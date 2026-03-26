新宿梁山泊が唐十郎の蜷川幸雄への書き下ろし作品を紫テントで上演！
一般社団法人新宿梁山泊主催、第81回公演『黒いチューリップ』が2026年4月25日 (土) ～ 2026年5月10日 (日)に新宿 花園神社境内 特設紫テント（東京都 新宿区 新宿 5-17-3）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。http://confetti-web.com/@/churippu
公式ホームページhttps://s-ryozanpaku.com/今春、新宿梁山泊の紫テントで新作上演決定！1983年、PARCO西武劇場にて初演された本作は、唐十郎が蜷川幸雄のために書き下ろした戯曲であり、両者の美学と濃密な世界観が鮮烈に交錯する珠玉の一作です。そして、二人の演劇精神を受け継ぐ演出家・金守珍が、2022年に紀伊國屋演劇賞 個人賞を受賞した『下谷万年町物語』に続く第二弾として、深い敬意とダイナミズムをもって本作に挑みます。
あらすじ
騒音鳴り響くパチンコ屋に、売れない声帯模写芸人エコーがやってきた。彼は仕事先で拾ったお金を返すために、ここへやってきたのだ。落とし主を探すうち、エコーは店内のパチンコ台の中でも一際異彩を放つ台、その台の「黒いチュ－リップ」に恋してしまう。エコーが思わずチューリップに口づけする時、その台が外れ、後ろから一人の女が現れる。落とし主のケイコであった。ケイコにとってそのお金は、姉ノブコを出所させるための大事なお金だった。かつて、花屋の春太と恋仲だったノブコは、春太のために「黒いチューリップ」を作ろうとしていた。それも完成に近づいた時、春太は他の女と浮気、目撃したノブコは刃傷沙汰の事件を起こし刑務所に入ってしまう。以降ノブコは、刑務所から出ようとしない、言わば「引きこもり」になってしまったのだ。ケイコは春太に姉の出所を手助けするように頼むが、春太には既に別の婚約者が。さらに春太は、ノブコがやっとの思いで作った黒いチューリップの球根をわざと枯らしてしまう。姉に代わり春太に襲いかかるケイコ。が、出所してきたノブコの説得によって止められ、ケイコは警察につれて行かれてしまう。そして数日後、相も変わらずパチンコ屋の黒いチューリップを見つめているエコーの元に釈放されたケイコが現れーーー。
公演概要
新宿梁山泊 第81回公演『黒いチューリップ』 公演期間：2026年4月25日 (土) ～ 2026年5月10日 (日)会場：新宿 花園神社境内 特設紫テント（東京都 新宿区 新宿 5-17-3）■出演者 金守珍、水嶋カンナ、鴨鈴女、藤田佳昭、全原徳和、二條正士、宮澤寿、柴野航輝、荒澤守、青山郁彦、原佑宜、若林美保、本間美彩、町本絵里、一條日和、大久保千代太夫、小御門優一郎、シミズヒトシ、シュアン、恩知晴香、内山ゆうな、神志織、新山航希、四方美古都■スタッフ 作／唐十郎 演出／金守珍 美術／大塚聡＋百八竜 照明／ライズ 音響 ・劇中歌作曲／大貫誉 振付／大川妙子 殺陣／佐藤正行 宣伝美術／東學(イラスト)、福田真一（デザイン）主催／一般社団法人新宿梁山泊 協力／大鶴美和子（有）ライズ、大塚聡アトリエ■公演スケジュール 4月25日（土）19：004月26日（日）19：00 4月27日（月）休演日 4月28日（火）19：004月29日（水）19：004月30日（木）休演日5月1日（金）19：00 5月2日（土）19：005月3日（日）19：005月4日（月）19：005月5日（火）休演日5月6日（水）19：005月7日（木）19：00 5月8日（金）19：005月9日（土）19：005月10日（日）19：00※受付開始は開演の1時間前、開場は開演の30分前です。■チケット料金階段指定席：5,500円桟敷自由席：4,000円U25（桟敷自由席）：2,500円（税込）※桟敷自由席は整理番号付き※U25は当日、身分証明証・学生証をご提示ください※未就学児はご入場をご遠慮いただいております
チケットサイト「カンフェティ」
チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典https://service.confetti-web.com