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弘前発、地に足のついたウェブ発信 地域に寄り添う支援者【WACA会員インタビュー公開】
ウェブ解析士・上級SNSマネージャー有資格者のインタビューを公開しました
一般社団法人ウェブ解析士協会は、デジタルマーケティング人材の育成と地域貢献を掲げる組織として、認定資格取得者の実践的な働き方を発信しています。このたび、青森県弘前市を拠点に10年以上、地域に寄り添った情報発信支援を続けてきたウェブ解析士・上級SNSマネージャーの斎藤美佳子さんのインタビュー記事を公開しました。自治体や商工関係者、一次産業の現場とも関わりながら地域の魅力を“伝わる言葉”へ変えてきた実践は、地方におけるデジタル活用や学び直しのモデルケースとして注目されます。
https://www.waca.or.jp/feedback/wac50016510/
■県庁からの依頼で講師実績も
2014年に開業した斎藤さん。ブログで地元情報を発信するところから始め、現在では県外の企業に対しSNS運用やメルマガ、noteでの情報発信などの支援をしているほか、青森県庁からの依頼でSNS運用の講師を務めるなど活躍しています。
50歳を目前にしてウェブ解析士・上級SNSマネージャーの2資格を取得しました。ご自身の活動方針とウェブ解析士協会の方針に共感するものを感じてくださったそうです。
■記事の主なポイント
青森県弘前市で10年以上、地道な積み重ねをどのように信頼と仕事につなげたか
県庁や地域の現場での講師経験に見る、地域密着型のデジタル支援の実践
50歳を前にした資格取得や学び直しと新たな仕事の可能性をどう広げたか
地方のIT人材は地域課題の解決や情報発信力の底上げにどう関われるのか
▼こんな人に役立つ記事です
地元企業や商店、観光、一次産業などの情報発信を任されている方
自治体職員、商工会、地域おこし協力隊など、地域活性化に関わる方
子育て後の再挑戦、セカンドキャリア、学び直しを考えている方
地方でフリーランスとして働きたい方
地域に関わりながらデジタル分野で力を発揮したい方
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。
SNSマネージャーとは
日本のすべての企業担当者がSNSの基本知識を持ち、運用できることを目的として創設された資格です。2026年2月28日現在の有資格者は1185人。資格レベルは初級・上級・チーフと3段階あり、企業内で働くSNS運用者はもちろん、SNSコンサルタントや経営者・フリーランスなど幅広い職種の人が受講しています。運営は一般社団法人ウェブ解析士協会（東京都新宿区、https://www.waca.associates/jp/）。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人ウェブ解析士協会 広報委員会
support@waca.or.jp
関連リンク
インタビュー詳細
https://www.waca.or.jp/feedback/wac50016510/
ウェブ解析士とは
https://www.waca.or.jp/course/wac/
上級SNSマネージャーとは
https://www.waca.or.jp/snsmanager/advanced
一般社団法人ウェブ解析士協会は、デジタルマーケティング人材の育成と地域貢献を掲げる組織として、認定資格取得者の実践的な働き方を発信しています。このたび、青森県弘前市を拠点に10年以上、地域に寄り添った情報発信支援を続けてきたウェブ解析士・上級SNSマネージャーの斎藤美佳子さんのインタビュー記事を公開しました。自治体や商工関係者、一次産業の現場とも関わりながら地域の魅力を“伝わる言葉”へ変えてきた実践は、地方におけるデジタル活用や学び直しのモデルケースとして注目されます。
▼詳細はこちら
https://www.waca.or.jp/feedback/wac50016510/
■県庁からの依頼で講師実績も
2014年に開業した斎藤さん。ブログで地元情報を発信するところから始め、現在では県外の企業に対しSNS運用やメルマガ、noteでの情報発信などの支援をしているほか、青森県庁からの依頼でSNS運用の講師を務めるなど活躍しています。
50歳を目前にしてウェブ解析士・上級SNSマネージャーの2資格を取得しました。ご自身の活動方針とウェブ解析士協会の方針に共感するものを感じてくださったそうです。
■記事の主なポイント
青森県弘前市で10年以上、地道な積み重ねをどのように信頼と仕事につなげたか
県庁や地域の現場での講師経験に見る、地域密着型のデジタル支援の実践
50歳を前にした資格取得や学び直しと新たな仕事の可能性をどう広げたか
地方のIT人材は地域課題の解決や情報発信力の底上げにどう関われるのか
▼こんな人に役立つ記事です
地元企業や商店、観光、一次産業などの情報発信を任されている方
自治体職員、商工会、地域おこし協力隊など、地域活性化に関わる方
子育て後の再挑戦、セカンドキャリア、学び直しを考えている方
地方でフリーランスとして働きたい方
地域に関わりながらデジタル分野で力を発揮したい方
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。
SNSマネージャーとは
日本のすべての企業担当者がSNSの基本知識を持ち、運用できることを目的として創設された資格です。2026年2月28日現在の有資格者は1185人。資格レベルは初級・上級・チーフと3段階あり、企業内で働くSNS運用者はもちろん、SNSコンサルタントや経営者・フリーランスなど幅広い職種の人が受講しています。運営は一般社団法人ウェブ解析士協会（東京都新宿区、https://www.waca.associates/jp/）。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人ウェブ解析士協会 広報委員会
support@waca.or.jp
関連リンク
インタビュー詳細
https://www.waca.or.jp/feedback/wac50016510/
ウェブ解析士とは
https://www.waca.or.jp/course/wac/
上級SNSマネージャーとは
https://www.waca.or.jp/snsmanager/advanced