一般社団法人新宿梁山泊主催、第81回公演『黒いチューリップ』が2026年4月25日 (土) ～ 2026年5月10日 (日)に新宿 花園神社境内 特設紫テント（東京都 新宿区 新宿 5-17-3）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

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公式ホームページhttps://s-ryozanpaku.com/今春、新宿梁山泊の紫テントで新作上演決定！1983年、PARCO西武劇場にて初演された本作は、唐十郎が蜷川幸雄のために書き下ろした戯曲であり、両者の美学と濃密な世界観が鮮烈に交錯する珠玉の一作です。そして、二人の演劇精神を受け継ぐ演出家・金守珍が、2022年に紀伊國屋演劇賞 個人賞を受賞した『下谷万年町物語』に続く第二弾として、深い敬意とダイナミズムをもって本作に挑みます。

あらすじ

騒音鳴り響くパチンコ屋に、売れない声帯模写芸人エコーがやってきた。彼は仕事先で拾ったお金を返すために、ここへやってきたのだ。落とし主を探すうち、エコーは店内のパチンコ台の中でも一際異彩を放つ台、その台の「黒いチュ－リップ」に恋してしまう。エコーが思わずチューリップに口づけする時、その台が外れ、後ろから一人の女が現れる。落とし主のケイコであった。ケイコにとってそのお金は、姉ノブコを出所させるための大事なお金だった。かつて、花屋の春太と恋仲だったノブコは、春太のために「黒いチューリップ」を作ろうとしていた。それも完成に近づいた時、春太は他の女と浮気、目撃したノブコは刃傷沙汰の事件を起こし刑務所に入ってしまう。以降ノブコは、刑務所から出ようとしない、言わば「引きこもり」になってしまったのだ。ケイコは春太に姉の出所を手助けするように頼むが、春太には既に別の婚約者が。さらに春太は、ノブコがやっとの思いで作った黒いチューリップの球根をわざと枯らしてしまう。姉に代わり春太に襲いかかるケイコ。が、出所してきたノブコの説得によって止められ、ケイコは警察につれて行かれてしまう。そして数日後、相も変わらずパチンコ屋の黒いチューリップを見つめているエコーの元に釈放されたケイコが現れーーー。

公演概要

新宿梁山泊 第81回公演『黒いチューリップ』 公演期間：2026年4月25日 (土) ～ 2026年5月10日 (日)会場：新宿 花園神社境内 特設紫テント（東京都 新宿区 新宿 5-17-3）■出演者 金守珍、水嶋カンナ、鴨鈴女、藤田佳昭、全原徳和、二條正士、宮澤寿、柴野航輝、荒澤守、青山郁彦、原佑宜、若林美保、本間美彩、町本絵里、一條日和、大久保千代太夫、小御門優一郎、シミズヒトシ、シュアン、恩知晴香、内山ゆうな、神志織、新山航希、四方美古都■スタッフ 作／唐十郎 演出／金守珍 美術／大塚聡＋百八竜 照明／ライズ 音響 ・劇中歌作曲／大貫誉 振付／大川妙子 殺陣／佐藤正行 宣伝美術／東學(イラスト)、福田真一（デザイン）主催／一般社団法人新宿梁山泊 協力／大鶴美和子（有）ライズ、大塚聡アトリエ■公演スケジュール 4月25日（土）19：004月26日（日）19：00 4月27日（月）休演日 4月28日（火）19：004月29日（水）19：004月30日（木）休演日5月1日（金）19：00 5月2日（土）19：005月3日（日）19：005月4日（月）19：005月5日（火）休演日5月6日（水）19：005月7日（木）19：00 5月8日（金）19：005月9日（土）19：005月10日（日）19：00※受付開始は開演の1時間前、開場は開演の30分前です。■チケット料金階段指定席：5,500円桟敷自由席：4,000円U25（桟敷自由席）：2,500円（税込）※桟敷自由席は整理番号付き※U25は当日、身分証明証・学生証をご提示ください※未就学児はご入場をご遠慮いただいております

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