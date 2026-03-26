スヌーピーを操作して難事件を解決しよう！ Nintendo SwitchTMおよびNintendo SwitchTM2版 『スヌーピーとワクワクひみつクラブ』のゲームプレイトレーラーを公開！
株式会社 3goo（サングー）（本社：東京都渋谷区、代表取締役：ディコスタンゾ ニコラ）は、2026年5月14日（木）にNintendo SwitchTMおよびNintendo SwitchTM2向けに発売するミステリーアドベンチャーゲーム『スヌーピーとワクワクひみつクラブ』のゲームプレイトレーラーを公開いたしました。本トレーラーではスヌーピーがピーナッツの仲間たちと共に町を探索して、手がかりを集めながら事件を解決するゲーム序盤の様子を紹介しています。
『スヌーピーとワクワクひみつクラブ』 ゲームプレイレーラー▼
https://x.gd/lUj7u
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345111/images/bodyimage1】
■『スヌーピーとワクワクひみつクラブ』とは？
70年以上にわたり親しまれてきたキャラクター、スヌーピーがピーナッツの仲間たちと探偵クラブを結成し、不思議な事件を捜査。スヌーピーになりきって町を探索し、ひらめきと工夫でなぞ解きに挑みましょう。チャーリー・ブラウン、ペパーミント パティ、ルーシー、マーシー、シュローダー、フランクリンなど、おなじみの仲間たちと協力し、それぞれの個性を活かすことが事件解決の鍵となります。
立て続けに消える凧の行方を探したり、湖に現れるという謎の怪物の正体を調査したりと、様々な出来事がピーナッツならではの少しドライなユーモアを交えて描かれます。また、スヌーピーのおなじみの変装や、バラエティ豊かなミニゲームも多数収録。モダンで柔らかなグラフィックと、ピーナッツらしい懐かしさを感じさせる表現によって、親しみやすい世界観を楽しみましょう。
年齢を問わず誰でも楽しめる、やさしく心あたたまるミステリーアドベンチャーです。
■主な特長
・スヌーピーになって事件を解決・・・スヌーピーが主役！ひみつクラブのリーダーとして、ピーナッツの仲間たちと力を合わせて謎に挑もう。
・おなじみの町を探索・・・学校や音楽ホール、チャーリー・ブラウンの家、野球場など、おなじみの名所が多数登場。
・スヌーピーが七変化・・・探偵やビーグル・スカウト、海賊などの変装を身に纏い、虫眼鏡や金属探知機などの道具を使ったなぞ解き。
・ミニゲーム・・・野球、フットボール、クラフト、記憶力テスト、アイテム探し、ピアノ演奏、ソープボックスレース、飛行機でのレッドバロン追跡など、様々なアクティビティが楽しめる。
・笑顔になれる物語・・・友情やチームワーク、そして自分らしくあることの大切さを描いた、年齢を問わず楽しめるやさしく温かいストーリー。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345111/images/bodyimage2】
【商品概要】
タイトル：スヌーピーとワクワクひみつクラブ
発売日: 2026年5月14日（木）
価格:
Nintendo SwitchTM2：
- スタンダードエディション :税込 4,800 円［ダウンロード版のみ］
- 追加コンテンツ：税込 980 円［ダウンロード版のみ］
- デラックスエディション：税込 5,780 円［パッケージ版（キーカード）＆ダウンロード版］
Nintendo SwitchTM：
- スタンダードエディション :税込 4,800 円［ダウンロード版のみ］
『スヌーピーとワクワクひみつクラブ』 ゲームプレイレーラー▼
https://x.gd/lUj7u
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345111/images/bodyimage1】
■『スヌーピーとワクワクひみつクラブ』とは？
70年以上にわたり親しまれてきたキャラクター、スヌーピーがピーナッツの仲間たちと探偵クラブを結成し、不思議な事件を捜査。スヌーピーになりきって町を探索し、ひらめきと工夫でなぞ解きに挑みましょう。チャーリー・ブラウン、ペパーミント パティ、ルーシー、マーシー、シュローダー、フランクリンなど、おなじみの仲間たちと協力し、それぞれの個性を活かすことが事件解決の鍵となります。
立て続けに消える凧の行方を探したり、湖に現れるという謎の怪物の正体を調査したりと、様々な出来事がピーナッツならではの少しドライなユーモアを交えて描かれます。また、スヌーピーのおなじみの変装や、バラエティ豊かなミニゲームも多数収録。モダンで柔らかなグラフィックと、ピーナッツらしい懐かしさを感じさせる表現によって、親しみやすい世界観を楽しみましょう。
年齢を問わず誰でも楽しめる、やさしく心あたたまるミステリーアドベンチャーです。
■主な特長
・スヌーピーになって事件を解決・・・スヌーピーが主役！ひみつクラブのリーダーとして、ピーナッツの仲間たちと力を合わせて謎に挑もう。
・おなじみの町を探索・・・学校や音楽ホール、チャーリー・ブラウンの家、野球場など、おなじみの名所が多数登場。
・スヌーピーが七変化・・・探偵やビーグル・スカウト、海賊などの変装を身に纏い、虫眼鏡や金属探知機などの道具を使ったなぞ解き。
・ミニゲーム・・・野球、フットボール、クラフト、記憶力テスト、アイテム探し、ピアノ演奏、ソープボックスレース、飛行機でのレッドバロン追跡など、様々なアクティビティが楽しめる。
・笑顔になれる物語・・・友情やチームワーク、そして自分らしくあることの大切さを描いた、年齢を問わず楽しめるやさしく温かいストーリー。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345111/images/bodyimage2】
【商品概要】
タイトル：スヌーピーとワクワクひみつクラブ
発売日: 2026年5月14日（木）
価格:
Nintendo SwitchTM2：
- スタンダードエディション :税込 4,800 円［ダウンロード版のみ］
- 追加コンテンツ：税込 980 円［ダウンロード版のみ］
- デラックスエディション：税込 5,780 円［パッケージ版（キーカード）＆ダウンロード版］
Nintendo SwitchTM：
- スタンダードエディション :税込 4,800 円［ダウンロード版のみ］