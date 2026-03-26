「大北海道展」は3月30日（月）から2週目展開にリフレッシュ

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1週目の立ち上がり3日間の売上は前年比+約18％の好発進

「大北海道展」

場所：京王百貨店 新宿店7階 大催場

会期：3月20日(金・祝)〜4月6日(月)

〈1週目〉3月20日（金・祝）→29（日）　〈2週目〉3月30日（月）→4月6日（月）

営業時間：10時〜20時　※3月29日（日）、4月6日（月）最終日は17時閉場


京王百貨店 新宿店7階大催場にて現在開催中の「大北海道展」は、3月30日（月）より2週目の展開に切り替わります。「京王ラーメンフェス」は新たに3ショップが総入れ替えするほか、京王限定販売の「ひんやりスイーツ」には5店舗がに加わります。また、人気の北海道スイーツの実演には初登場の「CAFÉ de ROMAN（カフェドロマン）」を含む3店舗が2週目展開として登場します。

〈1週目の会場の様子〉
















3連休に伴い多くのお客様がご来場されました。







連日長蛇の列の「SNOW CHEESE」（左）、「京王ラーメンフェス」（右）。


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下記メニューは全て京王限定販売。

※会場ではプラスチック容器でのご提供です。ラストオーダーは各日閉場の30分前まで。







●札幌／らーめん 山嵐　《2週目》《初登場》

「札幌背脂みそ エゾ鹿肉とコーンのせ」（1人前）1,650円

〈各日150食販売予定〉

「こってり」なのに「さっぱり」という「こっさり」したスープが持ち味の店。札幌味噌に北海道の鹿肉を豪快に盛り付けた一品です。背脂みその旨みが後を引く、クセになる味わいです。







●札幌／麺鍾馗(めんしょうき)　《2週目》

「北海道白い味噌ラーメン トリュフ卵 バタースペシャル」（1人前）1,650円

〈各日150食販売予定〉

北海道産の鶏と豚を使用した味噌白湯スープを乳化させた白い味噌ラーメンに、トリュフ卵とバターをのせて香り豊かな一品に仕上げました。







●札幌／コクミンショクドウ 　《2週目》

「京王特製 札幌味噌ラーメン」（1人前）1,650円　

〈各日150食販売予定〉

自慢の札幌味噌ラーメンにジンギスカンをのせ、食べ応えのある一品に仕上げました。

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※全て《実演》です。







●小樽／小樽洋菓子舗ルタオ

「苺づくしのマリアージュパルフェ」（1カップ）1,404円

〈各日100点販売予定〉

北海道産の苺にフィアンティーヌとミルクプリンをトッピングした、春らしい色合いのパルフェです。







●江別／町村農場

「いちごとたっぷり濃厚クリームパフェ」（１カップ）　1,296円

牧場直送のミルクを使用し、ミルク本来の味わいを感じられる自家製の濃厚生クリームをたっぷりのせた、イチゴと相性ぴったりなパフェ。







●夕張／あいすの家とエトセトラ　《2週目》《初登場》

「いちごのショートクレープ 咲き」（1個） 1,200円

〈各日50点販売予定〉

ホイップクリーム、フレッシュいちご、スポンジケーキなどショートケーキの要素をクレープ生地で包みました。







●札幌／きよたベリーファーム　《2週目》《初登場》

「生いちごパフェ」（1カップ） 1,242円　

〈各日60点販売予定〉

風味と香りが強いイチゴを使用し、自家製のソフトクリームとイチゴソースをかけた贅沢なパフェ。







●千歳／ジャージーブラウン《2週目》

「ヨーグルトinソフト」（1カップ） 1,080円　

〈各日50点販売予定〉

プレミアム麹ヨーグルトに自慢のソフトクリームをのせ、甘酸っぱいイチゴソースをかけた爽やかな一品です。







●札幌／ジェラッフル　《2週目》《初登場》

「チョコレート×さくら」（1カップ）750円　

〈各日100点販売予定〉

季節ごとのフルーツやこだわりのミルクを使用した冷たいジェラートと、焼きたてワッフルの絶妙なハーモニーをお楽しみいただけます。

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●札幌／SNOW CHEESE（スノーチーズ）《初登場》

2022年4月に1号店がオープンした同ブランド。開業してから間もないにも関わらず、人気の北海道土産としての地位を確立しています。『チーズの可能性を追求したチーズ菓子専門店』が京王百貨店に初登場。







「スノーミルクチーズ」（8個入） 1,296円

バターの香りとさっくりとした食感のチーズラング・ド・シャに、ほのかにミルクが香るホワイトチョコレートクリームとチーズ風味のチョコレートを飾りました。







「クリーム＆エダム」（8個入） 1,296円

クリームチーズとエダムチーズを使ったもっちりとした食感のチーズケーキに角切りチーズを乗せた贅沢な一品です。







●札幌／CAFÉ(カフェ) de(ド) ROMAN(ロマン)　《2週目》《初登場》《実演》

「生チョコサンドスコーン〈ミルクビター〉」（１個） 648円

北海道産のバター、小麦粉、生クリームをふんだんに使用した生チョコサンドスコーンは、しっとりとした食感と小麦香る素朴な味わいと、濃厚な特製生チョコレートの相性が絶品です。







