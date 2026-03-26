鈴与シンワート、アークシステム株式会社に「ここレポ」を導入

鈴与シンワート株式会社（代表取締役 社長執行役員 紱田 康行、本社所在地：東京都港区、以下「鈴与シンワート」）は、「従業員エンゲージメント向上支援クラウドサービス「ここレポ」」を、1988年の創業以来、お客様のニーズに向き合い、最適なITソリューションを提供しているアークシステム株式会社（代表取締役 最高経営責任者 小胗 浩克、本社所在地：神奈川県横浜市、以下「アークシステム」）が導入したことを発表しました。

以下、導入事例（https://saas.shinwart.co.jp/kokorepo/case/ark-sys/）の要約と抜粋

■「ここレポ」導入までの経緯について

弊社では、2019年より組織診断ツールを活用したエンゲージメント診断を年2回実施しています。

その結果をもとに、組織単位での強みや弱みの分析、社員からの改善要望の吸上げなどを継続的に実施し、従業員エンゲージメントの向上および維持に努めてきました。

これからは組織の平均値を見る分析だけでなく、個人に目を向けていく必要があると考えていたところ、システムエンジニアリングサービス事業の中で鈴与シンワートと協業する機会や、情報交換の機会などがあり、「ここレポ」を紹介いただきました。

■「ここレポ」の選定理由について

働き方が変わり、リモートワークが増えてきた中で、コミュニケーション不足による孤立感、会社への帰属意識の低下を懸念していました。

上司・部下間のコミュニケーション不足を解消するためには、会話をすることが大切です。

効果のあるコミュニケーションを生み出すきっかけ作りになる仕組みが必要と感じており、そのような要望を満たせる製品として「ここレポ」を選定しました。

また、リーズナブルな価格やシンプルな使用感も選定のポイントになりました。

■「ここレポ」導入後の効果について

現在、プロジェクトごとに常駐先が異なり、直接的なマネジメントが難しい部門で活用していますが、毎日、部下の体調を把握できるようになり、大きな効果を実感しています。

体調不良の際に上司から声をかけることで、部下の心理的安全性を高め、何でも相談できる関係づくりにもつながっています。

また、体調不良ではない時でも業務報告以外のコミュニケーションが気軽にとれることに有用性を感じています。

さらに、現在課題となっているビジネスパートナーの管理についても、不調の早期発見ができるよう、ここレポの活用範囲を広げることで改善を図りたいと考えています。

■事例の詳細について

https://saas.shinwart.co.jp/kokorepo/case/ark-sys/

■従業員エンゲージメント向上支援クラウドサービス「ここレポ」について

「ここレポ」は従業員のエンゲージメント向上を支援するクラウドサービスです。

従業員が専用のスマホアプリで、始業時と終業時にその日の気分や体調を自己申告で登録すると、AI表情分析の画像データから、元気度（目が覚めているか、眠い状態か）を判定します。管理職への相談・報告機能により、管理職はコミュニケーションのきっかけを得ることができます。また報告時の位置情報、始業時刻、終業時刻は客観的な記録として利用することも可能です。

＜「ここレポ」の特長＞

◎専用スマホアプリのログインにはAI顔認証とAI表情分析を採用

◎始業時・終業時にその日の気分や体調を登録

◎管理職への相談・報告機能を搭載

◎登録データを管理職からのフィードバックに活用

◎従業員との未交流期間の通知

◎スモールスタートに対応

「ここレポ」のサービス詳細はこちらからご覧ください。

https://saas.shinwart.co.jp/kokorepo

■アークシステム 会社概要

■鈴与シンワートについて

鈴与シンワートは、鈴与グループ唯一の上場企業として大規模情報システムの開発、物流ITコンサルティングサービス、人事・給与・会計などの業務ソリューション及びアウトソーシングの提供、そしてデータセンター＆クラウドサービスを展開しております。

https://www.shinwart.co.jp/

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