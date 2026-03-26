FOODOLOGY(フードオロジー)は、日本のECプラットフォーム Qoo10 が主催する「Qoo10 Awards 2025」において、最優秀賞を受賞いたしました。





フードオロジー、「Qoo10 Awards 2025」で最優秀賞を受賞





日本のEC市場では、K-インナービューティーブランドの成長が続いており、販売データや消費者の反応に基づくプラットフォーム内での実績が、ブランド競争力を示す指標として注目されています。





「Qoo10 Awards」は、カテゴリー別の販売実績および消費者評価などを総合的に反映し、各分野のTOP10ブランドを選出するアワードです。2025年版においても同様の基準に基づき選定が行われました。









フードオロジーは、Qoo10内のインナービューティーカテゴリー「サプリメント・ダイエット」部門において、持続的な販売成長と高い消費者評価を背景に、最優秀賞10社のうちの1社として選出されました。





代表製品である「コレオロジーカットゼリー」は、2025年のQoo10メガ割プロモーション期間中、サプリメント部門において4四半期連続で1位を記録しております。ゼリータイプで手軽に摂取できる点や、日常のルーティンとして取り入れやすい点が、日本の消費者から支持を得ており、販売実績の向上につながっております。





今回の受賞により、フードオロジーは日本のQoo10プラットフォーム内において、データに基づく成果が評価されたK-インナービューティーブランドとしての存在感を一層高めております。





フードオロジー関係者は次のようにコメントしております。

「現地の消費者の反応と販売データに基づき、意味のある結果を得ることができました。今後も日本のウェルネス消費のトレンドに合わせたインナービューティー製品を継続的に展開し、日本市場での接点を拡大していく計画です。」









■会社概要

会社名：Adapt

代表者：Jeongha Park

所在地：3F, Samseong-ro 534, Gangnam-gu, Seoul, Korea