株式会社ベイシスコンサルティング(本社：東京都)は、マンション・アパート、および公民館や公共施設を対象とした、居住者・利用者参加型の施設管理DXツール「サポ楽 施設＆住宅」を新規リリースいたしました。

※本サービスは、「SBIR フェーズ3 基金事業(国土交通省・第一分野)・採択事業No.20」の技術を応用した、次世代の施設管理ソリューションです。





サービス概要





■ 背景

【管理現場の限界を「利用者の善意」で突破する】

現在、住宅や公共施設の管理現場では、深刻な人手不足により管理員が常駐できない物件が増加しています。管理会社やオーナー様にとって、巡回外の時間に発生する「電球切れ」「水漏れ」「不法投棄」などの早期発見は大きな課題です。 一方、利用者側も「わざわざ電話で名乗ってまで伝えるのは気が引ける」という心理から、不具合を放置してしまう現状がありました。

「サポ楽 施設＆住宅」は、この両者の課題を解決し、**「管理を楽に、住まいを健やかに」**保つための、全く新しい住民・利用者参加型ツールです。









■ 「サポ楽 施設＆住宅」が実現する、これからの管理スタイル

1. 【管理会社・オーナー様へ】

24時間の「目」を低コストで確保 現場に設置された二次元コードを通じ、住民や利用者が「匿名」で不具合を報告。管理員がいなくても、現場の異変が写真付きで即座に届きます。早期発見により、建物の劣化リスクと修繕コストを最小限に抑えます。





2. 屋内オークススルー画像で現況確認

事務所からでも事故発生個所、通報箇所の現況が確認できます。





3. 【住民・利用者の皆様へ】

プライバシーを守る「やさしい通報」「名乗るほどではないけれど、伝えておきたい」という善意を大切にします。匿名での報告が可能なため、プライバシーを気にせず、スマホひとつで気軽にご協力いただけます。専用アプリのインストールも不要です。





4. 【信頼の証として】

国土交通省SBIR採択の「確実な記録技術」 橋梁等の公共インフラ点検DXで培った技術により、すべての報告を「写真・位置・時刻」とともに自動保存。「言った言わない」のトラブルを防ぎ、オーナー様や自治体への誠実な報告エビデンスとして機能します。





サービスイメージ





■ 管理形態に合わせた柔軟な運用

● マンション・アパート管理

巡回頻度の低い物件でも、住民の協力により「24時間の見守り」体制を構築。不具合放置による資産価値の低下を防ぎます。





● 公民館・公共施設

窓口外や土日祝日の異変を迅速に把握。利用者の「お互いさま」の気持ちを可視化し、地域コミュニティの安全を守ります。





導入効果





■【自治体・公共week 2026】に出展

開催日 ： 2026/5/13(水)～15(金)

開催場所： 東京ビッグサイト(西1～2ホール)





株式会社ベイシスコンサルティング - 出展社詳細

https://www.publicweek.jp/ja-jp/search/2026/directory/directory-details.%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%83%99%E3%82%A4%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0.org-117c5a3e-2b5f-41a2-80ec-4d803fc45cfc.html#/





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