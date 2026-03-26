自社内製での標的型攻撃メール訓練の実施を支援する「標的型攻撃メール対応訓練実施キット」を提供する縁(えん)マーケティング研究所(埼玉県川口市)は、キットの新機能として、フィッシング詐欺の手口を学べる実践的なシミュレーションゲーム『スピアフィッシング・マスター』の提供を、2026年3月27日より開始いたします。





フィッシングマスターゲーム画面1





■開発の背景：従来の「受け身」の訓練からの脱却

近年、ランサムウェアやビジネスメール詐欺(BEC)など、人間の心理的隙を突く「ソーシャルエンジニアリング」の手口は極めて巧妙化しています。従来の「不審なメールのリンクをクリックしない」といった画一的で受け身な訓練だけでは、ターゲットの業務や属性に合わせた高度なスピアフィッシング攻撃を見破ることは困難になってきています。

そこで当社は、「攻撃者の思考(敵の手口)を理解することが、最大の防御である」というコンセプトのもと、受講者自身がハッカーとなって標的を騙す罠を構築する、新感覚のリバース・エデュケーション・ゲーム『スピアフィッシング・マスター』を開発いたしました。





フィッシングマスターゲーム画面2





■『スピアフィッシング・マスター』の主な特徴

1. 攻撃者視点で学ぶ「3つの要素」と「シナジー」

プレイヤーは、「接触経路(VECTOR)」「心理的トリガー(HOOK)」「罠の配置(PAYLOAD)」の3つの選択肢を組み合わせて、ターゲットを騙すシナリオを構築します。

「月末の経理担当者にはどのような件名が刺さるか」

「工場管理者にはどのHOOKからどのような罠に誘うべきか」

など、ターゲットの特性と罠の論理的な整合性(シナジー)を考えることで、現実のサイバー攻撃の構造を深く理解することができます。





2. 現代の脅威を網羅した多彩なターゲット

ゲームでは 「多忙な経理担当者」や「中小企業の社長(CEO)」といった定番の標的に加え、「リモートワーク勤務者」「工場の主任管理者(OT環境)」「新入社員」など、現代のセキュリティ最前線で狙われやすい8種類のペルソナを標準搭載しています。





3. タイムアタックとスコア収集による効果測定

ゲームのやりこみ度を高める仕掛けとして、ハッカーランク判定やタイムリミットモード(20秒)、運命のダイス機能を搭載。高得点を獲得したいという欲求を掻き立て、瞬時の判断力を養います。

また、各受講者の最終スコアやクリアタイムを記録する機能を備えており、組織全体のセキュリティリテラシーの定量的な測定・分析に活用できます。





S級エンジニアのアドバイス

ハッカーランク判定表示





■対象となるお客様

●自社の標的型攻撃メール訓練のマンネリ化に課題を感じている企業様

●従業員のセキュリティ意識(アウェアネス)を能動的かつ劇的に向上させたい教育担当者様

●ゲーミフィケーションを活用したセキュリティ教育に興味をお持ちの組織様









■『スピアフィッシング・マスター』紹介URL

https://kit.happyexcelproject.com/gamingv1









■今後の展開

今後は、新たなターゲットやシナリオの追加など、継続的なアップデートを予定しております。









■縁(えん)マーケティング研究所について

縁(えん)マーケティング研究所では、情報セキュリティ教育に十分な予算を確保することが難しい中小企業などに向けて、外部業者に委託する場合と同等以上の高品質な訓練を、低コストで実施できる「標的型攻撃メール対応訓練実施キット」を提供しています。

さらに、標的型攻撃メール訓練の普及と質の向上を目指し、訓練実施担当者を支援する情報メディア「訓練のトリセツ」を運営。実施ノウハウや最新の攻撃手法に関する情報などを継続的に発信しています。

今後も、こうした情報発信やサービス提供を通じて、日々巧妙化する標的型攻撃メールへの備えを支援し、企業のセキュリティ強化に貢献してまいります。

屋号 ： 縁(えん)マーケティング研究所

代表者： 代表 野々市 恭徳

所在地： 〒333-0851 埼玉県川口市芝新町4-8 URBAN FORUM 蕨

設立 ： 2013年06月

URL ： ▼標的型攻撃メール対応訓練実施キット

https://kit.happyexcelproject.com/

▼訓練のトリセツ

https://kunrenkit.jp/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

縁(えん)マーケティング研究所

E-Mail： ask@kunrenkit.jp

Tel ： 0120-351-271