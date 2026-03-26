一般社団法人那須塩原市観光局（栃木県那須塩原市関谷448-4、局長：織田智富）は、本格的な春の訪れとともに、市内各所で楽しめる花の名所と、最新の開花状況を発信する特設ウェブページについてお知らせいたします。

那須塩原市では、4月上旬からソメイヨシノが開花し始め、その後も八重桜、菜の花、スイセン、ツツジ、ボタンといった多種多様な花々が、市内を鮮やかに彩ります。歴史ある一本桜から、公園を埋め尽くす桜並木、温泉街を彩る花々まで、エリアごとに異なる春の風景をお楽しみいただけます。

エリアごとに楽しむ、那須塩原の花の名所

那須塩原市では、黒磯・西那須野・塩原温泉・板室の各エリアに、個性豊かな花の名所が点在しています。

黒磯エリア：歴史と自然が織りなす花の風景

| スポット名 | 主な花 | 見どころ ||---|---|---|| 黒磯公園 | 桜、カタクリ | 約200本の桜が咲き誇り、夜桜も楽しめる。春には「黒磯さくら祭」が2026年4月3日（金）～ 4月12日（日）に開催される。 || 那珂川河畔公園 | 桜 | 黒磯公園に隣接し、川沿いの散策とともに約260本の桜を楽しめる。 || 道の駅「明治の森・黒磯」 | 菜の花 | 旧青木家那須別邸を背景に、一面の菜の花畑が広がる絶好のフォトスポット。 || 東那須野公園 | スイセン、桜 | 広大な敷地にスイセンが咲き始め、春の訪れを告げる。 |

西那須野エリア：広大な公園でのびのびと楽しむ花々

| スポット名 | 主な花 | 見どころ ||---|---|---|| 那須野が原公園 | 桜 | ソメイヨシノ、八重桜、しだれ桜など種類が豊富で、GWまで長く楽しめる。 || 烏ケ森公園 | 桜、ツツジ | 約1,300本の桜が公園を埋め尽くす市内随一の名所。ぼんぼり点灯による夜桜も幻想的。 || 千本松牧場 | 桜 | 栃木の景勝100選にも選ばれたアカマツ林の中に咲く桜が、独特の風景を創り出す。 || 乃木神社 | 桜 | 乃木神社に向かう参道や乃木公園でも桜を楽しむことができる。 |

塩原温泉・板室温泉エリア：温泉情緒と楽しむ花景色

| スポット名 | 主な花 | 見どころ ||---|---|---|| 実美桜（塩原） | エドヒガンザクラ | 明治17年に植樹された歴史ある一本桜。温泉街のシンボル的存在。 || もみじ谷大吊橋（塩原） | 桜 | 全長320mの本州一の吊橋から眺める桜は格別。 || 妙雲寺（塩原） | ボタン | 「ぼたんまつり」（5月上旬～5月末予定）で知られ、色とりどりのボタンが境内を埋め尽くす。 || 板室温泉街（板室） | 桜 | 日光国立公園内の静かな温泉街を、桜が彩る。 |

最新の開花情報は公式サイトで

各名所の現在の開花状況（「まだ」「咲き始め」「見頃」など）は、那須塩原市観光局の公式サイト内にある「春の花」特設ページにて、随時更新しております。 お出かけの計画を立てる際には、ぜひこちらのページで最新情報をご確認ください。

▼那須塩原市「春の花」特設ページhttps://nasushiobara-kanko.jp/flowers/spring-flowers/

うららかな春の一日、美しい花々を探しに、那須塩原へお越しください。

【本件に関するお問い合わせ先】一般社団法人那須塩原市観光局〒329-2801 栃木県那須塩原市関谷448-4TEL：0287-46-5326