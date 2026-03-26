【Tick Data Suite】EAバックテストの精度99.9％へ──MT4標準テストの限界を超え、実運用レベルの検証環境を構築する「Tick Data Suite完全ガイド」を公開
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株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、MT4におけるEAバックテストの精度を実運用レベルへ引き上げるための実践ガイド「Tick Data Suite完全ガイド」を公開しました。多くのトレーダーが日常的に使用しているMT4標準バックテストは、疑似ティックデータや固定スプレッドなどの制約により、実際の市場環境を十分に再現できないケースが多く存在します。その結果、バックテストでは好成績でも、リアルトレードで成績が崩れるという問題が起こりがちです。本ガイドでは、Tick Data Suite（TDS）を活用した99.9％モデリング品質のバックテスト環境構築から、実運用判断に活かす検証方法までを体系的に解説。EA運用の再現性を高めたいトレード経験者に向けた実践的な内容となっています。
■はじめに
FXやCFDの自動売買（EA）を運用している多くのトレーダーが、一度は次のような疑問を抱いたことがあるのではないでしょうか。
「バックテストでは勝っていたのに、実運用では結果が違う」
「最適化したはずのパラメータがリアル相場では機能しない」
この問題の多くは、EAのロジックではなく「検証環境」に原因があります。
MT4標準のバックテストは、あくまで簡易的なシミュレーション環境です。
疑似生成されたティックデータ、固定スプレッド、スリッページ未考慮など、実際の市場とは大きく異なる前提条件でテストが行われています。
つまり、多くのトレーダーは「検証しているつもり」で、実際には現実とは異なる環境でEAを評価しているのです。
この問題を解決するのが、Tick Data Suiteです。
PhoenixConnectは、EA運用の再現性を高めるための実践ガイドとして「Tick Data Suite完全ガイド」を公開しました。
本ガイドでは、MT4バックテストの精度を99.9％まで高める方法を体系的に解説しています。
■MT4標準バックテストが抱える構造的な問題
多くのトレーダーは、MT4のストラテジーテスターを使ってEAの性能を確認しています。
しかし、その検証環境には見落とされがちな重大な制約があります。
代表的な問題は以下の3つです。
・ティックデータは疑似生成
・スプレッドは常に固定
・スリッページや約定遅延が再現されない
実際の市場では、価格はミリ秒単位で変動し、スプレッドは時間帯や流動性によって変化します。
さらに、注文は常に理想的な価格で約定するわけではありません。
つまり、MT4標準バックテストは「現実より有利な環境」でテストされている可能性が高いのです。
この環境で良好な結果が出たEAでも、リアルトレードでは再現できないことが少なくありません。
バックテストと実運用のギャップは、ここから生まれます。
■Tick Data Suiteが実現する「99.9％バックテスト」
Tick Data Suite（TDS）は、MT4バックテストの精度を飛躍的に向上させる拡張ツールです。
最大の特徴は、実際のティックデータを使用したシミュレーションです。
これにより、MT4標準では再現できないリアルな市場環境を構築できます。
Tick Data Suiteの主な特徴は以下の通りです。
・モデリング品質99.9％のバックテスト
・実ティックデータによる価格再現
・可変スプレッドの再現
・スリッページシミュレーション
・GMTオフセット・DST調整
株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、MT4におけるEAバックテストの精度を実運用レベルへ引き上げるための実践ガイド「Tick Data Suite完全ガイド」を公開しました。多くのトレーダーが日常的に使用しているMT4標準バックテストは、疑似ティックデータや固定スプレッドなどの制約により、実際の市場環境を十分に再現できないケースが多く存在します。その結果、バックテストでは好成績でも、リアルトレードで成績が崩れるという問題が起こりがちです。本ガイドでは、Tick Data Suite（TDS）を活用した99.9％モデリング品質のバックテスト環境構築から、実運用判断に活かす検証方法までを体系的に解説。EA運用の再現性を高めたいトレード経験者に向けた実践的な内容となっています。
■はじめに
FXやCFDの自動売買（EA）を運用している多くのトレーダーが、一度は次のような疑問を抱いたことがあるのではないでしょうか。
「バックテストでは勝っていたのに、実運用では結果が違う」
「最適化したはずのパラメータがリアル相場では機能しない」
この問題の多くは、EAのロジックではなく「検証環境」に原因があります。
MT4標準のバックテストは、あくまで簡易的なシミュレーション環境です。
疑似生成されたティックデータ、固定スプレッド、スリッページ未考慮など、実際の市場とは大きく異なる前提条件でテストが行われています。
つまり、多くのトレーダーは「検証しているつもり」で、実際には現実とは異なる環境でEAを評価しているのです。
この問題を解決するのが、Tick Data Suiteです。
PhoenixConnectは、EA運用の再現性を高めるための実践ガイドとして「Tick Data Suite完全ガイド」を公開しました。
本ガイドでは、MT4バックテストの精度を99.9％まで高める方法を体系的に解説しています。
■MT4標準バックテストが抱える構造的な問題
多くのトレーダーは、MT4のストラテジーテスターを使ってEAの性能を確認しています。
しかし、その検証環境には見落とされがちな重大な制約があります。
代表的な問題は以下の3つです。
・ティックデータは疑似生成
・スプレッドは常に固定
・スリッページや約定遅延が再現されない
実際の市場では、価格はミリ秒単位で変動し、スプレッドは時間帯や流動性によって変化します。
さらに、注文は常に理想的な価格で約定するわけではありません。
つまり、MT4標準バックテストは「現実より有利な環境」でテストされている可能性が高いのです。
この環境で良好な結果が出たEAでも、リアルトレードでは再現できないことが少なくありません。
バックテストと実運用のギャップは、ここから生まれます。
■Tick Data Suiteが実現する「99.9％バックテスト」
Tick Data Suite（TDS）は、MT4バックテストの精度を飛躍的に向上させる拡張ツールです。
最大の特徴は、実際のティックデータを使用したシミュレーションです。
これにより、MT4標準では再現できないリアルな市場環境を構築できます。
Tick Data Suiteの主な特徴は以下の通りです。
・モデリング品質99.9％のバックテスト
・実ティックデータによる価格再現
・可変スプレッドの再現
・スリッページシミュレーション
・GMTオフセット・DST調整