スワン電器株式会社(本社：千葉県柏市、取締役社長：西山 尚史、以下 スワン電器)は、狙った場所へピンポイントに送風可能な小型ファン「UZUKAZE レールファン(ウズカゼ レールファン)」の最新モデルを、2026年4月6日(月)より発売いたします。

「UZUKAZE レールファン」は、熱がこもりやすいキッチンや脱衣所の換気、ハンギンググリーンへの送風など、幅広い用途で活躍するダクトレール専用ファンです。今回のアップデートでは、お客様から寄せられた「お好みの設定を維持したい」「首振りの速度を変えたい」というご要望にお応えし、より細やかな空気循環を可能にする新機能を搭載しました。屋内の快適な空間づくりに寄り添う一台です。





新型UZUKAZE レールファン









■販売概要

発売日： 2026年4月6日(月)

定価 ： 8,700円(税抜)／9,570円(税込)









■製品の特徴

【POINT1】狙った場所へ5m以上のピンポイント送風と首振り速度調整。

5m以上のパワフル送風と、便利な120°自動首振り機能に「速度調整」を新搭載しました。その日の気温や使用シーンに合わせて、風の動くスピードを自分好みにカスタマイズ。また6段階の風量調整と組み合わせることで、空間の隅々まで効率的に空気を撹拌し、冷暖房の温度ムラを解消します。





5m以上のパワフル送風





【POINT2】心地よさを記憶する壁スイッチメモリー。

新たに「壁スイッチメモリー機能」を導入しました。壁スイッチで電源をOFFにした際の設定(風量・首振り)を本体が記憶。次にスイッチを入れた際、前回の設定のまま運転を再開します。毎回リモコンで設定し直す手間を省き、いつものお気に入りの風をすぐに再現します。





壁スイッチメモリー機能を搭載





【POINT3】空間に調和する新色マットホワイトと、優れたメンテナンス性。

ダクトレールの定番色に合わせた新色「マットホワイト」を新たにラインナップ。天井に馴染み、圧迫感を感じさせない清潔感のある白は、お部屋の雰囲気を損なうことなく設置いただけます。また、工具不要で回すだけのワンタッチ取付や、前面カバーを外して手軽に羽を掃除できる高いメンテナンス性は前モデルから継承。清潔で快適な使い心地を実現しました。





メンテナンスも簡単

ワンタッチで取付









■製品仕様

製品名 ： UZUKAZE レールファン(ウズカゼ レールファン)

型番 ： SRF-251BGY(ブラッキーグレイ)／SRF-251MWH(マットホワイト)

定価 ： 8,700円(税抜)／9,570円(税込)

素材 ： 樹脂・金属

サイズ ： 幅195×高さ279mm

重量 ： 3.7kg

機能 ： 風量調整6段階／首振り速度2段階／壁スイッチメモリー

消費電力： 8W





寸法図

SRF-251MWH

SRF-251BGY

■スワン電器株式会社 概要

本社所在地： 千葉県柏市藤ヶ谷1830

代表者 ： 取締役社長 西山 尚史

設立 ： 1969年1月

事業内容 ： 照明器具の製造

資本金 ： 1,000万円

電話 ： 04-7191-5088

URL ： https://swanlighting.jp









■本件に関するお問い合わせ先

スワン電器株式会社 東京オフィス

TEL ： 03-6427-4988(平日10時～17時)

FAX ： 03-6427-4994

E-MAIL： swan-sales@slimac.co.jp