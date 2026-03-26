ディーピーティー株式会社(本社：名古屋市、代表取締役：竹本 昭一郎)は、ビニールハウス内外の環境を測定・制御できる自社システム「e-minori」のサーバーを全面的に刷新し、大幅なリニューアルを実施しました。今回のリニューアルでは、管理画面のUI(ユーザーインターフェース)を一新するとともに、システムの拡張性や保守性を大幅に向上。より使いやすく、柔軟な環境制御が可能なシステムへと進化させました。





e-minori





【e-minoriとは】

e-minoriは、ビニールハウス内外環境や土壌状態をセンサーで測定し、そのデータをもとに自動で環境を制御することで、作物の生育環境を最適化するシステムです。

スマートフォンやパソコンから遠隔操作が可能で、場所を選ばずハウス内の環境を管理できます。また、設置工事が不要で、手軽に導入できる点も特長です。

さらに、測定したい項目や制御したい機器など、必要な機能だけを選んでカスタマイズできる柔軟なシステムとなっています。

現在では、多くの生産現場をはじめ、農業高校などの教育現場でも活用されています。





▼e-minoriについて

https://www.e-minori.info/









【リニューアルの背景】

従来の制御方法は、「温度が上がったら窓を開ける」というように、基本的な条件を中心としたシンプルな仕組みとなっており、お客様からは、e-minoriで測定した様々な環境データを総合的に活用し、より自由度の高い制御を行いたいというご要望を多くいただいていました。

また、従来のサーバーは、当時試作用に開発されたシステムをベースに、長年にわたり改良を重ねながら運用されてきました。そのため、内部構造が複雑で機能拡張やメンテナンスを行う際に多くの時間と工数を要する状況となっていました。





こうした背景を踏まえ、今後、それぞれのお客様のご要望に沿った機能拡張や制御方法を柔軟に対応できるシステムを目指し、サーバーをゼロから再設計。今回、大幅なリニューアルを実施しました。

これにより、操作性の向上とともに、より使いやすく自由度の高い環境制御が可能となりました。









【リニューアルの主なポイント】

■ 管理画面UIを全面刷新

管理画面のユーザーインターフェースを大幅にリニューアルしました。従来の固定的な設計や制限を見直し、利用者が行いたい環境制御を直感的に設定できる設計へと変更。画面構成もシンプルで分かりやすくなり、誰でも操作しやすいインターフェースとなりました。





＜リニューアル前＞





リニューアル前





＜リニューアル後＞





リニューアル後





■ 環境制御のパターンを拡充

制御のパターンを柔軟に設定できるようになり、環境データを総合的に活用した多様な制御パターンに対応。従来よりも幅広い条件で自由度の高い環境管理が可能となりました。





■ システムの拡張性・保守性を向上

サーバーをゼロから再設計することで、社内での管理・保守のしやすさを大幅に改善しました。今後は新機能の追加や個別カスタマイズにも迅速に対応できるようになり、お客様ごとのニーズに応じた機能拡張がしやすい構造となっています。









【ユーザーからの反響】

現在、既存ユーザーを中心に新サーバーへの移行を順次進めています。お客様からは

「画面が見やすくなり、操作がしやすくなった」

「制御の幅が広がり、より細かく環境管理ができるようになった」

といった声が多く寄せられており、操作性や機能面で高い評価をいただいています。









【今後の展開】

今回のリニューアルにより、e-minoriは、より柔軟で拡張性の高いハウス内環境制御システムへと進化しました。

今後も、お客様からのご要望を積極的に取り入れながら機能開発を進め、データを活用したスマート農業の実現に貢献してまいります。

また、農業現場の効率化や省力化を支えるシステムとして、農業分野における人手不足の解消にも寄与できるよう、さらなるサービスの向上に取り組んでまいります。









【運営会社『ディーピーティー株式会社』について】

愛知県名古屋市に本社を置くディーピーティー株式会社は1989年設立。求人サイト『ジョブコンプラス』を運営するメディア事業、製造業への人材派遣を行うアウトソーシング事業、技術開発支援を担うエンジニアリング事業の3事業を中心に成長してまいりました。その他、スマート農業分野にも注力し、環境制御システム『e-minori』などの開発。そして2025年には製造・物流向け人材紹介サービス「エージェント事業」も立ち上がりました。

今後も「夢・情熱・感謝」を胸に、お客様に価値を提供してまいります。









【会社概要】

社名 ： ディーピーティー株式会社

本社所在地： 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄四丁目1番1号 中日ビル22階

代表取締役： 竹本 昭一郎

事業内容 ： 人材派遣・紹介、求人サイト企画運営、開発・設計の受託、

技術者派遣、自社製品開発等

設立 ： 1989年1月31日

HP ： https://www.dpt-inc.co.jp/