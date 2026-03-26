株式会社リードライフ(本社：名古屋市、代表取締役：伊藤 清文)は、2026年4月6日(月)、東京都町田市および青梅市の寺院にて、「終活スマホ教室」を東京都で初開催いたします。





「ありがとう」―― スマートフォンに、家族への最期の言葉を動画で残す高齢者。

もし突然、自分がいなくなったら。何も伝えられないまま、家族が困るとしたら。

いま、“デジタルで想いを残す終活”が広がり始めています。

終活に関心がある高齢者は約9割にのぼる一方、実際に準備をしている人は1割程度にとどまっています(※1)。この“終活の未着手”が、遺族の負担やトラブルの原因となっています。

(※1日本総合研究所「人口減少・単身化社会におけるQOLとQODDに関する調査報告書」2023年)









■「やらなきゃ」と思いながら、何もしていない“終活”の現実

なかなか進まない終活の現実。「何から始めてよいかわからない」「子供に話題を切り出しにくい」「紙のエンディングノートが続かない」といった理由があります。

その結果、遺品整理や相続について、家族間でトラブルや対立が生じるケースや、親の家を処分しない空き家の増加、意志不明による手続きの長期化など、地域にも影響する問題が生じています。

実際に町田市・青梅市でも高齢化が進み、空き家問題や高齢者支援は地域の大きな課題の一つとなっています。





全国で開催されたお寺での終活スマホ教室の様子(大阪明浄寺)

全国で開催されたお寺での終活スマホ教室の様子(群馬石上寺)





■日常でできる終活へ

現在、終活の手段として遺言書などの制度はあるものの、費用面や手続きの煩雑さ、心理的ハードルから、一般の高齢者にとっては現実的に活用しづらい側面があります。町田市や青梅市では、空き家対策の一環として、専門家による相談やセミナーが実施されていますが、日常的に終活を進める取り組みは限られているのが現状です。









■なぜ今、“スマホ終活”なのか

その解決策として、日常の中で家族に想いや情報を残せる手段として、スマートフォンを活用した新しい終活の形が求められています。

リードライフは、誰もが日常的に持ち歩くスマートフォンを活用し、病院の待ち時間など手軽にエンディングノートを少しずつ始められる仕組みを提供しています。これにより、終活を“特別なこと”ではなく“生活の延長”として身近に感じてもらうことを目指しています。またデジタルならではの、家族へリアルタイムで共有できるシステムにより、家族間の認識のズレをなくし、編集内容についてコミュニケーションを増やすことができます。









■「初めて息子と最期の話ができた」 ―スマホが生む家族の対話

参加者の平均年齢は79歳。スマートフォンに不慣れな高齢者が多い中でも、少人数制(参加者約3人に対し1人の講師)で丁寧にサポートすることで「自分にもできた」という成功体験につながっています。

これまで全国で50回以上開催され、参加者からは「死後のことを初めて息子と話せた」「自分の遺志を伝えられて安心できた」「スマホに触れるのが楽しくなった」といった声が寄せられています。

また、実際に「救急搬送時に、アプリに保存していた薬の情報が家族と共有され迅速な対応ができた」

という事例も報告されています。









■心の拠りどころ-「お寺」で、地域と連携した“町おこし型”のスマホ教室

心の拠りどころ「お寺」で開催することで、自身の最期と安心して向き合える環境を提供します。

スマホ教室では、スマホの基本操作(LINE・天気予報・Googleマップ・写真の撮り方など)を学べるだけでなく、地域の商店から協賛いただいたプレゼントもご用意しています。

今回の2つのお寺でも、地元の仕出し屋さんや和菓子店、生花店から記念品をご提供いただき、参加者全員にお持ち帰りいただけます。これまで参加された方からは「地元のお店を知るきっかけになった」「懐かしい味に出会えてうれしい」との声も寄せられており、地域の交流の場としても役割を担っています。









■開催概要

【廣慶寺(東京都町田市三輪町1609)】

日時：2026年4月6日(月)10:00～11:30

【泉蔵院(東京都青梅市二俣尾3-785)】

日時：2026年4月6日(月)14:30～16:00





定員：各会場 先着15名(参加無料)

内容：前半：スマホ基本操作(LINE・天気・地図・写真など)

後半：終活アプリ体験

特典：地元商店からの協賛プレゼント









■生前整理アプリについて

株式会社リードライフが独自開発したエンディングノートアプリ(特許取得済み)。

・家族へリアルタイム共有

・写真・動画保存可能

・クラウド保管で紛失防止

・死亡後に情報開示できる仕組み

登録者数：8,500人突破









【会社概要】

会社名 ： 株式会社リードライフ

代表 ： 代表取締役 伊藤 清文

本社 ： 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-4-12

TOSHIN HONMACHI 5F

事業内容： ・エンディングノートアプリ「生前整理アプリ」

・全国のお寺での「無料スマホ教室」

・生体見守りセンサー「ミマモラート」など

URL ： https://www.lead-life.co.jp/index.html