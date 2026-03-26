Questel、フレデリック・ベイリエ氏を新CEOに任命

経験豊富なテクノロジー起業家である Beylier 氏は、急速な成長期および技術変革期におけるグローバル組織のリードに関して、幅広い経験を有している。

パリ&バージニア州アレクサンドリア--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- EurazeoおよびIKパートナーズの支援を受ける知的財産（IP）ソリューション分野の世界的リーダーであるQuestelは、テクノロジー分野のエグゼクティブとして高い評価を得ているフレデリック・ベイリエ氏（Frederic Beylier）を新たに最高経営責任者（CEO）として任命しました。パリ本社を拠点とするベイリエ氏は、世界最大級の知財技術・サービス企業の一つであるQuestelを統括することになります。

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フレデリック・ベイリエ氏は知的財産（IP）ソリューションの世界的リーダーであるQuestelのCEOです。Questelは世界中に30のオフィスを持ち、本社はフランスのパリにあります。

ベイリエ氏は、要求水準が高く変化の激しいテクノロジー業界において、国際的な組織を牽引し、急速な成長を実現してきた実績を有しています。業務遂行、事業拡大、イノベーション管理における豊富な経験を持つベイリエ氏は、Questelの顧客中心主義の姿勢とグローバルなリーダーシップをさらに強化・定着させるうえで、最適な人材といえます。

直近では、都市モビリティ技術分野における世界的企業であるFlowbird グループのCEOを務め、大手保険ブローカー・テクノロジー企業であり、プライベート・エクイティ保有企業としても高い評価を得ているAPRILのCEO顧問も務めていました。それ以前は、IDEMIAにおいて6年以上にわたりグループ最高執行責任者（COO）兼執行役員を務め、決済、通信、交通、政府向けセキュリティソリューション分野における世界的なセキュリティ技術のリーダー企業を築き上げました。

ベイリエ氏は、25年間にわたりCEOを務め、今後もQuestelグループの主要株主として留まるシャルル・ベッソン氏の後任となります。ベッソン氏は、同グループの監査委員会のメンバーとして、知的財産市場におけるビジョンと専門知識を引き続き提供していきます。

「フレデリックにバトンを渡すにあたり、Questelは次の成長段階に向けた準備が整っていると確信しています」と、ベッソン氏はコメントしています。「2つの強みの組み合わせが、この出来事を特にエキサイティングなものにしています。この2つの強みとは、Questelを特徴づける知的財産分野における比類なき深い専門知識と、主要なテクノロジー企業において急速な成長と変革を推進してきたフレデリックの実績に裏打ちされた能力です。これらが相まって、イノベーションを加速させ、大きな新たな価値を創出するための強固な基盤を築いています。」

「シャルルの指揮の下、Questelは知財ソフトウェアおよびテクノロジーサービス市場における主要企業の一角に上り詰めることができました」と、ベイリエ氏は指摘しています。「Questelグループの全株主を代表して、シャルルの長年にわたる献身、ビジョン、そして多大なる貢献に対し、心より感謝申し上げます。」

「Questelは、知財業界が大きな変革期を迎えるなか、テクノロジー分野における圧倒的な影響力をさらに強化していく方針です。これほどまでに野心的で革新的な企業をリードできることを大変嬉しく思っています」と、ベイリエ氏は述べています。「CEOとしての私の最優先課題は、Questelが注力している統合型知財エコシステムの強化をさらに推し進めることです。これにより、お客様は他にはない品質とカバレッジを誇る知財データ、SaaSプラットフォーム、AIを活用したワークフローやユースケース、そしてテクノロジーを駆使した専門サービスにシームレスにアクセスし、戦略的意思決定の基盤として活用できるようになります。」

「Questelは、高度なデジタル機能と、人間による知財に関する高度な専門知識、監督、管理を組み合わせた、AI拡張によるソリューション、そしてエージェント型知財ソリューションの統合を深めることで、クライアントのために知財業界を変革し、主導する可能性を秘めています」と、ベイリエ氏は付け加えています。

Questelについて

Questelは、30カ国以上で2万を超えるクライアントと150万人のユーザーに、真のエンド・ツー・エンドの知的財産ソリューションを提供しています。Questelは、検索、分析、ウォッチング、外国出願、翻訳、年金・更新、レコーダルなど、あらゆる種類の知財資産（特許、商標、意匠、ドメイン名、著作権）を管理するための包括的なソフトウェアとサービスを提供しています。これらのソリューションを当社の知財コスト管理プラットフォームと組み合わせることで、知財ライフサイクル全体を通じてクライアントに大幅なコスト削減をもたらします。Questelはフランスのパリを本拠とし、世界中に30のオフィスを構えています。詳細については、Questel.com/jaまたはLinkedInをご覧ください。

Eurazeoについて

Eurazeoは欧州の大手投資グループであり、プライベート・エクイティ、プライベート・デット、不動産、インフラストラクチャ戦略を通じて、機関投資家および個人投資家から委託された300億ユーロを含む多様な資産を運用しており、運用資産残高390億ユーロを誇ります。当グループは、450人を超える優秀な従業員による献身的な取り組み、各セクターにおける深い専門知識、欧州、アジア、米国に展開する14のオフィスを通じたグローバル市場への特権的なアクセス、そして成長に基づく価値創造に対する責任あるアプローチを活かし、600社以上の中堅企業を支援しています。機関投資家およびファミリーオフィスによる株主構成と堅固な財務基盤により、当グループの長期的な持続可能性が確保されています。 Eurazeoは、パリ、ニューヨーク、ロンドン、フランクフルト、ベルリン、ミラノ、ストックホルム、マドリード、ルクセンブルク、上海、ソウル、シンガポール、東京、サンパウロにオフィスを構えています。

Eurazeoはユーロネクスト・パリに上場しています。ISIN：FR000121121 - ブルームバーグ：RF FP - ロイター：EURA.PA。

IKパートナーズについて

IKパートナーズ（「IK」）は、ベネルクス、DACH、フランス、北欧諸国、および英国への投資を専門とする欧州のプライベート・エクイティ・ファームです。1989年の設立以来、IKは200億ユーロ以上の資金を調達し、210社以上の欧州企業に投資してきました。IKは、ポテンシャルの高い企業を支援し、経営陣や投資家と連携して、長期的な展望に優れた、堅実かつ競争力のある事業を構築することを目指しています。詳細については、ikpartners.comをご覧ください。IKはウェンデルの関連会社です。詳細については、wendelgroup.comをご覧ください。

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Source: Questel