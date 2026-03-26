セリスタ株式会社(東京都千代田区　代表取締役　伊藤承正)は、2026年4月19日(日)に、辻 直樹 先生(医療法人社団医献会 辻クリニック東京 / 理事長)を講師にお迎えし、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『ミトコンドリア治療戦略第2弾』を開催します。


34-4見どころ


◇見どころ/主な学習のポイント◇

■『ミトコンドリア治療戦略第2弾』

※一般社団法人臨床水素ミトコンドリア治療研究会コラボ特別企画　

辻 直樹 先生 / Dr. Naoki Tsuji

医療法人社団医献会 辻クリニック東京 / 理事長

一般社団法人臨床水素ミトコンドリア治療研究会 / 代表理事


1)ミトコンドリアにおけるエネルギーフローのスタックポイント解説

※キーワード：NAD+, NADH, L/P比, ケトン体比


▼参加登録(無料)はこちらから▼

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_iQ6BsrPXRoOWYAr35vNrvw#/registration



◇講師紹介◇

辻 直樹 先生 / Dr. Naoki Tsuji

医療法人社団医献会 辻クリニック東京 / 理事長

一般社団法人臨床水素ミトコンドリア治療研究会 / 代表理事


《ご経歴》

独協医科大学卒業後、東京女子医科大学病院救命救急センターを経て、同病院膠原病リウマチ痛風センター整形外科、同病院東医療センター整形外科にてリウマチ科、整形外科、手の外科、スポーツ整形外科を経験。

現在、東京四ツ谷にて医療法人社団医献会 辻クリニックを開業。診療科目は「エイジングマネージメント」「水素治療」を行う。

また、水素治療に関しては、水素の抗酸化作用と抗炎症作用に注目し、アンチエイジング／予防治療への利用と、水素を使った鎮痛治療(ペインクリニック)を行っている。

2015年に「一般社団法人 臨床水素治療研究会」を立ち上げ、水素の臨床利用について研究を重ねている。



◇無料LiveオンラインZoomセミナー概要◇

番組名　　　： 『Sunday Wellness Breeze』Season 34 Stage 4

開催日時　　： 2026年4月19日(日) 10:00～12:00

開催形式　　： Zoomオンラインセミナー

プログラム　： 10:00オープニング・主催者挨拶

　　　　　　　 10:20『ミトコンドリア治療戦略第2弾』

　　　　　　　 ※一般社団法人臨床水素ミトコンドリア治療研究会コラボ特別企画

　　　　　　　 辻 直樹 先生 / Dr. Naoki Tsuji

　　　　　　　 医療法人社団医献会 辻クリニック東京 / 理事長

　　　　　　　 一般社団法人臨床水素ミトコンドリア治療研究会 / 代表理事

　　　　　　　 12:00エンディング

参加費　　　： 無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)

対象　　　　： 医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定

　　　　　　　 ※一般の方はご参加できません。

定員　　　　： 1,000人

お申込み方法： 下記リンクよりご登録ください。

　　　　　　　 https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_iQ6BsrPXRoOWYAr35vNrvw#/registration

企画・主催　： セリスタ株式会社

Tel　　　　 ： 03-3863-1003

E-mail　　　： info@selista.jp

Wellness Breeze site： https://www.well-br.jp


是非、多くの医療従事者のご参加をお待ちしております。



【会社概要】

社名　　　： セリスタ株式会社／Selista Inc.

所在地　　： 〒101-0032　東京都千代田区岩本町1-5-8 東京雄星ビル4F

URL　　　 ： https://www.selista.jp/

代表取締役： 伊藤 承正

事業内容　： 医療機器、理化学機器、健康器具の輸入販売

　　　　　　 サプリメントの開発・販売

　　　　　　 経営コンサルティング