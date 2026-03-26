サントリー「翠ジンソーダ缶」新CM「晩メシソーダ宣言／麻婆豆腐／生姜焼き」篇 3月26日（木）オンエア開始

サントリー「翠ジンソーダ缶〈すっきり爽やか〉」「同 〈本格濃いめ〉」新発売 “うまい晩メシ”を堪能し、頬張る姿に視線くぎ付け！ メッセンジャー2年目の杉咲花さんに加えて 新メッセンジャー 西島秀俊さんが初登場！！新TV-CM「晩メシソーダ宣言／麻婆豆腐／生姜焼き」篇3月26日（木）から全国で順次オンエア再開

サントリー（株）は、「翠ジンソーダ缶〈すっきり爽やか〉」「同〈本格濃いめ〉」を3月31日（火）より、全国で新発売します。それに伴い、「翠(ＳＵＩ)」ブランドのメッセンジャー2年目の杉咲花さんに加えて、新メッセンジャーに西島秀俊さんを起用した新TV-CM、「晩メシソーダ宣言」篇、「晩メシソーダ麻婆豆腐」篇、「晩メシソーダ生姜焼き」篇（各15秒）を、3月26日（木）から全国で順次オンエアします。







今回、サントリージン「翠(ＳＵＩ)」ブランドより、日常の「晩メシ」とともに楽しむことを突き詰めた新商品を発売し、ジンカテゴリーの「食中酒」としてのさらなる市場創造・拡大を目指します。日本の食卓に馴染みが深い柚子・緑茶・生姜の和素材を使用することで、日本のあらゆる食事のおいしさを引き立て、自宅や居酒屋で、晩メシの“ベストパートナー”として幅広い世代にお楽しみいただけます。

新TV-CMについて

今回の新TV-CMでは、「人はうまいメシを食うために生まれた。晩メシソーダ、翠ジンソーダ。」をキーメッセージとして採用しました。

「晩メシソーダ宣言」篇では、「世界一、食べるのが好きなぼくたちのそばに。」というメッセージを掲げています。和食・洋食・中華といったジャンルを問わず独自に発展してきた日本のあらゆる「晩メシ」に寄り添い、日本人の“世界一食いしん坊”な舌に合わせて進化を遂げた、まったく新しい「翠(ＳＵＩ)」が誕生したことを力強く打ち出しています。

また、「晩メシソーダ麻婆豆腐」篇では西島さんが中華料理店で麻婆豆腐定食、「晩メシソーダ生姜焼き」篇では杉咲さんが自宅で生姜焼きとご飯と、それぞれの“うまい晩メシ”を堪能しながら、おいしそうに「翠ジンソーダ」を飲む姿を描いています。お酒のCMでありながら食事を主役に据え、「晩メシ」を夢中で頬張る姿を描くという表現を通して、日常のどんな食卓にも寄り添い、「晩メシ」を食べる喜びを後押しする「翠ジンソーダ」の魅力を訴求していきます。お口いっぱい頬張った料理を味わい、時々その熱さに顔をゆがめつつも、一切脇目をふることなく、ただひたすら「晩メシ」をかき込み続ける杉咲さん、西島さんの至福のひとときを描いた新TV-CMにご注目ください。

TV-CM概要

タイトル：サントリージン翠（SUI）「晩メシソーダ宣言」篇、

サントリージン翠（SUI）「晩メシソーダ麻婆豆腐」篇、

サントリージン翠（SUI）「晩メシソーダ生姜焼き」篇（各15秒）

出演 ： 杉咲花、西島秀俊

放映開始日 ： 2026年3月26日（木）

放送地域 ： 全国

※CM映像はYouTubeサントリー公式チャンネルでもご覧いただけます。

サントリージン翠（SUI）「晩メシソーダ宣言」篇１５秒

https://www.youtube.com/watch?v=1UWnwTSEezY

サントリージン翠（SUI）「晩メシソーダ麻婆豆腐」篇１５秒

https://www.youtube.com/watch?v=StzrmONOvqA

サントリージン翠（SUI）「晩メシソーダ生姜焼き」篇１５秒

https://www.youtube.com/watch?v=q3OlZT3A8wc

杉咲花さんインタビュー

――「翠(ＳＵＩ)」のメッセンジャー2年目としての意気込みを教えてください。

心から「翠(ＳＵＩ)」を愛している制作チームの皆さまと、今回の撮影では「晩メシ」と合わせて、「翠(ＳＵＩ)」のおいしさの届け方を試行錯誤することができる、気概に満ちた現場に携わることができてとても光栄です。2年目も楽しみながら、良いCMをお届けできたらと思います。

――新TV-CMでは「翠ジンソーダ」と生姜焼きをおいしそうに味わう杉咲さんの姿が印象的でしたが、ご自身が「翠（SUI）」と合わせたくてたまらない「晩メシ」と、その料理を選んだ理由を教えてください。

ボリュームのある料理でも、「翠(ＳＵＩ)」がすっきりとした風を吹かせてくれるので、「肉じゃが」や「焼き肉」と合わせたいです！

――杉咲さんが普段、「晩メシ」を作る上でのこだわりやひと手間はありますか？

料理に合う器を選ぶことです。

西島秀俊さんインタビュー

――「翠(ＳＵＩ)」の新メッセンジャーとしての意気込みを教えてください。

元々おいしい食事と一緒にお酒をいただくのが好きなので、“晩メシとの相性が抜群”という「翠(ＳＵＩ)」の魅力を、多くの皆さまにお伝えしていきたいと思っています。

――新しい「翠(ＳＵＩ)」のイメージや飲んだ感想を教えてください。

今回、新発売になる「翠ジンソーダ缶〈すっきり爽やか〉」を飲ませていただきましたが、飲み口がすっきりしていて、お店で飲む氷入りの「翠ジンソーダ」に近い味わいで、おいしかったです。しっかりした味の食事や揚げ物などを食べる時に飲むと、すっと爽やかになり、また食事が進みますね。もう少しジンの風味そのものを楽しみたいという時は、「翠ジンソーダ缶〈本格濃いめ〉」を選ぶのもいいと思います。どちらも、食事の時間をよりおいしく楽しめるお酒です。

サントリー「翠(ＳＵＩ)」 新商品について

今回、日本の食卓に馴染みが深い柚子・緑茶・生姜といった和素材をボタニカル※に使用しているサントリージン「翠（SUI）」だからこそ、日本のあらゆる食事のおいしさを引き立て、夕食を楽しむ時間を豊かにしたいとの思いから「翠ジンソーダ缶〈すっきり爽やか〉」「同〈本格濃いめ〉」を新発売します。さらに新価格で発売し、より多くのお客様に手に取っていただくことで、ジンの「食中酒」としてのさらなる拡大を目指します。※草根木皮（そうこんもくひ）

▼商品概要

※価格は販売店の自主的な価格設定を拘束するものではありません

▼発売期日 2026年3月31日（火）

▼発売地域 全国

▼品目 スピリッツ

▼サントリージン「翠(ＳＵＩ)」ホームページ

http://suntory.jp/SUIGIN