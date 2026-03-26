レック株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役：青木 光男)の殺虫剤ブランド「バルサン」は、2026年4月よりバーチャルシンガー「初音ミク」とコラボキャンペーンを実施いたします。





ミクと一緒にバルサン大作戦





【キャンペーンの狙い】

「バルサン」は、“くらしをまもる”ことをコンセプトに商品展開を行っており、近年は若年層へのブランド認知拡大を重要な課題としています。こうした背景から、ソフトウェアでありながら3DCGのバーチャルシンガーとして国内外でライブパフォーマンスを披露し、特に若年層に高い人気を誇り、創作文化を牽引する存在として多方面で活躍している「初音ミク」とのコラボレーションを実施いたします。





【Xキャンペーン】

キャンペーン期間：2026年4月1日(水)～4月19日(日)









【応募方法】

＜フォロー＆リポストコース＞

・レック株式会社公式X( https://x.com/LecincOfficial )のフォロー

・キャンペーンポストのリポスト





賞品

オリジナルQUOカード(1,000円分)+オリジナルステッカー4種セット(73名様)





＜フォロー＆引用リポストコース＞

・レック株式会社公式Xのフォロー

・キャンペーンポストに「みなさんの「虫対策」」をコメントして引用リポスト





賞品

オリジナルサーキュレーター+オリジナルステッカー4種セット(10名)





Xキャンぺーン 当選賞品





【レシートキャンペーン】

キャンペーン期間：2026年4月1日(水)～6月30日(火)

レシート有効期間：2026年4月1日(水)～6月30日(火)





＜対象商品＞

「バルサン」シリーズの商品(一部商品を除く)

詳しくは特設サイトをご確認ください。

https://www.varsan-promotion.com





レシートキャンぺーン 当選賞品





＜応募方法＞

・対象商品を税抜1,000円以上購入したレシート・領収書を応募いただけます。

・レシート・領収書は特設サイト内の応募フォームからアップロード可能です。

・一部商品を含む応募は応募口数が2倍になります。またお一人様何口でも応募いただけます。





＜賞品＞

・オリジナルコードレスクリーナー+オリジナルステッカー4種セット(10名様)

・オリジナルQUOカード(5,000円分)+オリジナルステッカー4種セット(80名様)

・オリジナルアクリルスタンド3種セット+オリジナルステッカー4種セット(300名様)





バルサンシリーズ対象商品例





【キャンペーンURL】

https://www.varsan-promotion.com









【『初音ミク』とは】

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャルシンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。





初音ミク





『バルサン』ブランドサイト

https://varsan.jp/









【本キャンペーン関するお問い合わせ先】

ミクと一緒にバルサン大作戦事務局

TEL ： 0120-978-016

mail ： info@varsan-promotion.com

対応期間： 2026年4月1日(水)～2026年7月31日(金)

※土・日・祝日を除く

対応時間： 平日9：00～18：00









■会社概要

社名 ： レック株式会社

本社所在地： 〒104-0031 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー8F

代表取締役： 青木光男

設立 ： 1983年3月

事業内容 ： 日用品の企画・製造・販売

HP ： https://www.lecinc.co.jp/