帝国ホテル 京都　宿泊者限定の体験コンテンツ

帝国ホテル 京都宿泊者限定の体験コンテンツ

株式会社帝国ホテルは、2026年3月5日（木）に開業した帝国ホテル 京都において、滞在と共にお楽しみいただけるさまざまな体験コンテンツをご用意いたします。

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帝国ホテル 京都は、祇園ならではの「非日常」の世界観と、帝国ホテルが考える「寛ぎ」を共存させ、京都、日本各地、世界から訪れるゲストとともに本物の文化と最も優れた商品・サービスを追求していく、新しい時代を担うラグジュアリーホテルです。国の登録有形文化財である弥栄会館の建築意匠を受け継ぎ、歴史的景観と調和するホテルとして、京都・祇園の文化や景観と響き合う滞在体験を提供いたします。

宿泊と共にお楽しみいただける体験型のコンテンツを公開いたします。華やかな熱気を間近に感じる「都をどり」の鑑賞や、御所人形絵付け体験、割烹「祇園川上」の監修による和朝食、帝国ホテルのおもてなしと祇園甲部の美意識を感じられるウェルネス体験をご用意いたします。また、ご宿泊のお客様には同じ敷地内に隣接する「祇園花街芸術資料館」に無料でご招待いたします（※資料館営業日による）。脈々と受け継がれる花街の歴史と美学に触れていただけます。

詳細は次の通りです。

□帝国ホテル 京都 体験コンテンツ

●都をどり

百五十余年にわたり、京の春を彩る「都をどり」。「ヨーイヤサー」の掛け声とともに幕を開け、揃いの浅葱色の衣装をまとった芸舞妓による一糸乱れぬ“総をどり”が、幻想的な世界へと誘います。

帝国ホテル 京都は、祇園甲部歌舞練場の敷地内に位置するという特別なつながりにより、春の京都で入手困難とされる鑑賞チケットをご宿泊の皆様にスムーズに手配いたします。

観劇の前には芸妓さんによるお点前を楽しむ茶席へ。舞台と客席、そしてホテルが一体となるこの場所で祇園が守り抜いてきた「美」の真髄に触れる、至福の春をお過ごしいただけます。

料金：茶券付一等観覧券 7,000円 一等観覧券6,000円（消費税込）

●御所人形 絵付け体験

江戸時代より御所で愛され、慶びの贈り物として重宝されてきた「御所人形」。その伝統を五世にわたり守り続ける「島田耕園（ https://kouen-kyoto.jp/ ）」の工房にて、静謐な空気の中、人形と向き合う特別な時間をご用意いたします。

幾重にも胡粉を塗り重ねて生まれる、透き通るような白い肌とふくよかで愛らしい造形。職人の手ほどきを受けながらその無垢な表情に筆を入れ、紅を差すひととき。そこには、数百年の歴史が育んだ京都の美意識と作り手の温かな心が息づいています。筆先に想いを込めて命を吹き込んだ世界にひとつだけの御所人形は、旅の記憶とともに宝物となるでしょう。

所要時間：約2時間半

料金：講座代 38,000円（サービス料・消費税込）／8名様まで

材料代 8,500円（サービス料・消費税込）／1名様あたり

※お茶・お菓子付き

※事前予約制。

●「祇園川上」監修の和朝食

割烹「祇園川上」（http://gion-kawakami.co.jp/）。その主人が帝国ホテル 京都の宿泊者のために監修する和朝食は、受け継がれる職人の技と京都の季節の移ろいを繊細に映し出す、一皿一皿が織りなす芸術です。香り高い出汁と厳選された季節の食材が、祇園での朝の時間を鮮やかに彩ります。古都の目覚めを感じながら、心満たされる朝のひとときをお楽しみください。

提供場所：本棟2階 オールデイダイニング「弥栄（やさか）」

※「弥栄」では洋朝食もご提供いたします。

時間：7:00～10:30

料金：7,500円（サービス料・消費税込）

※事前予約制、数量限定でのご用意です。

●スパ

帝国ホテル 京都の「THE SPA」がご提案するのは、おもてなしと祇園甲部の美意識を融合させた京都の歴史・文化・自然と響き合うウェルネス体験です。

ツイントリートメントルームやヒートエクスペリエンスゾーンを中心に、幻想的な光が揺れる室内プールも備え、静寂とともに深い癒しへと誘う至福の空間を整えました。シグネチャーメニューの「サイレント・セレニティ」は、古都・京都の静寂に包まれ日本の伝統楽器が響くサウンドメディテーションから始まるボディトリートメント。メディテーションボールの波動と鈴音が滞りを解き放ち、呼吸と瞑想が心のざわめきを静めます。

場所：本棟地下1階 THE SPA

営業時間：13:30 ～ 21:30（最終入店 20:00）

料金：サイレント・セレニティ

90分 46,600円 120分 57,600円（サービス料・消費税込）

※事前予約制。

※その他のメニューは店舗までお問い合わせください。

●祇園花街芸術資料館 ご招待

祇園甲部歌舞練場の敷地内、帝国ホテル 京都に隣接する「祇園花街芸術資料館」は三百余年の歴史を誇る花街の美学が凝縮された場所です。

季節の移ろいを繊細に映す簪（かんざし）や春の風物詩「都をどり」を彩る艶やかな衣装、そして芸舞妓の日々を支える品々。ここでは華やかな舞台の裏側に息づく、研ぎ澄まされた職人技と芸事へ捧げるひたむきな精神性に触れることができます。

ご宿泊のお客様のご滞在を彩るひとときとして、この資料館へはいつでも足をお運びいただけます。祇園という町が守り抜いてきた「美」と「心」に深く浸る体験をご堪能いただけます。

※祇園 花街芸術資料館は、学校法人 八坂女紅場学園が主催する施設です。

※開館スケジュールについては、資料館ホームページをご確認ください。

料金：ご宿泊者は無料でご招待いたします。

■帝国ホテル 京都 について

帝国ホテル 京都は、祇園甲部歌舞練場敷地内にある国の登録有形文化財「弥栄会館（やさかかいかん）」の一部を保存・活用したホテルです。その貴重なレガシーを継承しつつ、新たな息吹をもたらし未来に貢献することを目指しています。

内装は株式会社新素材研究所の榊田倫之氏が手掛け、弥栄会館の意匠を受け継ぎつつ、日本古来の自然素材などを用い、五感に訴えかける寛ぎの空間を創出しています。

2025 年 4 月にはホテルコレクション「ザ リーディングホテルズ オブ ザ ワールド」（本社：米国ニューヨーク）に加盟いたしました。

※榊田氏の榊は＜木ヘンに神＞

【概 要】

施設内容：

〇客室

ホテル（本棟47室、北棟8室）

〇レストラン・バーラウンジ

フランス料理『練』（本棟2階）

オールデイダイニング『弥栄』（本棟2階）

メインバー『オールドインペリアルバー』（本棟7階）

ルーフトップバー『ザ ルーフトップ』（本棟屋上）

〇ペストリーショップ

ザ ペストリーショップ（本棟１階）

〇その他の施設・設備

宿泊者ラウンジ

プール、サウナ、温浴施設

フィットネスジム

スパトリートメント

ハイヤー

宿泊者専用駐車場（4台）

他

住所：〒605-0074 京都市東山区祇園町南側570-289

電話：075-531-0111

公式HP：https://www.imperialhotel.co.jp/kyoto