交通決済ソリューション市場は、スマートモビリティエコシステムの拡大に伴い2030年まで年平均成長率13％で成長予測
デジタル統合、インフラ投資、利用者ニーズの変化が交通分野の決済基盤をどのように再定義しているかを考察
デジタル運賃システムから拡張可能なモビリティ基盤へ
交通決済ソリューション市場は、従来の運賃収受方法から、現代の都市モビリティを支えるデジタル統合型エコシステムへと大きく変化しています。2023年に約40億ドルと評価された市場は、2025年には80億ドル、さらに2030年には440億ドルへと拡大し、年平均成長率13％を記録すると見込まれています。2030年に1兆3,807億ドル規模とされる情報技術産業全体の中で約0.3％を占め、成長中でありながら専門性の高い分野として位置付けられています。
この成長は、シームレスな通勤体験への需要の高まり、急速な都市化、公共および民間交通におけるデジタル決済技術の普及によって支えられています。
交通決済のデジタル化を推進する複合的要因
市場の急成長は、構造的および技術的要因の組み合わせによって支えられています：
・非接触およびキャッシュレス決済の普及拡大
交通事業者は、近距離無線通信対応カード、モバイルウォレット、二次元コード、ウェアラブル機器などを導入し、迅速で利便性が高く衛生的な取引を実現しています。これにより紙の乗車券への依存が低減し、乗客の流れが円滑化されています。
・先進技術とスマート交通システムの統合
クラウド基盤、モノのインターネット対応インフラ、モバイルアプリケーション、人工知能分析の導入により、運用効率が向上しています。これらの技術はリアルタイムの運賃管理、経路最適化、複数交通手段間の連携強化を可能にしています。
・都市化と公共交通網の拡大
都市人口の増加により交通インフラへの負荷が高まり、地下鉄やバスなどの整備が進んでいます。デジタル決済は大量の乗客を効率的に処理するために不可欠な要素となっています。
導入拡大を抑制する運用および構造的課題
強い成長が見込まれる一方で、導入にはいくつかの課題も存在します：
・高度な決済システムに伴う導入およびインフラコストの高さ
・既存システムと新規システムの統合の複雑さ
・金融取引およびデータ保護に関する規制対応
・大規模プロジェクトにおける資金依存と長期導入期間
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345159/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345159/images/bodyimage2】
技術融合が次世代運賃システムを加速
市場では以下の技術革新が進んでいます：
・開放型決済システムの導入による複数交通手段のシームレス利用
・モバイルチケットとデジタルウォレットの統合
・二次元コードを活用したアカウントベース型運賃システムの拡大
・暗号資産など新たな決済手段の検討
例えば、2024年7月にはコンドゥエントがベネチアの公共交通において非接触型の開放型決済システムを導入し、取引効率と利用者体験を向上させました。
構成要素・システム・用途別に見る市場構造
交通決済ソリューション市場は複数の視点で構成されています：
・構成要素別
ハードウェア分野は2030年までに約250億ドル、全体の59％を占めると見込まれています。これは決済端末や非接触リーダー、統合型運賃収受機器の導入拡大によるものです。ソフトウェア分野もデジタル基盤や決済処理システムの需要により成長が続きます。
・システム別
電子料金収受、電子乗車券、複合型電子決済
・技術別
非接触決済、磁気ストライプおよびバーコード、近距離無線通信
デジタル運賃システムから拡張可能なモビリティ基盤へ
交通決済ソリューション市場は、従来の運賃収受方法から、現代の都市モビリティを支えるデジタル統合型エコシステムへと大きく変化しています。2023年に約40億ドルと評価された市場は、2025年には80億ドル、さらに2030年には440億ドルへと拡大し、年平均成長率13％を記録すると見込まれています。2030年に1兆3,807億ドル規模とされる情報技術産業全体の中で約0.3％を占め、成長中でありながら専門性の高い分野として位置付けられています。
この成長は、シームレスな通勤体験への需要の高まり、急速な都市化、公共および民間交通におけるデジタル決済技術の普及によって支えられています。
交通決済のデジタル化を推進する複合的要因
市場の急成長は、構造的および技術的要因の組み合わせによって支えられています：
・非接触およびキャッシュレス決済の普及拡大
交通事業者は、近距離無線通信対応カード、モバイルウォレット、二次元コード、ウェアラブル機器などを導入し、迅速で利便性が高く衛生的な取引を実現しています。これにより紙の乗車券への依存が低減し、乗客の流れが円滑化されています。
・先進技術とスマート交通システムの統合
クラウド基盤、モノのインターネット対応インフラ、モバイルアプリケーション、人工知能分析の導入により、運用効率が向上しています。これらの技術はリアルタイムの運賃管理、経路最適化、複数交通手段間の連携強化を可能にしています。
・都市化と公共交通網の拡大
都市人口の増加により交通インフラへの負荷が高まり、地下鉄やバスなどの整備が進んでいます。デジタル決済は大量の乗客を効率的に処理するために不可欠な要素となっています。
導入拡大を抑制する運用および構造的課題
強い成長が見込まれる一方で、導入にはいくつかの課題も存在します：
・高度な決済システムに伴う導入およびインフラコストの高さ
・既存システムと新規システムの統合の複雑さ
・金融取引およびデータ保護に関する規制対応
・大規模プロジェクトにおける資金依存と長期導入期間
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技術融合が次世代運賃システムを加速
市場では以下の技術革新が進んでいます：
・開放型決済システムの導入による複数交通手段のシームレス利用
・モバイルチケットとデジタルウォレットの統合
・二次元コードを活用したアカウントベース型運賃システムの拡大
・暗号資産など新たな決済手段の検討
例えば、2024年7月にはコンドゥエントがベネチアの公共交通において非接触型の開放型決済システムを導入し、取引効率と利用者体験を向上させました。
構成要素・システム・用途別に見る市場構造
交通決済ソリューション市場は複数の視点で構成されています：
・構成要素別
ハードウェア分野は2030年までに約250億ドル、全体の59％を占めると見込まれています。これは決済端末や非接触リーダー、統合型運賃収受機器の導入拡大によるものです。ソフトウェア分野もデジタル基盤や決済処理システムの需要により成長が続きます。
・システム別
電子料金収受、電子乗車券、複合型電子決済
・技術別
非接触決済、磁気ストライプおよびバーコード、近距離無線通信