お湯をかけて、わずか20秒。食べなかった愛犬が夢中で完食する――。兵庫県加古川市でペット関連事業を展開する「そららSORARA」（代表：中川博之）は、フリーズドライ・ドッグフード「そららのるるる」の一般販売を公式オンラインストアにて開始いたしました。本商品はクラウドファンディングにて【開始12時間で目標達成】を記録。この度、販売ページも完成し全国の愛犬に向けて販売を開始！さらに本格始動を記念し、2026年3月27日にラジオ出演、4月4日～5日に吉祥寺マルイでのポップアップ出店も決定しました。販売ページURL：https://sorarasorara.com/

■ 食べなかった愛犬が食べた--開発の背景

愛犬の空（そら）くんが1歳頃からドライフードを食べなくなり、フード探しに悩む中で出会ったのが「手作りごはん」でした。目を輝かせて完食してくれた時の喜び、さらに涙焼けまで綺麗になった感動が本商品作りの原点です。「なぜ犬の食事は乾燥したフードが当たり前なのか？」という疑問から、家族と同じように温かい食事を楽しんでほしいと一念発起。毎日の手作りは難しい忙しい飼い主様でも手軽に取り入れられる、新しい「愛情の選択肢」として誕生しました。“誰でも・いつでも・どこでも、手作りの美味しさを再現できるごはん”、それが「そららのるるる」です。

■ 「そららのるるる」商品特徴

1. お湯で20秒！「手作り」の香りが復活 独自のフリーズドライ製法により、お湯をかけるだけで作りたての香りと食感が戻ります。モニター調査では96%の愛犬が完食。ドライフードが苦手な子も「これなら食べる」と評判です。2. 獣医師×管理栄養士による「総合栄養食基準」設計 美味しいだけでなく、栄養バランスも完璧に計算。AAFCO（米国飼料検査官協会）の基準を満たすレシピを、獣医師・増田院長と犬の管理栄養士・望月先生と共同開発のもと実現しました 。

3. 「もしも」の備えに。災害時のペット防災食としても 常温で製造後1年半の長期保存が可能で、軽量な個包装タイプ。普段はトッピングとして楽しみながら、災害時には「いつもの味」として愛犬の心を守る備蓄食（ローリングストック）としても活用いただけます。

■ 商品ラインナップ

● チキンレシピ 国産鶏肉（モモ・ムネ）を主役に、野菜や海藻、きのこをバランスよく配合。やさしい旨みと香りで、初めてのフリーズドライごはんにおすすめです。

● サーモンレシピ 国産サーモンの風味を活かしつつ、彩り野菜とスーパーフードを配合。魚好きの子や、皮膚・被毛が気になる愛犬に。

■ 4/4～5 吉祥寺マルイで初のポップアップ出店！

オンラインストアのオープンを記念し、実際にお客様に商品を体験いただける場として、吉祥寺マルイにてポップアップイベントに出店いたします。 会場では、「そららのるるる（チキン・サーモン）」の試食・販売のほか、ランキング入賞実績のある大人気の「無添加・肉球クリーム」や、Instagramで話題のオーダーメイド「うちの子グッズ」もご用意いたします。直接商品の嗜好性の高さやパッケージをお確かめいただける貴重な機会です。皆様のお越しをお待ちしております。・場所：吉祥寺マルイ1F店頭・期間：2026年4月4日(土)～4月5日(日)・営業時間：10:30～18:00・内容：ドッグフード、肉球クリーム、オリジナルペットグッズの展示および販売。試食、試し塗りOK♪ 【特別プレゼント】吉祥寺マルイイベントに参加いただける方、全員にうちの子缶バッジをプレゼント！インスタグラムDMで事前連絡するだけ♪奮ってご参加ください。Instagram https://www.instagram.com/sorara.pets/

■3/27 渋谷クロスFM「にゃんドル☆わんドルラジオ」に出演

商品開発の裏側や、代表が愛犬・そらくんと乗り越えてきた食の悩みについて、ラジオで生放送でお話しさせていただきます。放送日時： 2026年3月27日 18:00-19:00番組名： 渋谷クロスFM「にゃんドル☆わんドル」視聴方法： 渋谷クロスFM公式サイトより全国どこからでもご視聴いただけます。https://shibuyacrossfm.jp/

■そららSORARA について

私たちは「愛犬の笑顔は、飼い主の笑顔から」をモットーに、兵庫県加古川市で活動するペット関連事業者です。代表自身の愛犬の入院や手作り料理の経験をもとに、飼い主様の「あったらいいな」を形にする商品開発を行っています。【事業者概要】屋号 そららSORARA所在地 兵庫県加古川市加古川町粟津487-1代表 中川 博之事業内容 ペットフードの企画・販売、ペット関連グッズの制作販売ページURL：https://sorarasorara.com/Instagram https://www.instagram.com/sorara.pets/＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞そららSORARA 広報担当：中川TEL：090-7480-4944 MAIL：[hiroyuki.nakagawa@sorarasorara.com]※商品サンプルのご提供や、開発秘話についてのインタビューも可能です。お気軽にお問い合わせください。