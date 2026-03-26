WithSecure社 「JAPAN PARTNER AWARD 2025」 を、京セラドキュメントソリューションズジャパンが受賞















※ ニュースリリースに掲載されている情報は発表日現在のものです。





京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社（社長：池田 幸生、以下：当社）は、先進的サイバーセキュリティテクノロジーのプロバイダーであるWithSecure社 (本社：フィンランド・ヘルシンキ、CEO：Antti Koskela、日本法人：東京都港区) より、WithSecure社「JAPAN PARTNER AWARD 2025」を受賞しましたのでお知らせいたします。2026年2月25日に、東京都内で開催されたWithSecure社のパートナー向け事業説明会において、2025年の日本におけるアワード受賞パートナーが発表され、当社が4年連続で選出され受賞しました。今回の受賞は、当社がEPP※をはじめとしたセキュリティ商品を様々なお客様に幅広く展開し、堅調にビジネス伸長している点、さらに新たなサービスの提供により、さらなるビジネス拡大が期待される点が評価されました。これもひとえに、販売パートナーやお客様のご支援・ご協力のお蔭で連続受賞を果たすことができました。当社は、今後もご提供する製品やサービスを通して、お客様のビジネスにおけるセキュリティ強化に真摯に取り組み、ビジネスの発展に貢献してまいります。※Endpoint Protection Platformの略で、企業のエンドポイントにマルウェアなどが感染しないよう保護することを目的としたセキュリティ対策ツールの総称。■WithSecure社についてWithSecure社は、ITサービスプロバイダー、MSSP（Managed Security Service Provider）、ユーザー企業から中堅・中小企業を保護するアウトカム（成果）ベースのサイバーセキュリティソリューションにおいて大きな信頼を勝ち取っています。AIを搭載したテクノロジー、人の専門知識、コ・セキュリティ (共同セキュリティ) サービスをシームレスに統合するElements Cloudを中心に、エンドポイントとクラウドの保護、脅威の検出と対応、エクスポージャー管理にわたるモジュール式の機能により、強固なセキュリティ対策をユーザーに提供しています。1988年に設立された同社は本社をフィンランド・ヘルシンキに、日本法人を東京都港区に置いています。WithSecure社Webサイトについてはこちら