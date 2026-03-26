24時間フィットネスジム「エコフィット24」を展開するエーイーシー株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中村康宏）は、2026年4月6日（月）、岡山県岡山市北区中山下に、全国49店舗目となる「エコフィット24 岡山中山下店」をオープンいたします。エコフィット24 岡山中山下店は、月額2,980円（税込3,278円）という低価格でありながら、マシン総数30台以上を備えた24時間営業の無人型フィットネスジムです。「エコフィット24」は現在、会員数3万人を突破し、全国で出店を拡大しております。今後は100店舗体制を見据え、より多くの方が無理なく運動を継続できる環境の提供を通じて、フィットネスをより身近な存在へと広げてまいります。

事前見学会・キャンペーンのご案内

グランドオープンに先立ち、施設内を自由にご覧いただける事前見学会を実施いたします。トレーニング環境やマシンラインナップを実際にご確認いただける機会となっており、初めてジムをご利用される方にも安心してご参加いただけます。見学は予約不要で、開催時間内であればお好きなタイミングでご来館いただけます。見学会期間中はスタッフが対応しておりますので、ご不明点やご相談がございましたら、その場でお気軽にお声がけください。また、オープンに先立ち、事前入会キャンペーンも実施しております。期間中にご入会いただくことで、初期費用が最大約10,000円お得になる特典をご用意しております。

■事前見学会

2026年4月3日（金）～4月5日（日）10:00～20:00 ※予約不要

■グランドオープン

2026年4月6日（月）10:00～

※定員に達し次第終了となりますので、入会をご検討中の方はお早めにご利用ください。

エコフィット24 岡山中山下店の特徴

岡山市中心部・郵便局前駅徒歩2分の好立地

エコフィット24 岡山中山下店は、岡電東山本線「郵便局前駅」から徒歩2分の場所に位置しています。また、岡山駅エリアや表町・本町からもアクセスしやすく、仕事帰りや買い物のついでにも立ち寄りやすい立地です。クレド岡山からも近く、日常生活の中にトレーニングを取り入れやすい環境が整っています。

月額2,980円（税込3,278円）の通いやすい料金設定

エコフィット24は、月額2,980円（税込3,278円）という通いやすい価格で利用できる24時間フィットネスジムです。初めてジムに通う方から、日常的にトレーニングを行う方まで、無理なく継続しやすい料金体系となっています。

マシン総数30台以上の充実した設備

店内には有酸素マシンや筋力トレーニングマシンなど、マシン総数30台以上を設置。初心者の方からトレーニング経験者まで、それぞれの目的に応じたトレーニングが可能です。

エコフィット24 岡山中山下店 店舗情報

**店舗名**：エコフィット24 岡山中山下店**所在地**：〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1丁目8-1 ロイヤルレジデンス 2F**アクセス**：岡電東山本線「郵便局前駅」徒歩2分。JR岡山駅から車で約8分。表町・本町エリアからもアクセスしやすく、クレド岡山近くの好立地。**営業時間**：24時間営業**事前見学会**：2026年4月3日（金）～4月5日（日）10:00～20:00（予約不要）**グランドオープン**：2026年4月6日（月）10:00～**店舗ページ**：https://www.ecofit24.com/shop/okayama_nakasange/

24時間フィットネスジム「エコフィット24」とは

「エコフィット24」は、月額2,980円（税込3,278円）から利用できる24時間営業のフィットネスジムです。シンプルで続けやすい料金設計と、時間に縛られない利用環境により、運動初心者からトレーニング経験者まで、それぞれのライフスタイルに合わせて無理なく通えるジムを展開しています。

月額2,980円（税込3,278円）から始められるフィットネスジム

エコフィット24では、分かりやすく無駄のない料金体系を採用しています。24時間いつでも利用できるため、忙しい方でも日常生活の中に運動を取り入れやすい環境を提供しています。

全国の店舗を相互利用可能

エコフィット24の会員は、全国に展開するエコフィット24の店舗を相互利用することができます。出張や外出先でもトレーニングを継続できるため、場所にとらわれない運動習慣の維持が可能です。【店舗一覧】https://www.ecofit24.com/shop/

会員専用アプリ「TRESUL」で日々の運動をサポート

会員専用アプリ「TRESUL（トレスル）」では、トレーニング記録や運動状況の管理が可能です。日々の取り組みを可視化することで、継続的な運動習慣づくりをサポートします。- QRコードによるスムーズな入退館- ジム内の混雑状況をリアルタイムで確認- 食事記録やマシンの使い方動画を閲覧可能- 利用に応じてポイントが貯まる機能も搭載【TRESUL（トレスル）について】https://www.tresul.jp/

100店舗展開を見据え、フランチャイズオーナーを募集

エコフィット24では、全国100店舗体制の実現に向けて、フランチャイズオーナーを募集しています。同ブランドは、月額2,980円（税込3,278円）という低価格と、24時間無人運営を組み合わせた効率的なビジネスモデルを採用しています。人材に依存しにくい運営設計により、オーナーが常駐せずとも運営が可能な仕組みを構築しています。また、物件選定や店舗設計、開業準備からオープン後の運営支援まで、本部が一貫してサポートする体制を整えており、フィットネス業界未経験の方でも参入しやすいモデルとなっています。現在、エコフィット24は会員数3万人を突破し、全国で出店を拡大しています。今後もさらなる店舗展開を進め、地域に根ざしたフィットネス環境の普及を目指してまいります。なお、出店可能エリアには限りがございます。ご興味をお持ちの方は、お早めにお問い合わせください。

【お問い合わせ先】エーイーシー株式会社 フランチャイズ事業部メール：fc_ecofit24@aec-co.net公式サイト：https://fc.ecofit24.com/

会社概要（エーイーシー株式会社）

**会社名**：エーイーシー株式会社**所在地**：〒463-0002 愛知県名古屋市守山区中志段味下定納80 GLP名古屋守山WEST 2階**TEL**：0120-994-214（フィットネス事業専用回線）**E-mail**：info@aec-co.net**公式サイト**：https://aec-co.net/

関連サービス一覧

**ECOFIT24（エコフィット24）**：https://www.ecofit24.com/**ECOFIT24 FC（フランチャイズ）**：https://fc.ecofit24.com/**TRESUL（トレスル）**：https://www.tresul.jp/**エコレコフィットネス（業務用マシン）**：https://www.ecoleco-fitness.com/**ECOGOLF（インドアゴルフ）**：https://ecoleco-fitness.com/lp/ecogolf**PROVERBELL（プロバーベル）**：https://prover-japan.com/