株式会社FTバイオパワー(本社：北海道帯広市)は、2026年3月に「千歳バイオガス発電施設・JAPAN BIO千歳」(以下、「本施設」)を岡田建設株式会社(代表取締役社長：岡田 俊治、本社：北海道帯広市)より受注しました。





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本施設では、家畜ふん尿や食品工場汚泥等を原料にメタン発酵を行い、そこから発生するバイオガスを用いた発電を行うことで、地域で発生するバイオマス資源を有効活用いたします。発電出力は430kWで、電力は固定価格買取制度を活用して売電されます。

本施設の大きな特徴は、ドイツWELTEC社のステンレススチール製タンクを用いた中温メタン発酵システムを採用し、多様な原料に対応が可能であることです。





原料として利用されるバイオマス資源は、周辺地域の牛ふん尿(スラリー)と汚泥、食品残渣などの有機物等で、十分に活用されていない有機性資源を幅広く受け入れることで、マテリアルリサイクルの推進による持続可能な社会の実現に貢献いたします。

2027年2月稼働に向け、岡田建設様の建設施工により、今後推進していくこととなります。





■受注概要

受注内容 ： バイオガスプラントの設計・機器調達・運用管理

建設予定地 ： 北海道千歳市

原料 ： 家畜ふん尿、食品工場汚泥、食品残渣等

発電出力 ： 430kW

発電開始予定： 2026年12月









【背景】

岡田建設株式会社は北海道帯広市を中心に、倉庫工場建築事業、太陽光事業、風力発電事業、エネルギー事業、リフォーム事業まで様々な建築や不動産に関する事業を行っております。

代表である岡田社長は、今から35年前となる1990年代初頭にデンマークなど欧州へのバイオガスプラント視察に出向くなど、時代を先駆け有機資源の有効活用に繋がるバイオガスプラントの市場価値を認識されておりました。

日本国内での有数の酪農地域である北海道でのバイオガスプラントは、家畜ふん尿処理による環境問題の解決、売電収入等による酪農・畜産業の安定化、再生可能エネルギーによる地球温暖化の緩和などの点から非常に優れた家畜ふん尿処理施設として、今後注力すべき分野として考えられています。また、食品工場等で発生する食品残渣、浄化汚泥等も資源循環やマテリアルリサイクルの観点から、バイオガスプラントの原料として活用可能であり、家畜ふん尿と組み合わせる混合型プラントの普及が期待されています。

そのバイオガスプラントの展開をさらに強化し、その長所を理解いただくモデルプラントとして、今回自社での建設を手掛けられることとなりました。









【特徴】

プラントは株式会社FTバイオパワーが国内販売代理店として取り扱う、ドイツWELTECバイオパワー社、発電に用いられるCHPはヤンマーエネルギーシステム株式会社より供給される予定です。

WELTECは、2001年設立のドイツ・フェヒタにあるバイオガスプラントメーカーです。ヨーロッパ諸国をはじめ、アメリカやアジアなど全世界で400基以上のプラント導入実績を有します。

WELTECは、ステンレススチール製のタンク設計や建設技術を強みとしています。プラント建設に必要な資材は一貫した品質管理のもとドイツ工場で製造。資材はモジュール化/パッケージ化して出荷され、輸送後現地にて組み立てを実施します。これにより、高精度・高品質なプラントを適正価格・短工期で建設することが可能となります。









【今後の展開】

今回の千歳での展開は岡田建設様の今後のバイオガスプラント事業展開のサンプルケースとして位置付けられており、投資効率の高い事業運営を推進することで、道内でのプラント認知を高めていくことと考えられております。









【コメント】

岡田建設株式会社 代表取締役社長 岡田 俊治

「今後の当社事業展開の一つの核となるバイオガスプラント事業を、自らの手で実証すべく、今回の「ジャパン・バイオ・千歳」をスタートすることとしました。

製品を供給されるWELTEC社、FTバイオパワー社と緊密にコミュニケーションをとり、域内有機資源の最大活用を実現するプラントの成功に向け、共に尽力して参ります。」









【株式会社FTバイオパワーについて】

会社名 ：株式会社FTバイオパワー

設立日 ：令和5年5月10日

資本金 ：5,000,000円

代表者 ：柴田 浩明

所在地 ：〒080-0847 北海道帯広市公園東町3丁目-4 AZALEA2 A号室

事業内容：・バイオガス関連機械及びプラントの企画、設計、製作、

コンサルタント業務、販売

・バイオガス関連機械及びプラント、器具、物資などの輸入及び販売

・再生可能エネルギー及び省エネルギーに関する機器の開発、リース、

賃貸借、保守管理、輸出入糞尿処理の請負