《医師・歯科医師・薬剤師向け》無料オンラインセミナー4/19(日)朝10時開催 『ミトコンドリア治療戦略第2弾』辻 直樹 先生(医療法人社団医献会 辻クリニック東京 / 理事長)
セリスタ株式会社(東京都千代田区 代表取締役 伊藤承正)は、2026年4月19日(日)に、辻 直樹 先生(医療法人社団医献会 辻クリニック東京 / 理事長)を講師にお迎えし、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『ミトコンドリア治療戦略第2弾』を開催します。
34-4見どころ
◇見どころ/主な学習のポイント◇
■『ミトコンドリア治療戦略第2弾』
※一般社団法人臨床水素ミトコンドリア治療研究会コラボ特別企画
辻 直樹 先生 / Dr. Naoki Tsuji
医療法人社団医献会 辻クリニック東京 / 理事長
一般社団法人臨床水素ミトコンドリア治療研究会 / 代表理事
1)ミトコンドリアにおけるエネルギーフローのスタックポイント解説
※キーワード：NAD+, NADH, L/P比, ケトン体比
▼参加登録(無料)はこちらから▼
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_iQ6BsrPXRoOWYAr35vNrvw#/registration
◇講師紹介◇
辻 直樹 先生 / Dr. Naoki Tsuji
医療法人社団医献会 辻クリニック東京 / 理事長
一般社団法人臨床水素ミトコンドリア治療研究会 / 代表理事
《ご経歴》
独協医科大学卒業後、東京女子医科大学病院救命救急センターを経て、同病院膠原病リウマチ痛風センター整形外科、同病院東医療センター整形外科にてリウマチ科、整形外科、手の外科、スポーツ整形外科を経験。
現在、東京四ツ谷にて医療法人社団医献会 辻クリニックを開業。診療科目は「エイジングマネージメント」「水素治療」を行う。
また、水素治療に関しては、水素の抗酸化作用と抗炎症作用に注目し、アンチエイジング／予防治療への利用と、水素を使った鎮痛治療(ペインクリニック)を行っている。
2015年に「一般社団法人 臨床水素治療研究会」を立ち上げ、水素の臨床利用について研究を重ねている。
◇無料LiveオンラインZoomセミナー概要◇
番組名 ： 『Sunday Wellness Breeze』Season 34 Stage 4
開催日時 ： 2026年4月19日(日) 10:00～12:00
開催形式 ： Zoomオンラインセミナー
プログラム ： 10:00オープニング・主催者挨拶
10:20『ミトコンドリア治療戦略第2弾』
※一般社団法人臨床水素ミトコンドリア治療研究会コラボ特別企画
辻 直樹 先生 / Dr. Naoki Tsuji
医療法人社団医献会 辻クリニック東京 / 理事長
一般社団法人臨床水素ミトコンドリア治療研究会 / 代表理事
12:00エンディング
参加費 ： 無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)
対象 ： 医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定
※一般の方はご参加できません。
定員 ： 1,000人
お申込み方法： 下記リンクよりご登録ください。
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_iQ6BsrPXRoOWYAr35vNrvw#/registration
企画・主催 ： セリスタ株式会社
Tel ： 03-3863-1003
E-mail ： info@selista.jp
Wellness Breeze site： https://www.well-br.jp
是非、多くの医療従事者のご参加をお待ちしております。
【会社概要】
社名 ： セリスタ株式会社／Selista Inc.
所在地 ： 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-5-8 東京雄星ビル4F
URL ： https://www.selista.jp/
代表取締役： 伊藤 承正
事業内容 ： 医療機器、理化学機器、健康器具の輸入販売
サプリメントの開発・販売
経営コンサルティング