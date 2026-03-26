外反母趾・足の痛み専門【整足院】池袋店が近隣へ移転！ 3月23日（月）リニューアルオープン
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345166/images/bodyimage1】
株式会社整足院（本社：東京都大田区田園調布、代表取締役：柏倉清孝）は、外反母趾・足の痛み専門「整足院 池袋店」を近隣へ移転し、リニューアルオープンいたしました。
新店舗は、池袋駅徒歩5分の好立地に位置し、より快適で洗練された施術環境を整備。足の悩みに特化した専門施術を通じて、さらなる顧客満足の向上を目指します。
【店舗概要】
●店舗名：整足院 池袋店
●リニューアルオープン日：2026年3月23日（月）
●営業時間：10:00～20:00（定休日：金曜・日曜）
●電話番号：03-6812-1700（完全予約制）
●所在地：〒171-0014 東京都豊島区池袋2-23-9 岸野ビル101
●アクセス：JR山手線・東京メトロ副都心線「池袋駅」徒歩5分/東京メトロ副都心線「要町駅」徒歩5分
●店舗ページ：https://seisokuin.jp/ikebukuro/
【主なサービス内容】
●特許取得の「整足テーピング」による施術（外反母趾・足の痛み・浮き指などに対応）
●足指やアーチ補整を目的とした「整足インナーサポーター」や「整足院トーストレッチソックス」の販売
●施術効果を高める「整足インソール」や各種サポーターの販売
●スイスの人気スポーツブランド「On（オン）」シューズの取り扱い
●整足院ショップ：https://seisokuin.jp/shop/
【整足院とは】
「整足院」は、外反母趾や足の痛みに特化した専門施術所として、2017年3月に東京都・田園調布で開業しました。特許を取得した「整足テーピング」を中心とした管理型施術により、足本来の機能回復を目指しています。
「どこに行っても改善されなかった」と悩む方々の“駆け込み寺”として支持を集め、これまで多くの足のトラブルに向き合ってきました。
2020年からはフランチャイズ展開を開始し、現在は直営店・加盟店を含め全国へと拡大中。今後もさらなる出店を予定し、外反母趾・足の痛みに対する“第一選択”となることを目指しています。
【会社概要】
●会社名：株式会社 整足院（Seisokuin Inc.）
●所在地：〒145-0071 東京都大田区田園調布2-50-12
●設立：2019年1月16日
●代表者：柏倉 清孝（Kiyotaka Kashiwagura）
●事業内容：外反母趾・足の痛みに特化した専門施術所「整足院」の運営（直営及びフランチャイズ）
●公式サイト：https://seisokuin.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345166/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社整足院
株式会社整足院（本社：東京都大田区田園調布、代表取締役：柏倉清孝）は、外反母趾・足の痛み専門「整足院 池袋店」を近隣へ移転し、リニューアルオープンいたしました。
新店舗は、池袋駅徒歩5分の好立地に位置し、より快適で洗練された施術環境を整備。足の悩みに特化した専門施術を通じて、さらなる顧客満足の向上を目指します。
【店舗概要】
●店舗名：整足院 池袋店
●リニューアルオープン日：2026年3月23日（月）
●営業時間：10:00～20:00（定休日：金曜・日曜）
●電話番号：03-6812-1700（完全予約制）
●所在地：〒171-0014 東京都豊島区池袋2-23-9 岸野ビル101
●アクセス：JR山手線・東京メトロ副都心線「池袋駅」徒歩5分/東京メトロ副都心線「要町駅」徒歩5分
●店舗ページ：https://seisokuin.jp/ikebukuro/
【主なサービス内容】
●特許取得の「整足テーピング」による施術（外反母趾・足の痛み・浮き指などに対応）
●足指やアーチ補整を目的とした「整足インナーサポーター」や「整足院トーストレッチソックス」の販売
●施術効果を高める「整足インソール」や各種サポーターの販売
●スイスの人気スポーツブランド「On（オン）」シューズの取り扱い
●整足院ショップ：https://seisokuin.jp/shop/
【整足院とは】
「整足院」は、外反母趾や足の痛みに特化した専門施術所として、2017年3月に東京都・田園調布で開業しました。特許を取得した「整足テーピング」を中心とした管理型施術により、足本来の機能回復を目指しています。
「どこに行っても改善されなかった」と悩む方々の“駆け込み寺”として支持を集め、これまで多くの足のトラブルに向き合ってきました。
2020年からはフランチャイズ展開を開始し、現在は直営店・加盟店を含め全国へと拡大中。今後もさらなる出店を予定し、外反母趾・足の痛みに対する“第一選択”となることを目指しています。
【会社概要】
●会社名：株式会社 整足院（Seisokuin Inc.）
●所在地：〒145-0071 東京都大田区田園調布2-50-12
●設立：2019年1月16日
●代表者：柏倉 清孝（Kiyotaka Kashiwagura）
●事業内容：外反母趾・足の痛みに特化した専門施術所「整足院」の運営（直営及びフランチャイズ）
●公式サイト：https://seisokuin.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345166/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社整足院
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