2025年4月に開業した焼さば寿し専門店「つきしろ焼さば寿し(沖縄県南城市)」は、このたび1周年を迎えます。

同店は、焼さば寿し一品のみを扱うテイクアウト専門店です。

1日平均15本限定で、一本一本手仕込みで提供しています。





オープン1周年









【商品について】

ルーツは、京都と福井を結ぶ“鯖街道”。

滋賀県で長年"鯖寿司"を作り続けてきた店主が沖縄へ移住し、沖縄の鯖食文化に可能性を感じ、この地での挑戦を始めました。

使用する米は滋賀・近江産コシヒカリ。自宅で精米し、福井から取り寄せた酢と合わせます。焼き上げた鯖の香ばしさと、ほどける酢飯。

北の食文化が、南の地で新たな広がりを見せています。









【1周年記念企画】

4月5日は感謝の気持ちを込め、プレゼントをご用意する予定です。(数量限定)





滋賀と沖縄を結ぶ、新しい“鯖街道”。

これからも、地域に根ざした味づくりを続けてまいります。









【店舗概要】

店名 ： つきしろ焼さば寿し

所在地 ： 沖縄県南城市字つきしろ1232-20

営業時間 ： 12:00～17:00(なくなり次第終了)

定休日 ： 木曜日

販売形態 ： テイクアウト専門

平均販売数： 1日約15本





Instagram： https://www.instagram.com/tsukishiro_yakisaba/









※沖縄県内における焼さば寿し専門店として(自社調べ)