)にインテックス大阪で開催される「第7回 関西物流展(KANSAI LOGIX 2026)」に出展いたします。

この度、両備トランスポート株式会社(本社：岡山県岡山市中区、代表取締役：荒木 一守、以下 両備トランスポート)と当社は、初めて共同出展し、物流システム(ICT)と物流サービス(3PL(サード・パーティ・ロジスティクス)※1)をワンストップで提供できる、両備グループならではの総合力を活かし、倉庫・輸送・在庫管理の全体最適化に向けた最新ソリューションを展示いたします。

※1. 荷主企業に代わり、物流の企画・設計からシステム構築、実務(保管・輸送・配送)までを第三者として一括受託する物流サービス





第7回 関西物流展2026に出展～両備トランスポートと初の共同出展で物流DXを加速するトータルソリューションを提案～





●出展の背景

近年、製造・物流業界では、需要変動の激化、人手不足、法令対応、複雑化するオペレーションなどにより、現場の負荷が増大し、従来の業務改善だけでは対応が困難になるケースが増えています。

こうした状況のなか、「倉庫」「バース」「輸配送」「在庫管理」「基幹業務」といった個別領域を横断し、データに基づく運用改善やプロセス全体の再設計を求める企業が急増しています。

両備グループは、現場のリアルな課題に即した改善の方向性を提示することを目的に、本展示会では各領域のデジタル化を支えるICTと、実際の運用で培ったノウハウを活かした「実現性の高い物流改革」をご紹介します。









●主な展示ソリューション

・倉庫管理システム R-LOGI for WMS

倉庫内の在庫・作業・進捗をリアルタイムに可視化し、生産性向上と在庫精度向上を実現。

https://service.ryobi.co.jp/business_innovation/r-logi-wms/





・バース入退場管理システム R-LOGI for Truck Berth

トラックバース管理をデジタル化。入出荷作業の効率化と待機時間削減を支援。

https://service.ryobi.co.jp/business_innovation/truckberth/





・バース在車検知システム R-LOGI for Parking

AI画像解析を用いた駐車場の満空管理システム。遠隔監視・省人化を実現。





・卸売業・製造業向け 販売・在庫・生産管理システム Info-Gear

流通卸・製造業向けの基幹業務パッケージ。販売～購買・在庫・生産管理までオールインワンで提供。

https://service.ryobi.co.jp/business_innovation/info-gear/





・両備トランスポートによる 3PLサービス

トラック462台、倉庫30棟(約30,000坪)を保有する西日本有数の総合物流企業です。

倉庫運営、輸配送、センター構築、業務委託(BPO)、物流改善コンサルティングまで、お客様の物流を一貫してお任せいただける体制を整えています。

本展示会では、WMS・Truck Berth・Parkingといった両備システムズの物流DXソリューションと、両備トランスポートの実運用力を組み合わせた、“ICT × 3PL”による物流全体最適化モデルをご紹介します。

https://ryobitransport.com/services/









●展示会概要

・展示会名 ： 第7回 関西物流展(KANSAI LOGIX 2026)

・会期 ： 2026年4月8日(水)～10日(金)10:00～17:00(最終日のみ16:00まで)

・会場 ： インテックス大阪

・主催 ： 関西物流展 実行委員会

・公式サイト ： https://www.kansai-logix.com/

・参加申し込みURL： https://www.kansai-logix.com/registration/notice/

・出展場所 ： D4-55









【両備トランスポート株式会社について】

社名 ： 両備トランスポート株式会社

本社所在地 ： 岡山県岡山市中区新築港9-4

代表者 ： 代表取締役 荒木 一守

設立 ： 1999年9月

資本金 ： 3,000万円

事業内容 ： 運送、倉庫、流通加工等の国内物流事業

事業所 ： 群馬県、埼玉県、神奈川県、新潟県、福井県、岐阜県、

滋賀県、大阪府、岡山県、広島県、山口県、福岡県

コーポレートサイト： https://ryobitransport.com/





【株式会社両備システムズについて】

社名 ： 株式会社両備システムズ

本社所在地 ： 岡山県岡山市北区下石井二丁目10-12 杜の街グレースオフィススクエア4階

代表者 ： 代表取締役上席執行役員COO 小野田 吉孝

設立 ： 1969年12月

資本金 ： 3億円

事業内容 ： 公共、医療、社会保障分野および民間企業向け情報サービスの提供

(システム構築、アウトソーシング事業)、ソフトウェア開発、

データセンター事業、ネットワーク構築サービス、セキュリティ事業、

ハードウェア販売および保守サービス、AI・IoTなど先端技術研究開発

コーポレートサイト： https://www.ryobi.co.jp/