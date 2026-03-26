株式会社ロッピングライフ（本社：東京都港区、代表取締役社長：中村 雪浩）は、ピップ株式会社と共同開発した、デイ＆ナイトブラ「ドクトルリンパ」に関して購入者を対象に調査を実施しました。 その結果、購入者の全員が「バストケアに興味があり・ケアをしている」と回答し、94.0％がドクトルリンパを「知人にも勧めたい」と回答、90.9％が再購入の意向を示しました。

■ 調査背景

数多くのメディアでも取り上げられている「ドクトルリンパ」は、現代女性における”めぐりの停滞”に着目し、2025年11月に新発売したデイ＆ナイトブラです。本商品は、管理医療機器の磁力が脇の下や鎖骨まわりの血行を改善する効果があるうえに、寝る時はアジャスターを緩く調節できるので24時間着用可能という特徴があります。当社は、これらの特徴が受け入れられるか、また実際の効果や使用感、満足度がどの程度得られているのか検証する必要があると考えました。 また、販売して終わりではなく、いただいた声をもとに今後の改良や商品開発に活かしていくことを目的に調査を実施しました。

■ アンケートサマリ

・購入者の94.0%が「知人に勧めたい」と回答・使用感に対して94.3%が高評価 (※)・デザインに対して91.3%が高評価 (※)・使用後の印象に対して86.8%が高評価 (※)・購入者の90.9%が「購入したい」と回答 (※)10段階評価のうち6以上を高評価として集計

■ アンケート概要

・調査対象：本商品を購入した全国の20代～60代の女性265名 ・調査期間：2025年12月24日～1月29日 ・調査方法：WEBアンケート

■ アンケート結果

【購入者コメント】

・朝起きた時の身体の調子がいい。・体にフィットして気持ちよいつけ心地です。リラックスして眠れる点も良いと感じています。・胸がしっかりとサポートされて、付け心地がよく、寝心地が大変よかったから。・締め付け感が無いのに、しっかりとホールド力があり、夜も昼間も快適に着けて過ごすことができたのですごく良い。

【数値データ】

■ デイ＆ナイトブラ「ドクトルリンパ」概要

着けているだけで脇の下のリンパまわりへアプローチする、新発想の磁気ブラジャーで、長時間のデスクワークや運動不足、年齢による不調など、現代の女性が抱える”めぐりの滞り”を日中も就寝中も”ながらケア”でサポートします。管理医療機器医療機器認証番号 307AGBZX00032000効果 装着部位のこり及び血行の改善販売名 ドクトルリンパ磁束密度 100ミリテスラ

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会社名 ：株式会社ロッピングライフ所在地 ：〒106-0031 東京都港区西麻布1-2-9 EXタワー5階代表者 ：代表取締役社長 中村 雪浩事業内容 ： ・テレビ、カタログ、インターネット等による通信販売事業・テレビ通販番組の企画及び制作・テレビ朝日の番組関連グッズの販売・商品の企画開発