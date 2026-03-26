株式会社白崎コーポレーション(所在地：福井県鯖江市、代表取締役：白崎 智之)が運営する人工芝専門店「ふわふわターフ」は、春のDIYシーズンにあわせて2026年3月28日(土)から6月30日(火)まで、「春のDIYキャンペーン」を開催いたします。





店内全品(人工芝関連商品)20％OFFで提供するほか、ご購入後に写真付きレビューをご投稿いただいたお客様へ、Amazonギフトカード(Eメールタイプ)2,000円分をプレゼントいたします。

キャンペーン詳細： https://www.jinkoushiba-senmon.com/docs/campaign_20260328/?utm_source=PR&utm_medium=PR&utm_campaign=j20260326pr





人工芝 春のDIYキャンペーン





■春はDIYに最適

春は、庭づくりや外構DIYを始める方が増える季節です。

・天然芝は手入れが大変

・雑草や泥汚れが気になる

・子供やペットが安心して遊べる庭にしたい

といった理由から、人工芝を敷きたいというニーズが年々高まっています。

そこで、人工芝専門店「ふわふわターフ」では、初めての方でも手軽に安心してDIYに取り組んでいただきたいという想いから、本キャンペーンを企画しました。









■春のDIYキャンぺーン内容

●開催期間

2026年3月28日(土)～2026年6月30日(火)





【特典1】人工芝関連商品 店内全品20％OFF！

人工芝各種・固定ピン・下地づくりに必要な関連資材全て20％OFFで販売いたします。庭・ベランダ・ドッグラン・キッズスペースなど、さまざまな用途にご利用いただけます。

対象商品： https://www.jinkoushiba-senmon.com/docs/campaign_20260328/?utm_source=PR&utm_medium=PR&utm_campaign=j20260326pr#medama01





店内全品20％OFF





【特典2】レビュー投稿でAmazonギフトカードプレゼント

キャンペーン期間中にふわふわターフをご購入いただき、施工後の写真付きレビューを投稿いただいたお客様へ、Amazonギフトカード(Eメールタイプ)を2,000円分プレゼント致します。

詳細： https://www.jinkoushiba-senmon.com/docs/campaign_20260328/?utm_source=PR&utm_medium=PR&utm_campaign=j20260326pr#medama02





写真付きレビュー投稿でAmazonギフトプレゼント





■人工芝専門店 ふわふわターフについて

「ふわふわターフ」は、人工芝メーカーである株式会社白崎コーポレーションが運営する人工芝専門の通販サイトです。見た目の美しさだけでなく、踏み心地・耐久性・施工のしやすさにもこだわった人工芝を取り揃え、DIY初心者の方からプロの方まで幅広く支持されています。

サイト： https://www.jinkoushiba-senmon.com/?utm_source=PR&utm_medium=PR&utm_campaign=j20260326pr





人工芝の使用例





人工芝の販売実績





■白崎コーポレーションについて





白崎コーポレーションの商品





■会社概要

商号 ： 株式会社白崎コーポレーション

代表者 ： 代表取締役 白崎 智之

所在地 ： 〒916-0076 福井県鯖江市石生谷町11-23

設立 ： 1955年7月

事業内容 ： 防草緑化用資材の企画・販売、OAサプライ品の製造・販売

資本金 ： 9,800万円

人工芝専門店URL： https://www.jinkoushiba-senmon.com/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社白崎コーポレーション お客様相談窓口

人工芝専門店のお問い合わせ

TEL ： 0778-43-5058

お問い合せフォーム： https://www.jinkoushiba-senmon.com/docs/form/