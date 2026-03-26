お茶の水女子大学とLIXIL、ジェンダード・イノベーションの観点から未来の豊かな暮らしに寄与することを目的に、連携協定を締結











プログラム前半では、冒頭、LIXIL常務役員 水谷 優孝による主催者挨拶として、LIXILが常に建築家的思考をもって、生活者視点で空間の質を追求してきた歩みに触れました。日本初の女性一級建築士・浜口ミホとの共創により、現代の「ダイニングキッチン」の原型が誕生した歴史や、35年以上前に女性の声から生まれた「ビデ専用ノズル」など、多様な視点を力に変えてきたLIXILのイノベーションの軌跡を紹介しました。