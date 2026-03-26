世界でも希少な日本古来の80年長寿ザメを専門に扱った、健康食品の通信販売事業をしている元気屋(所在地：香川県高松市、代表：児山 茂)は、「金の穂・極(きわみ)」などの健康食品を、花見応援セールとしてAmazonにて特別価格で販売します。





国産長寿ザメ軟骨専門店 元気屋(株式会社さぬき健康本舗)は、80年以上生きる長寿ザメの強靭な生命力に魅了され、世界でも希少な国産長寿ザメを専門に取り扱った健康食品を展開し、節々のお悩みを持つ多くのお客様からお喜びの声をいただいております。





この度、花見応援セールとして金の穂極などのサプリメントを20％OFFで販売します。

希少な国産長寿ザメサプリをお得なこの機会にお試しください。





花見応援セール開催





■花見シーズンへの需要

行楽シーズンでもある春は外出する機会が増える季節です。桜の開花を目前に控え、大切な家族や友人との花見を予定している方も多いのではないでしょうか。

当社が実施したアンケートでは家族と一緒に花見を楽しむ人が過半数を超えました。

しかし、関節に不安を持つ高齢の方にとっては人混みの移動や長時間座り続けることは足腰に大きな負担になります。

関節の不安を忘れて家族との大切な時間を過ごしてほしい。そんな想いでAmazonにて花見応援セールを実施します。









■商品の特徴

身体にある軟骨細胞の主要成分である非変性プロテオグリカン、非変性II型コラーゲンを国内最大級配合。たった一粒に非変性プロテオグリカン35mg、非変性II型コラーゲン70.5mgが配合されています。





国立大学法人弘前大学で研究開発され、日本で初めて日本古来の長寿ザメのプロテオグリカンの商品化に成功しました。希少な国産ザメの軟骨成分プロテオグリカンを高含有しており、一般的なサプリメントに使われる鮭のプロテオグリカンと比較して5.75倍のパワーがあることが東京農工大学との共同研究で証明され、2024年2月5日に特許を取得しています。





500種類以上いるサメの中でも厳選を重ね、3代続く漁業関係者が「魚類の中で唯一、骨の奇形や癌を見たことがない」と語るほど生命力が強く強靭なアブラツノザメを使用しています。金の穂極1袋(60粒分)を製造するのに、なんとアブラツノザメ1頭分が使われています。









■セール概要

【販売場所：Amazon】20％OFFで販売予定

セール期間 ： 2026年3月31日～4月6日

セール対象商品： 金の穂 極(1袋60粒入り)

セール内容 ： 通常価格3,980円→セール価格3,184円(20％OFF)

(その他サプリメントも20％OFFで販売。一部商品はセールの対象外となります)





詳細情報： https://amzn.asia/d/29nyTZI









■アンケート調査

アンケート実施期間： 2025年3月17日～2025年3月23日

アンケートURL ： https://x.com/sanukikenkou/status/2033830356974240185

アンケート質問 ： お花見は誰と行きますか？

アンケート結果 ： 家族→54.1％、友達→19.2％、恋人→7.3％、ひとりで19.5％





＜アンケート回答者の声＞

・家族と行きます。頑張ってお弁当作ります！

・親子3代で行きます。祖母がいるので午前中だけでも楽しみたい！

・花見は友達と行きたいです。ピクニック気分で楽しみます！

・恋人と行きます。素敵な思い出を作って写真をいっぱい撮ります！





アンケート結果

プロテオグリカン含有量国内最大級

1日1粒だから続けやすい

3ヵ月以内に喜びを実感

金の穂極

安心の理由





■会社概要

商号 ： 株式会社さぬき健康本舗

代表者 ： 代表取締役 児山 茂

所在地 ： 〒760-0023 香川県高松市寿町2丁目2-10 高松寿町プライムビル4F

設立 ： 2013年

事業内容： 健康食品通信販売事業

資本金 ： 2,299万円

URL ： https://www.sanukipg.com/687744938









■関連サイト

・ホームページ

https://www.sanukipg.com

・公式オンラインショップ(楽天市場)

https://www.rakuten.co.jp/sanukipg1/

・公式オンラインショップ(Amazon)

https://www.amazon.co.jp/stores/%E9%87%91%E3%81%AE%E7%A9%82/page/9A9C8695-AE78-47B6-8FA1-16E727E70F6E?ref_=ast_bln

・公式Instagram

https://www.instagram.com/sanukikennkouhonpo/

・公式X

https://x.com/sanukikenkou









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社さぬき健康本舗 お客様相談窓口

TEL： 0120-949-575