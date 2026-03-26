REALTY ONE GROUP、「Entrepreneur」誌の「最も急成長している国際フランチャイズ企業（FASTEST-GROWING INTERNATIONAL FRANCHISES）」リストに選出

The UNBrokerageがグローバルな勢いを維持、米国の枠を超えた急速な拡大が評価される

カリフォルニア州ラグナニゲル, 2026年3月25日 /PRNewswire/ -- 現代的で目的志向型のライフスタイルブランドであり、世界で最も急成長しているフランチャイズの1つであるRealty ONE Group Internationalは、「Entrepreneur」誌の「2026年最も急成長している国際フランチャイズ（2026 Fastest-Growing International Franchises）」リストに選ばれ、グローバル市場における同ブランドのエキサイティングかつ加速的な拡大が評価されました。



Realty ONE Group named a Fastest-Growing International Franchise



さらに重要なことは、この名誉あるランキングは、ただ単にグローバルに拡大しているだけでなく、持続可能なシステムと強力なフランチャイジーのサポートによってそれを実現しているブランドを評価していることです。

「今回の選出は、グローバルなONEファミリーがすでに知っていること、すなわち、私たちが国境を越えて共感を呼ぶ、特別なものを築いていることを反映しています」と、Realty ONE Group Internationalの創設者兼最高経営責任者（CEO）であるKuba Jewgieniewは述べています。「私たちが国際的な成長を続けているのは、決して偶然ではありません。これは、大胆かつ最新のビジネスモデル、そしてあらゆる起業家がより大きなことを考える力を与えるブランドががもたらした結果なのです。」

最新のビジネスモデルによる世界的成長

20,000人以上の不動産プロフェッショナルを擁し、約30の国と地域に450以上の拠点を持つRealty ONE Groupは、ブランド体験と卓越した運営で一貫性を保ちながら、拠点拡大を続けています。

Realty ONE Groupの国際的な拡大は、6Cのユニークな組み合わせによって推進されてきました

・大胆でライフスタイル主導のブランド・アイデンティティ

・COACHING - 包括的なコーチングおよびサポートシステム

・CONNECT - zONEプラットフォームをはじめとする独自のテクノロジー

・COOLTURE - 文化を越えて浸透する、人々を第一に考えるCOOLTURE®

・COMMISSION - 拡張性のために構築された実証済みのフランチャイズ・モデル

・CARE - お客様であれ、チームメイトであれ、パートナーであれ、私たちは敬意、思いやり、優しさを持って先導します。

・COMMUNITY - 私たちが奉仕する地域社会と私たちを取り巻く人々を支援します。

Realty ONE Groupは、成長、イノベーション、フランチャイズ実績において常にトップランキングを獲得しており、今回の受賞は、その勢いをさらに加速させるものです。なぜなら、Realty ONE Groupでは、成長とは単なる数字ではなく、機会を生み出すことだからです。

詳しくは https://www.realtyonegroup.com/または https://www.newsweek.com/をご覧ください。

Realty ONE GroupInternationalについて

Realty ONE Group Internationalは、不動産業界で最も急速に成長している、モダンで目的志向のライフスタイル・ブランドの1つであり、一度に1つの家、1つの夢、1つの人生という扉を世界中に開くことを唯一の目的としています。同社は、実績のあるビジネスモデル、フルサービスの仲介、ダイナミックなCOOLTURE、ONE Universityによる優れたビジネスコーチング、卓越したサポート、独自のテクノロジーであるzONEにより、およそ30の国と地域にわたる450を超える拠点に2万人以上の不動産プロフェッショナルを擁するまでに急速に成長しました。Realty ONE Group Internationalは、3年連続で「Entrepreneur」誌からトップの不動産ブランドに選ばれ、顧客だけでなく、不動産プロフェッショナルやフランチャイズ・オーナーにも門戸を開き、躍進を続けています。詳細については、www.RealtyONEGroup.com をご覧ください。

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2941453/Realty_ONE_Group__named_a_Fastest_Growing_International_Franchise.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/260011/realty_one_group___logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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