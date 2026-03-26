「大北海道展」は3月30日（月）から2週目展開にリフレッシュ

「大北海道展」



場所：京王百貨店 新宿店7階 大催場



会期：3月20日(金・祝)〜4月6日(月)



〈1週目〉3月20日（金・祝）→29（日） 〈2週目〉3月30日（月）→4月6日（月）



営業時間：10時〜20時 ※3月29日（日）、4月6日（月）最終日は17時閉場

〈1週目の会場の様子〉











3連休に伴い多くのお客様がご来場されました。連日長蛇の列の「SNOW CHEESE」（左）、「京王ラーメンフェス」（右）。