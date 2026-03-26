日本発パワー系アクション俳優・大東賢、四條畷市自治会長任期を経て世界展開へ 独自スタイル「Power Action」に注目集まる
日本発のパワー系アクション俳優・大東賢（Ken Daito）は、四條畷市清滝地区の自治会長（区長）として約2年間の任期を務め、2026年3月末をもって次期体制へとバトンタッチする。
大東賢はこの任期中、地域活動にとどまらず、人と人をつなぎ、地域と文化を結ぶ役割を担ってきた。市長室や秘書室への表敬訪問、子どもたちの教育に関する意見交換など、従来の枠を超えた取り組みを展開し、地域と社会の接点を広げてきた点が特徴だ。
また、監督・主演を務めるパワー系アクション映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』の試写会には、多くの自治会関係者が来場。さらにクラウドファンディングにおいても地域からの支援を受け、作品制作の推進力となった。
こうした取り組みは、「地域から文化を生み出す」という新たなモデルケースとしても注目される。現在、本作品は世界展開を視野に入れた動きを進めており、日本発のアクション表現としての可能性を広げている。
さらに、2026年4月中旬には四條畷市の広報誌にて表敬訪問の内容が掲載予定となっており、地域発の文化発信としてさらなる広がりが期待される。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344792/images/bodyimage1】
大東賢が提唱する「Power Action」は、圧倒的な身体能力と実戦的な動きを融合させた独自のスタイルであり、新たなアクション表現として注目を集めている。
四條畷市から世界へ――。
一つの地域から生まれた挑戦が、いま世界へと広がろうとしている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344792/images/bodyimage2】
■The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man Ken Daito（大東賢）
（カンフーアームレスラーの戦士）
The World’s Strongest Arm-Wrestling Actor
Ken Daito is known as a "Kung Fu Arm Wrestler," fusing martial arts with the real power of an arm wrestling champion.The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man.
「Ken Daito is a 'Power Action' star - a unique power-based action actor and genre pioneer who has developed "Power Manifesting Way" （Rikugen-do）, a style that fuses his background as an arm wrestling champion with his own martial arts and philosophy.」
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映予定
５月４日（月）ならまちシアター青丹座
１４時～１７時
＊DVD製作記念上映
登壇者 大東賢（パワー系アクション俳優）徳丸新作（奈良市観光大使）
８月 インドネシアのバリ島
バリ島芸術祭、教育機関での上映決定
ユーネクスト配信決定
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344792/images/bodyimage3】
大東賢（Ken Daito） 簡介
出生日期：1968年4月21日
出生地：日本大阪府吹田市
專長與頭銜：全日本臂力冠軍、力量系動作演員及導演
代表作品：『～運送龍～ 動力人類戰鬥快遞』
社群平台： https://www.facebook.com/?form=MT00M3
【プロフィール】
大東賢 / Ken Daito
日本発パワー系アクション俳優
Japan’s Power Action Star
日本力量系動作演員
動作演員・創新者・教育家
Action Actor / Innovator / Educator
元アームレスリング日本王者
Former Japan Arm Wrestling Champion
前日本腕力王（日本扳手腕冠軍）
Power Action（パワー系アクション）スタイル創始者
Creator of the Power Action Style
Power Action 動作風格創始人
圧倒的な前腕の筋肉を武器にしたアクション俳優
Known for his extraordinary forearm strength
以驚人的前臂力量著稱
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344792/images/bodyimage4】
【ハッシュタグ】
#動作演員創新者教育家
#力量系動作明星
#日本力量系動作演員
#PowerAction
#大東賢
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344792/images/bodyimage5】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
大東賢はこの任期中、地域活動にとどまらず、人と人をつなぎ、地域と文化を結ぶ役割を担ってきた。市長室や秘書室への表敬訪問、子どもたちの教育に関する意見交換など、従来の枠を超えた取り組みを展開し、地域と社会の接点を広げてきた点が特徴だ。
また、監督・主演を務めるパワー系アクション映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』の試写会には、多くの自治会関係者が来場。さらにクラウドファンディングにおいても地域からの支援を受け、作品制作の推進力となった。
こうした取り組みは、「地域から文化を生み出す」という新たなモデルケースとしても注目される。現在、本作品は世界展開を視野に入れた動きを進めており、日本発のアクション表現としての可能性を広げている。
さらに、2026年4月中旬には四條畷市の広報誌にて表敬訪問の内容が掲載予定となっており、地域発の文化発信としてさらなる広がりが期待される。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344792/images/bodyimage1】
大東賢が提唱する「Power Action」は、圧倒的な身体能力と実戦的な動きを融合させた独自のスタイルであり、新たなアクション表現として注目を集めている。
四條畷市から世界へ――。
一つの地域から生まれた挑戦が、いま世界へと広がろうとしている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344792/images/bodyimage2】
■The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man Ken Daito（大東賢）
（カンフーアームレスラーの戦士）
The World’s Strongest Arm-Wrestling Actor
Ken Daito is known as a "Kung Fu Arm Wrestler," fusing martial arts with the real power of an arm wrestling champion.The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man.
「Ken Daito is a 'Power Action' star - a unique power-based action actor and genre pioneer who has developed "Power Manifesting Way" （Rikugen-do）, a style that fuses his background as an arm wrestling champion with his own martial arts and philosophy.」
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映予定
５月４日（月）ならまちシアター青丹座
１４時～１７時
＊DVD製作記念上映
登壇者 大東賢（パワー系アクション俳優）徳丸新作（奈良市観光大使）
８月 インドネシアのバリ島
バリ島芸術祭、教育機関での上映決定
ユーネクスト配信決定
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344792/images/bodyimage3】
大東賢（Ken Daito） 簡介
出生日期：1968年4月21日
出生地：日本大阪府吹田市
專長與頭銜：全日本臂力冠軍、力量系動作演員及導演
代表作品：『～運送龍～ 動力人類戰鬥快遞』
社群平台： https://www.facebook.com/?form=MT00M3
【プロフィール】
大東賢 / Ken Daito
日本発パワー系アクション俳優
Japan’s Power Action Star
日本力量系動作演員
動作演員・創新者・教育家
Action Actor / Innovator / Educator
元アームレスリング日本王者
Former Japan Arm Wrestling Champion
前日本腕力王（日本扳手腕冠軍）
Power Action（パワー系アクション）スタイル創始者
Creator of the Power Action Style
Power Action 動作風格創始人
圧倒的な前腕の筋肉を武器にしたアクション俳優
Known for his extraordinary forearm strength
以驚人的前臂力量著稱
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344792/images/bodyimage4】
【ハッシュタグ】
#動作演員創新者教育家
#力量系動作明星
#日本力量系動作演員
#PowerAction
#大東賢
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配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
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