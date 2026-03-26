新エネルギー事業の企画・開発・運営を垂直統合で展開するAI.net合同会社(本社：東京都、以下「AI.net」)は、世界的なパワーコンディショナ(PCS)メーカーであるShenzhen Sinexcel Electric Co., Ltd.(本社：中国深セン市、以下「SINEXCEL」)と、日本市場における戦略的パートナーシップ協定を締結いたしました。

本提携により、AI.netが展開する系統用蓄電所ソリューション「ラブバッテリー」に、SINEXCEL社の高度なPCS技術が統合されます。これにより、すでに締結済みのCATL社との1GWh規模のバッテリー供給契約と合わせ、世界トップクラスのコンポーネントで構成された、極めて信頼性の高い蓄電ソリューションを日本市場へ提供可能となりました。





締結式の様子





■ 系統用蓄電所ソリューション「ラブバッテリー」の進化

AI.netは、日本の電力系統の安定化と再生可能エネルギーの導入拡大を目指し、系統用蓄電所の開発・運営を行うトータルソリューション「ラブバッテリー」を展開しています。

今回のSINEXCELとの提携により、「ラブバッテリー」は以下の3つの強みを確立し、日本最高水準のパフォーマンスを提供します。





1.世界最強のコンポーネント統合(CATL × SINEXCEL)

世界シェアNo.1のバッテリーメーカーであるCATL社の高耐久バッテリーと、世界累計17GWの実績を持つSINEXCEL社の高効率PCSを組み合わせ、AI.netが最適なシステム設計を行います。





2.日本の系統連系への完全適合

SINEXCEL社は日本市場で6年、約50件の導入実績があり、日本の厳しい技術基準や電力会社の系統連系要件を熟知しています。これにより、確実かつ迅速なプロジェクト推進が可能になります。





3.2026年日本法人設立による、万全のアフターサポート

SINEXCEL社が2026年Q2に日本法人を設立することに合わせ、AI.netとSINEXCELは共同で、日本国内における24時間365日の保守・管理(O&M)体制を強化します。「ラブバッテリー」の長期にわたる安定稼働を保証します。









■ 両社代表コメント

AI.net合同会社 代表コメント：

「我々の系統用蓄電所ソリューション『ラブバッテリー』に、SINEXCELという世界最高峰のPCSパートナーを迎えられたことを大変嬉しく思います。CATLのバッテリー、SINEXCELのPCS、そして我々の開発・運営力。この3社一体の強力な体制により、日本のエネルギー転換を確実なものにしていけると確信しています。」





SINEXCEL 日本・オーストラリア担当セールスディレクター Renesmee Wu(武悦)：

「AI.netが推進する『ラブバッテリー』プロジェクトは、日本のグリーンエネルギー市場において非常に重要な意義を持っています。当社の技術と2026年の日本法人設立を通じたローカルサポートが、この素晴らしいソリューションの価値をさらに高め、日本の電力網の安定に貢献できると確信しています。」









■会社概要

●AI.net合同会社 新エネルギー事業の企画、開発、運営、およびグループ経営戦略の策定を行う専門企業。系統用蓄電所ソリューション「ラブバッテリー」を通じて、日本国内の再生可能エネルギーインフラの構築を推進しています。CATL社との1GWh規模の供給契約に基づき、安定したプロジェクト開発を行っています。

URL： https://www.ai-net.co.jp/





●Shenzhen Sinexcel Electric Co., Ltd.(盛弘股イ分)エネルギー貯蔵システム(ESS)、EV充電インフラ、電力品質管理のグローバルリーダー。世界60以上の市場で展開し、累計17GW以上のPCS導入実績を誇ります。2026年第2四半期に日本法人を設立予定。

URL： https://en.sinexcel.com/