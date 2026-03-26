立ち食いそばチェーン「名代富士そば」は、2026年4月1日(水)から30日（木）までの期間限定で、辛さの真骨頂を追求した２商品「味噌肉ラー油そば」「ミニヤンニョム豚丼セット」を期間限定でキャンペーン展開します。

企画背景

2026年も注目が集まっている「辛さ」のトレンドを受けて、名代富士そばでも辛さを追求しました。富士そばの「赤富士そば」は七味をたっぷり使った商品として一部店舗で人気を集めています。そこで、七味とは違う「辛さ」にも挑戦しようと企画したのが今回のメニューです。辛さは2種類。富士そば初の「辛味噌」とそばの出会い、そして韓国風の甘辛ダレと豚丼の出会いです。

商品概要

『味噌肉ラー油そば』750円(税込)富士そば初の「辛味噌」スープのそばです。ピリ辛の味噌とそばが相性抜群。食べながらラー油を溶かすと、新しい辛さが広がる「味変」が楽しめます。ひとつで二度おいしいそばです。

『ミニヤンニョム豚丼セット』750円(税込)コチュジャンベースの自家製ダレで、豚丼を韓国風の甘辛味に仕上げました。甘辛い味にケチャップの酸味が加わることで、「こってりながらさっぱり」という新しい味わいが生まれました。濃い味がご飯とよく合います。

販売期間：2026年4月予定（4月1日～30日）展開店舗：全102店舗（秋葉原電気街店・品川店除く）店舗のご案内：https://fujisoba.co.jp/shop/※店舗により開始時期がずれる場合がございます。※予告なくキャンペーンが終了する場合もございます。

会社概要

会社名：ダイタン商事株式会社所在地：東京都渋谷区代々木1-36-1オダカビル3階設立：2023年4月24日事業内容：立ち食いそば・うどんチェーン事業URL：https://fujisoba.co.jp/

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