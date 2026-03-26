三交不動産株式会社（代表取締役社長 中村充孝、本社：津市丸之内）及び株式会社三交イン（代表取締役社長 長井康明、本社：名古屋市中村区）は、かねてより事業を推進しておりました「四日市三交ビルANNEX」について、2026年4月1日から新築工事に着手することとなりましたのでお知らせいたします。 本計画は、1階に店舗、上階に三重交通グループの㈱三交インが運営するビジネスホテルが入居する複合ビルとして建設するもので、2028年春の開業を予定しています。

1.概要

・計画地は、近鉄四日市駅から徒歩3分に位置し、近鉄四日市駅とJR四日市駅を結ぶメインストリート「中央通り」に面しています。四日市駅前周辺では、国の「バスタプロジェクト」や四日市市の「近鉄四日市駅前周辺等整備事業」により、円形デッキ「よんまるテラス」も供用開始され、整備工事が進行中です。今後ビジネス・レジャー双方の拠点として高い利便性を備えるエリアです。・上階のホテルでは、152室の客室を予定し、ご家族連れやグループ、ビジネス、インバウンド需要まで幅広いニーズに対応できる、多様な客室タイプを計画しています。（ホテル概要は後述「３．（仮称）三交インGrande四日市について」をご参照ください。）・昨年8月に開業した賃貸オフィスビル「四日市三交ビル」との一体開発による四日市駅前の街並み形成、またホテルとオフィスビルの機能連携による人流の創出等、更なる地域の発展に寄与してまいります。

2.建物概要

所在地/交通 四日市市浜田町40番他/「近鉄四日市」駅徒歩3分敷地面積 1,116.06㎡（337.60坪）主要用途 1階 店舗 2～13階 ホテル152室(予定)構造規模 地上13階建設計監理 株式会社石本建築事務所施工 株式会社ナカノフドー建設開業 2028年春

3.（仮称）三交インGrande四日市について

ホテルは、眺望を楽しんでいただけるよう、最上階の13階に大浴場・露天風呂・サウナ・湯上り処を設け、12階にはフロント・ロビー・朝食ラウンジを計画しています。今後も「Heart&Specialtyすべてのシーンに心をこめて。」をコンセプトに、多くの皆さまに快適にご利用いただけるホテルを目指して尽力してまいります。なお、本出店により、三交インは全17ホテル、2,384室を展開するホテルチェーンとなります。（詳しくは「参考 三交イン ホテル一覧」をご参照ください。）

4.位置図

【ご参考】三交イン ホテル一覧