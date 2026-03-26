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「YZF-R3 ABS」「YZF-R25 ABS」の新色を発売〜「Y2K」トレンドを漂わせる“ライトグリーン”誕生〜
ヤマハ発動機販売株式会社は、スーパースポーツ「YZF-R3 ABS」、「YZF-R25 ABS」のカラーリング3色を刷新し、5月28日に発売します。台数限定にて2月27日より発売の「70th Anniversary Edition」（ホワイト）とあわせ4色展開となります。
新しいカラーは、“ブルー”、“ブラック”、“ライトグリーン”です。“ブルー”は2026年モデルの「YZF-Rシリーズ」と共通で、ヤマハレーシングを象徴。レースシーンとパフォーマンスを予感させます。“ブラック”は、2025年モデルのマット系を含んだ“ブラック”に対し、メタリック系をベースに調和させワントーンで品位ある落ち着いた佇まいに仕上げた、幅広い層に向けたカラーです。“ライトグリーン”は、未来感やテックムードをまとい、Z世代に支持されるY2Kトレンド*¹をエッセンスに取り入れたカジュアルなカラーです。ミントカラーを基調に燃料タンクやフレームなどをブラックとし、鮮やかなレッドを差し色に用いることで全体を引き締め、クールな印象を際立たせています。
排気量320cm³の「YZF-R3 ABS」および249cm³の「YZF-R25 ABS」は、“毎日乗れるスーパースポーツ”をコンセプトに開発。高次元な走行性能とレーシングマインドを継承する正統派スタイリング、さらに日常での扱いやすさを兼ね備えたモデルです。レバー操作荷重を低減するA＆S（アシスト＆スリッパー）(R)*²クラッチ、スマートフォン専用アプリY-Connect対応、USB Type-A端子対応ソケットなども特徴です。
※１ Y2K（ワイ・ツ・ケー）は2000年の意。「Y2Kトレンド」とは、2000年前後に流行ったファッションや文化を現代風にリバイバルしたスタイル
※2 「A&S」「アシスト&スリッパー」は株式会社エフ・シー・シーの登録商標
「YZF-R3」
ブルー
「YZF-R3」
ブラック
「YZF-R25」
ライトグリーン
YZF-R3/YZF-R25製品サイト： https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/lineup/yzf-r25/
新しいカラーは、“ブルー”、“ブラック”、“ライトグリーン”です。“ブルー”は2026年モデルの「YZF-Rシリーズ」と共通で、ヤマハレーシングを象徴。レースシーンとパフォーマンスを予感させます。“ブラック”は、2025年モデルのマット系を含んだ“ブラック”に対し、メタリック系をベースに調和させワントーンで品位ある落ち着いた佇まいに仕上げた、幅広い層に向けたカラーです。“ライトグリーン”は、未来感やテックムードをまとい、Z世代に支持されるY2Kトレンド*¹をエッセンスに取り入れたカジュアルなカラーです。ミントカラーを基調に燃料タンクやフレームなどをブラックとし、鮮やかなレッドを差し色に用いることで全体を引き締め、クールな印象を際立たせています。
※１ Y2K（ワイ・ツ・ケー）は2000年の意。「Y2Kトレンド」とは、2000年前後に流行ったファッションや文化を現代風にリバイバルしたスタイル
※2 「A&S」「アシスト&スリッパー」は株式会社エフ・シー・シーの登録商標
「YZF-R3」
ブルー
「YZF-R3」
ブラック
「YZF-R25」
ライトグリーン
※画像はCG合成によるイメージで、国内モデルとカラーおよび仕様が一部異なる場合があります
YZF-R3/YZF-R25製品サイト： https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/lineup/yzf-r25/