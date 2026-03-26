牛乳石鹸共進社株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：宮崎悌二 以下、牛乳石鹸）は大阪市が実施する「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」認証事業において、最高区分の「三つ星」認証を取得しました。

「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」認証取得（イメージ）

牛乳石鹸は｢人にやさしく」「社会にやさしく」「環境にやさしく」 という3つのやさしさを掲げ、取組みを続けています。「人にやさしく」については、従業員一人ひとりの個性や能力を活かし、誰もが働きやすく、やりがいを持って活躍できる会社を目指し、その一環として育児や介護をしながら働く従業員への支援に力をいれています。

時間単位で取得可能な子の看護休暇制度の導入をはじめ、さまざまな休暇制度を整えてきました。

今後も、従業員一人ひとりが働きやすく活躍できる環境づくりを推進するとともに、美と清潔そして健康づくりに役立つ製品の提供に努めてまいります。

■（参考）「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」認証事業について

大阪市が法令の遵守に留まらず、「意欲のある女性が活躍し続けられる組織づくり」「仕事と生活の両立（ワーク・ライフ・バランス）支援」「男性の家庭参画」について積極的に推進する企業等を、一定の基準に則り、認証する制度です。 https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000299280.html

■牛乳石鹸共進社株式会社

1909年（明治42年）の創業以来、「美と清潔 そして健康づくりに役立つ」製品を提供してきました。企業理念の「ずっと変わらぬ やさしさを。」のもと、お客様の肌に、こころに、そして環境にもやさしい「ものづくり」に取り組んでいます。弊社は今年で創業116年の会社になりますが、昔から受け継ぐ品質第一主義は守りつつ、時代の流れを取り入れることで、これからもお客様の求めに即応していきます。近年ではボディケア、フェイスケア、ヘアケアと幅広い製品開発によって時代のニーズを柔軟に取り入れ、赤箱・青箱をはじめとした「カウブランド」に加えて新ブランドを生み出しています。

https://www.cow-soap.co.jp/