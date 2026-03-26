インクジェットメディア・大判プリンターロール紙の老舗メーカーである桜井株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：板谷 和徳）は、各社の大判インクジェットプリンターを一堂に集約し、適したプリント環境を提案するサイト「IJP WORKS」（https://ijpworks.star-sakurai.com/）をオープンいたしました。サイトオープンを記念し、「HP DesignJet T870 A1モデル」をはじめとする対象機種の特別キャンペーンを4月末日まで実施しております。

「IJP WORKS」立ち上げの背景

https://ijpworks.star-sakurai.com

デジタルプリント技術の進化により、印刷業、看板業・サイン、空間デザイン、グッズ制作など、あらゆる現場で高品質かつ多種多様なアウトプットが求められています 。制作手段の選択肢が広がる一方で、「用途に適した用紙がわからない」「用紙・メディアと機種の相性を知りたい」「作業スペースや仕事量に見合う機種を選定したい」といった悩みや要望も増えています。 そこで、長年インクジェットメディアや大判プリンターロール紙の提供を通じてプリント現場を支えてきた桜井株式会社は、プリンターの性能と用紙の相性を知り尽くした「プロの視点」で、お客様ごとの課題を解決し、ビジネスにふさわしい一台を提案するサイトを構築いたしました

サイトのポイント

1. 老舗メーカーならではの「納得の組み合わせ」を提案

HP、エプソン、キヤノン、MIMAKI、MUTOH、Roland各社のプリンターの特長を網羅 。桜井が誇る多彩なメディアの中から、その性能を存分に引き出す組み合わせをご提案します。

2. 全国拠点の専門スタッフによる「対面型」サポート

オンライン上の案内に留まらず、全国の拠点に精通したスタッフを配置 。導入前のご相談、メーカーショールームへのアテンドや実機見学の手配など、対面での手厚いサポート体制を整えています 。

3. ビジネスを加速させるワンストップソリューション

各業界のニーズに合わせた機種選定をサポート 。ハード（プリンター）とソフト（メディア・知識）の両面から、お客様のインクジェットビジネスを支援します 。

今後の展望：デジタルプリンティングメディアサイトの拡充

来年度には、新たに「デジタルプリンティングメディアサイト」を立ち上げる予定です。機械とメディアの相性や、適した出力モード（設定）をオンライン上で手軽に確認できる仕組みを加え、お客様の出力業務がより円滑に進むようサイトの拡充を図ってまいります。

【サイトオープン記念】4月末まで限定キャンペーン実施中！

現在、サイトオープンを記念した「注目企画」として、以下のキャンペーンを実施しております 。 • 対象機種：HP DesignJet T850 A0/ T850 MFP A0/T870 A1モデル • 期間： 2026年3月 ～ 2026年4月末日まで • 内容： 期間中、特別価格および導入支援特典をご用意しております 。• 詳細URL： https://ijpworks.star-sakurai.com/

各業界・用途別の「IJP WORKS」活用イメージ

https://ijpworks.star-sakurai.com

・印刷・看板・広告業の皆様へ

屋外看板や車両ラッピングに不可欠な高耐候塩ビメディアと、溶剤プリンターの適切な組み合わせをご提案します 。生産性向上と低コストを両立し、長期掲示でも色褪せない高品質な出力をサポートします 。

・グッズ制作・ノベルティ業の皆様へ

小ロット生産に適した高発色メディアや、UVプリント等の特殊機材をプロの視点でご案内します 。限られたスペースでも導入可能な機材と資材の両面から、ビジネスの差別化を支援します。

・空間デザイン・設計業の皆様へ

正確な図面（CAD）からプレゼン用のパース作成まで、質感にこだわった出力環境を構築します 。トレーシングペーパーや高発色ロール紙など、図面の見栄えや耐久性等のこだわりにお応えします。

・一般企業・内製化をご検討の皆様へ

「案内ポスターを社内で手軽に作りたい」というニーズに応え、操作が簡単な機種を選定します 。破れにくい合成紙や掲示用ロール紙など、用途に合わせた用紙選びをワンストップで支援します。

【桜井株式会社について】

• 商号： 桜井株式会社 • 代表者： 代表取締役社長 板谷 和徳 • 所在地： 〒110-0008 東京都台東区池之端1-2-18 NDK池之端ビル 5階 • 創業： 1899年9月 • 事業内容： 設計・製図・印刷・看板等に関連する機材やメディアの開発・販売 • URL： https://www.star-sakurai.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

桜井株式会社 ソリューション営業部 TEL：03-3827-4430 / MAIL：solution@star.sakurai.co.jp