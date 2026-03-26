医療法人慈公会は、運営する公平病院について、2026年4月1日付で病院名を「LeMon(レモン)みんなの病院」へ変更いたします。あわせて、同日付で奈良 江梨子が新病院長に就任することをお知らせいたします。

コロナ禍において、私たちは地域の皆さまと共に戦い、社会のWell-being(よく生きること)の回復に注力してまいりました。その歩みを深化させるため、私たちは一つの大きな決断を下しました。それは、数年かかる移転新築計画を中止し、今この場所で、医療の中身をアップデートすること。私たちは米国型「マイクロホスピタル」をモデルに、このサイズだからこそ実現できる、多職種が深く関わる「密度の高い医療サービス」を提供し、都市型コミュニティホスピタルの新しいモデルをめざします。





「LeMon(レモン)みんなの病院」として再始





■ つよくて、やさしい病院｜

人生100年時代を支える、二つの専門機能

「LeMon」は、外来と病棟それぞれの役割を研ぎ澄ますことで、すべての人が必要な医療に“ちょうどよく”出会える、地域の医療プラットフォームを構築します。





外来：0歳から100歳まで。大病院より便利、診療所よりパワフル｜

みんなの外来(CLNC)

総合診療をベースに、日常の不調から外傷(きず・けが)まで幅広く対応。本院および近隣の「LeMonクリニック」が連携し、0歳から100歳まで、街を「面」で守る体制を構築。ポジティブヘルスの視点から、その人らしい暮らしを支えます。





入院・救急：多職種チームが24時間の高齢者救急を支える｜

地域包括医療病棟／フラッグシップ部門CMED(シーメド)

フラッグシップ部門である「CMED」が、地域包括医療病棟と高齢者救急を運営します。医師・看護師に加え、薬剤師や管理栄養士、リハビリ職が病棟運営から一体となって関わる専門チームを実装。年間1,000～2,000件規模の救急をスピーディーに受け入れ、“生きる力”を最大限に引き出す医療で、最短距離での在宅復帰をサポートします。





在宅：病院のケアを、そのままご自宅へ｜

orangelemon(在宅医療)

在宅医療部門「orangelemon」が、病院と自宅の壁をなくします。どんな時も、私たちの医療チームがあなたの暮らしのすぐ隣に居続け、日常からもしもの時まで、切れ目のない医療を届けます。









【新病院長 奈良 江梨子の決意】

『新しい建物ができたら良くなる』という未来の展望ではなく、『今日、ここで良質な医療を届ける』という今への投資を選びました。“We LISTEN. We EMPOWER.” ―― 働き盛りの世代も、不安を抱えるご高齢の方も。それぞれの心と体の声を聴き、人生100年時代のあらゆるステージにおいて、その人らしいWell-beingをともに育む存在でありたい。この街の医療の“まんなか”で、地域の未来を支えていく覚悟です。









■ 医療法人慈公会

所在地：埼玉県戸田市笹目南町20番16号

代表者：理事長 公平 誠