自転車の交通ルール(1)





情報設計とクリエイティブで世の中の“いいコト”をわかりやすく伝える株式会社エコンテ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：滝日伴則、以下「エコンテ」）は、自転車の主な違反行為と注意点を“操作しながら確認できる”体験型インフォグラフィック「自転車の交通ルール」を制作・公開しました。





公開URL： https://econte.co.jp/resource/item/bike/

公開日 ： 2026年3月26日





＜本コンテンツで体験できること＞

● 場面別に、違反にあたりやすい行為を直感的に理解

● 自転車利用者だけでなく、歩行者・自動車利用者にも役立つ内容

● 自治体・学校・企業の周知や研修素材としても活用可能









【ユーザー操作で、絵本のように切り替わる体験型コンテンツ】





自転車の交通ルール(2)





本コンテンツは、警視庁・警察庁が公開する交通ルールや法令情報を基に、2026年4月1日施行の自転車の「交通反則通告制度(青切符)」を中心に、主な交通違反の内容や注意点を整理し、ピクトグラムなどのデザインで視覚的に表現しています。





ユーザーの操作に応じて表示が切り替わる「体験型インフォグラフィック」という表現形式を採用しており、マウスのスクロールやページ下部をクリックすることで、絵本のようにページが切り替わります。どのような行為が違反にあたるのか、何に気をつける必要があるのかを直感的に理解できるため、日常的に自転車を利用する方や、歩行者・自動車利用者など自転車を利用しない方も含め、多くの方が新たに始まる制度のポイントを理解しやすいコンテンツです。





自転車の交通ルール(3)





以下のようなさまざまな場面での活用を想定しています。

● 自転車利用者向け交通ルール周知・啓発コンテンツとして

● 歩行者や自動車利用者など、自転車利用者以外への交通ルール周知・啓発コンテンツとして

● 学校や地域での交通安全教育・指導の補助資料として

● 企業・団体における社内向け注意喚起や研修資料として

● 自治体や関連団体のWebサイト、SNS等での制度周知コンテンツとして





体験型インフォグラフィックは、制度やルール、多様で複雑な情報を視覚的に整理し、ユーザー自身が操作・探索しながら理解を深められる点が特長です。一方的に情報を読むのではなく、自ら確認する体験を通じて、交通ルールへの理解促進や安全意識の向上につながることが期待できます。









自転車の交通ルール(4)





※各種最新ブラウザ、iPad、iPhoneで表示できます。(一部の環境で正常に表示されない可能性があります)









【参照データ】

警視庁「自転車の交通安全」

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/index.html

警察庁交通局「自転車ルールブック」

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/cycle_kaisei.files/rule.pdf









【エコンテのインフォグラフィック制作】

エコンテでは、自治体・企業・団体の社会向け啓発や制度周知における「複雑で伝わりにくい情報」を、理解と行動につながるコンテンツ設計・制作を行っています。

静止画のインフォグラフィックに加え、Web上で動かせる体験型インフォグラフィックや動画インフォグラフィックなど、多様な表現にも対応。複雑な数字データや制度情報を視覚的に整理し、魅力的なコンテンツにデザインすることで「わかりやすく」ターゲットに届けます。さらに、ユーザーが操作できるインタラクティブな表現を取り入れることで、楽しみながら直感的に情報を理解することができます。





体験型インフォグラフィック 実績紹介ページ

https://econte.co.jp/works/service/data-visualization/









体験型インフォグラフィック制作は、データに関する下記のようなお悩みを解決します。





・「面白いデータはあるが、複雑で表現しきれない」

→データを整理してデザインすることで、必要な情報をコンパクトに

わかりやすく表現できます。

・「調査結果を公表しても、なかなか見てもらえない」

→直感的な操作や動きで興味を引き、情報の理解が深まります。

・「話題になるコンテンツを公開して集客につなげたい」

→データを基にした内容は信頼性が高く、ユーザーの共感を得やすいため、

話題になりやすいです。









【infographic.jpについて】

http://infographic.jp/

2011年10月に開設された、日本初のWebインフォグラフィックに特化したインフォグラフィックサービス＆ギャラリーサイト。株式会社エコンテがこれまでに作成したインフォグラフィック作品の一部を掲載しています。









【会社概要】

会社名 ： 株式会社エコンテ

所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿3-46-3

設立 ： 2014年12月17日

代表者 ： 代表取締役 滝日 伴則

事業内容： コンテンツマーケティング事業

URL ： http://econte.co.jp/

http://infographic.jp/