「ベリーとスコーンのショコラパフェ」（1個）850円

同店看板商品の風味豊かなスコーンに、濃厚なチョコレート、甘酸っぱいベリー、冷たいアイスクリームを組み合わせた、食感と味の対比が楽しめる贅沢なパフェです。

※本パフェは「札幌ろまん亭」と「CAFÉ de ROMAN」のスペシャルコラボ商品です。販売場所は「札幌ろまん亭」です。







●札幌／ロイズ

「ポテトチップチョコレート［抹茶］」（190g）1,431円　《初出品》

〈会期中計2,400点販売予定〉

さわやかな苦み・渋みを持つ抹茶と濃厚な旨み・甘みを持つ抹茶の2種類をブレンドしたチョコレートを、「石垣の塩」を使ったポテトチップの片面にコーティング。







●札幌／釜焼工房ひまわり屋　《2週目》《実演》

「北海道メロンパン」（1個）270円ほか

高温のオーブンで一気に焼き上げ、表面はサクサクと香ばしく、中はふんわりとした食感が特徴の人気メロンパン。







●札幌／きよたベリーファーム《2週目》《実演》

「いちごのパイサンド（キャラメル＆ホイップ）」（1個） 594円

〈各日60点販売予定〉

店頭で焼いたサクサクパイにキャラメルソース、ホイップクリーム、生いちごを挟み込みました。

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3,000円台の＜贅沢尽くし！特選ごちそう弁当の一例＞　

※すべて実演・京王限定販売







（左）札幌／札幌ひぜん

「豪快海鮮10種盛り 海宝弁当」（1折）3,240円

〈各日60点販売予定〉

札幌・すすきの駅近くに店を構える寿司屋「札幌ひぜん」。北海道産イクラ、特大ボタンエビ、生ウニなど海鮮10種を豪快に盛り付けた食べ応えのある弁当です。

（右）旭川／旭川駅立売商会

「道産ひらめ美味多彩弁当」（1折）3,348円

〈各日限定50点販売予定〉

北海道産のひらめ、ボタンエビ、ウニ、カニ、イクラなど多彩な食材を贅沢に盛り付けました。







（左）札幌／グリルサーカス

「ふらの和牛食べ比べ弁当」（1折）3,240円

〈各日60点販売予定〉

北海道富良野盆地で育った黒毛和種「ふらの和牛」。口溶けの良さと、甘味のある肉質が特徴のふらの和牛の「牛すじ」「ウチモモ」「ロース」を食べ比べできる弁当です。

（右）札幌／精肉卸し直営　焼肉　八軒苑　《2週目》

「サロマ黒牛モモステーキ×サロマ和牛すき焼メガ盛り弁当」（1折）3,240円

〈各日50点販売予定〉

赤身本来の力強い旨みを楽しめるサロマ黒牛モモステーキと、甘みとコクが際立つサロマ和牛すき焼を詰合わせた一品。

2,000円台の＜自慢の味わい！旨さ花まる弁当の一例＞　

※すべて実演・京王限定販売







（左）札幌／マルコさっぽろ食販

　「ラム肩ロース＆ジンギスカン食べ比べ弁当」（1折）2,500円

〈各日限定50点販売予定〉

（右）札幌／市場めし兆　2週目

「兆弁当−春華−」（1折）2,500円

〈各日50点販売予定〉

＜平日限定 1,080円弁当＞　

※すべて実演・特別企画品・各日50点販売予定　※お一人様2点まで

平日・数量限定の人気企画「平日限定1,080円弁当」を、今展でも価格据え置きにて展開します。肉系・海鮮系あわせて計13店舗にて1折1,080円の弁当を各日各50点販売。各店とも主力の弁当は2,000〜3,000円前後ですが、まずは“北海道や店自慢の味を知るきっかけになれば”と、特別提供価格にて味・価格ともに満足度の高いラインアップがそろいます。







＜商品一例＞

(写真左)函館／やくにくれすとらん沙蘭　「ミニステーキ弁当」

(写真右)札幌／札幌ひぜん　「北海弁当」

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※ラストオーダーは各日閉場時間の1時間前







●函館／まるかつ水産

「海鮮づくし　新しあわせ丼」（1人前）6,000円　《京王百貨店限定販売》

〈各日100食販売予定〉

函館の老舗鮮魚店が営む回転寿司店「まるかつ水産」。魚屋直営だからできる鮮度の良いネタを味わえます。北海道産の天然エゾアワニ煮、ホタテ、イクラ、イカなど贅沢な食材を溢れんばかりに詰め合わせた、北海道の幸を満喫できるしあわせ丼です。

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（左）札幌／北海道観光物産興社《実演》

「3種飲み比べセット」 1,780円

〈お持ち帰り用〉大雪地ビール（330ml・1瓶）748円ほか

（右）札幌／コロッケ倶楽部《店内調理》

「プレミアム牛肉コロッケ」（1個）380円








（左）札幌／海鮮串焼きいましろ《実演》

「串焼き各種」（1本） 800円から

（右）札幌／北海道一直売《実演》

「ジャンボいかめし（中）」（1個） 1,296円







（左）小樽／小樽なると屋《店内調理》

「若鶏半身揚げ」（1個） 1,230円

（右）函館／布目

「小いかトビラン」（100g当り） 1,296円







（左）夕張／夕張あきんど屋《実演》

「厚切りベーコン夕張ながいも串」（1本）864円

（右）札幌／札幌バルナバハム《2週目》

「農家のつるしベーコン」（220g） 1,479円

※本リリースに関する価格表示はすべて税込です。画像はすべてイメージです。

関連リンク

大北海道展

https://www.keionet.com/info/shinjuku/news/hokkaido_spring.html