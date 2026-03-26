兵庫県三田市では、令和8年4月4日(土)に「さんだ桜まつり2026」を「三田さくら物語」のプロジェクトの一環として開催いたします。





桜フォトコンテスト2024受賞作品





兵庫県三田市の「武庫川桜づつみ回廊」は、武庫川沿い約4,000本・25kmの桜並木で、約30年前に兵庫県が日本海と瀬戸内海を桜で結ぶ「ふるさと桜づつみ回廊」の一部として整備されました。ソメイヨシノの健康寿命は約60年。このまま時が過ぎれば、やがてこの風景は失われます。





三田さくら物語は、SDGs(持続可能な開発目標)の考えに基づき、武庫川沿いに続く桜並木や里山に自生する山桜を、持続可能なまちのシンボルとして、人々の思い出を優しく包む「ふるさとの原風景」として、地域や市民、子どもたち、企業の皆さんとともに、学び・守り・楽しみ・育み、未来の子どもたちに伝えていくプロジェクトです。





桜を「守る・楽しむ・育む・つなぐ」4つの方針のもと、令和4年度から令和8年度までの5年間を計画期間として三田の桜に関心を寄せていただくきっかけづくりを行い、市民・事業者・団体・市による公民連携のもと、市内外から幅広い協力を得て、三田の里山に自生する山桜を活用し、三田の新しい価値・魅力を共に創り上げています。





今回は桜を「楽しむ」のイベント情報をお知らせします。ぜひ三田にお越しいただき、桜を通じた三田の魅力を体感ください。









1. さんだ桜まつり2026

【日時】令和8年4月4日(土)11時～19時(雨天中止)

【場所】三田市総合文化センター郷の音ホール 駐車場(兵庫県三田市天神1丁目3番1号)

【内容】

◆野外ステージイベント：キッズダンス、吹奏楽、ナイトファイヤーショーなどの出演

◆三田産の食材を使用した飲食・物販・ワークショップブース等の出店：約36ブース

◆来場者アンケートに答えると「花のじゅうたん入園ご招待券」やノベルティプレゼント(先着順)

◆その他：学生による竹を使った出店イベント・レモネード販売など





ファイヤーショーイメージ





※武庫川さくらと灯りのプロムナード

【期間】桜の開花に合わせて点灯します。

実施期間は、三田市観光協会HPとInstagramでお知らせします。

【場所】郷の音ホール 武庫川堤防周辺(兵庫県三田市天神1丁目3番1号)

【内容】郷の音ホール横の武庫川右岸約500mの桜並木に

チェリーボンボリ約180個を設置し、桜をライトアップします。





▼三田市観光協会HP

三田市観光協会HP

武庫川さくらと灯りのプロムナード





2. 人力車でさくら狩り

【日時】 令和8年4月4日(土) (1)11時～17時 (2)17時～18時

【内容】 (1)桜並木で人力車乗車体験(5分程度)

(2)人力車記念撮影体験会

【場所】 さんだ桜まつり会場(1)(2)桜並木周辺

【参加費】(1)定員2名1回500円(未就園児は保護者膝上乗車可能)

(2)無料

【申込】 さんだ桜まつり2026当日受付(10時30分から整理券配布)

【その他】イベント詳細は下記の三田市HPをご覧ください。





三田市HP(桜イベント)

人力車でさくら狩り





3. 武庫川沿いの桜の開花状況のお知らせ

【期間】令和8年3月下旬～(※桜の開花状況により変更あり)

【内容】市公式Instagram「さんだスマイル」(以下二次元コード)で郷の音ホール周辺の桜の開花状況を発信します。





三田市Instagram





4. お問い合わせ

〒669-1595 兵庫県三田市三輪2-1-1 三田市まちのブランド観光課

tel ： 079-559-5012

fax ： 079-559-5024

eメール： machibrand@city.sanda.lg.jp









■事業主体である三田市について

兵庫県三田市は、兵庫県南東部に位置し、豊かな自然と美しい街並み、そして安心して子育てできる環境があり、大阪や神戸などの大都市からのアクセスも非常に良いまちです。食をはじめ、歴史や文化、レジャーなど、さまざまな魅力の中で心地よい暮らしが実現するまちです。





ホームページ ： http://www.city.sanda.lg.jp/

ポータルサイト(さんだうぇるかむ) ： https://sanda-portal.com/

三田市公式Instagram(さんだスマイル)： https://www.instagram.com/sanda_smile/

三田市公式Facebook ： http://www.facebook.com/sandacity/





武庫川沿いの桜