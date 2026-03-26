リジェネラティブ・マテリアルブランド「SHOKAY(ショーケイ)」(ダブルツリー株式会社、本社：北海道札幌市、代表取締役：林 民子)は、前回大好評をいただいた、北海道登別市の刺繍サークル「登別アシリの会」とのコラボレーションによる、SHOKAYのショール・スカーフにアイヌの伝統文様刺繍をお入れする期間限定サービスを再開いたします。母の日のスペシャルギフトとして、ぜひご検討ください。





アイヌ文様刺繍入りSHOKAYヤクウールスカーフ





#アイヌ刺繍 #母の日ギフト #サステナブル #エシカルファッション #ヤクウール #北海道 #アイヌ文化









■サービス開始の背景とコンセプト

【大切な人への贈り物に「特別な温もり」を添えたい―そんな想いから、このサービスは生まれました。】

もともとアイヌ文様刺繍は、大切な人が海の漁や山の狩りへ出かける際、無事に帰ってこられるよう、アイヌの女性がひと針ひと針、願いを込めて施した「魔除け」「お守り」の刺繍です。アイヌの文化に込められた「守護の想い」を、現代のギフトへ昇華させたいと考えました。

繊細な刺繍を手がけるのは、北海道登別市の刺繍サークル「登別アシリの会」。アイヌの伝統文様を受け継ぐ職人たちが、一点一点に魂を込めて仕上げます。









■アイヌ伝統文様について

アイヌの伝統文様は、「モレウ(渦巻き)」「アイウシ(棘)」などのモチーフの組み合わせで構成されており、それぞれに深い意味が込められています。例えば「アイウシ(棘)」には、病気を体に入れないようにという祈りが宿っています。北海道の豊かな自然と精神文化から生まれた文様が、あなたの大切な人を静かに守ります。





【刺繍モチーフ 全3種】

フクロウ 知恵・福をもたらすアイヌの守り神。北の大地が生んだ神聖な文様。

バタフライ 変容と再生の象徴。大切な人の新たな旅立ちを祝う文様。

フラワー 繁栄と豊かさへの祈り。温かみあふれる華やかな文様





＜フクロウ＞

知恵・福をもたらすアイヌの守り神。北の大地が生んだ神聖な文様。





＜バタフライ＞

変容と再生の象徴。大切な人の新たな旅立ちを祝う文様。





＜フラワー＞

繁栄と豊かさへの祈り。温かみあふれる華やかな文様。









【刺繍糸カラー 全4色】

レッド／ダークグレー／ピンク／ネイビー









■商品概要

ベース商品 ：(1)セリーン・ショール 36,300円(税込)

206cm×66cm、フリンジ8cm

(2)セリーン・スカーフ 22,000円(税込)

183cm×34cm、フリンジ7.5cm

素材 ：毛(ヤク)100％ ※刺繍糸もヤク100％使用

刺繍料金 ：3,000円(税込)／1モチーフ

※四隅いずれか1角に7cm×7cmのワンポイント刺繍

刺繍モチーフ ：(1)フクロウ (2)バタフライ (3)フラワー(全3種)

刺繍糸カラー ：レッド／ダークグレー／ピンク／ネイビー(全4色)

ショールカラー：ブラウン／グレイ／ブラック／クランベリーレッド／

オリーブ／ラスティレッド・シェンナ(全6色)

スカーフカラー：ブラウン／ダークブラウン／ネイビー／デニム／グレイ／

オリーブ／ダークパープル／ミント／クランベリーレッド／

ワインレッド／ブラック／ダスティピンク(全12色)









■ご注文方法・お届けスケジュール

ご注文はSHOKAY公式ヤフーショッピングストアにて受け付けております。ショール・スカーフ本体と、ご希望の刺繍モチーフ(刺繍糸色込み)をそれぞれお選びいただき、2点セットでご注文ください。





注文回 ： 第1回 母の日ギフト

注文受付期間： 2026年3月26日(木)～4月12日(日)

お届け予定日： 母の日 2026年5月10日(日)

注文ページ ： https://store.shopping.yahoo.co.jp/shokay/









■SHOKAYについて

世界で初めて「ヤク」素材にフォーカスしたリジェネラティブ・マテリアルブランド。2006年、ハーバード大学ケネディスクールで国際協力を学ぶ女学生2人が、チベット族の貧困問題解決を志して立ち上げたソーシャルビジネスです。エシカル・ニットのパイオニアとして、創業物語は書籍『世界を変えるオシゴト』(講談社、2010年)に結実しました。

ヤクの毛は1頭から年間わずか100gしか採れない希少素材。カシミヤ以上の保温性を誇り、通気性・柔軟性に優れ毛玉になりにくいと言われています。トレーサビリティを担保しながら上質なニット製品・毛糸を生産・販売。国連SDGs17目標のうち12目標の達成に貢献するブランドです。

URL： http://shokay.jp









■DGBHについて

2010年、表参道ヒルズにてSHOKAYを軸としたエシカルなライフスタイルを提案する1年間限定のセレクトショップ「DGBH(DoGood, BeHappy!)」をプロデュース。以来、「マインドフルな暮らしを楽しみながら、幸せに生きる」をコンセプトに、セミナーや旅の企画・運営、商品企画・開発、コンテンツ制作など多岐にわたる事業を展開している。

現在はNOTEにて、心と暮らしを豊かに再生するリジェネラティブなファッションの視点から「服が福を招く、幸せなクローゼットの作り方」をテーマに【Happy Closet～マインドフル・スタイルのABC】を連載中。

URL： https://note.com/dgbh/m/m43a5d530f1fc









■会社概要

会社名 ：ダブルツリー株式会社

所在地 ：北海道札幌市中央区

代表取締役：林 民子(はやし たみこ)

設立 ：2008年7月8日

主な事業 ：(1)ヤク素材エシカルブランド「SHOKAY(ショーケイ)」日本総代理店

(2)コンテンツ企画制作事業「DGBH(DoGood, BeHappy!)」

「Mindful Style × Happy Closet」をテーマにセミナー・

旅企画の運営、商品開発、コンテンツ制作・情報発信を展開。

(3)バケーション・ワーケーションハウス事業

北海道ニセコ町にて森林セラピー×リトリートを組み合わせた

一棟貸しコテージ「おくすりファーム」(準備中)。









■代表取締役プロフィール 林 民子(はやし たみこ)

外資系エンターテインメント会社、VOGUE NIPPON発行出版社、欧米ファッションブランドの広報を経て、2007年にNPO法人「ソーシャルコンシェルジュ」を設立。いち早くエシカルファッションの普及に取り組み、10年にわたって活動を牽引。2008年よりSHOKAY日本代表に就任。30年以上にわたりヨガと瞑想を実践し、龍村式健康ヨガ指導者養成講座修了。米国森林セラピーガイドの資格を取得。長野県信濃町認定「森林メディカルトレーナー」養成講座も修了し、信濃町森林療法研究会「ひとときの会」会員。現在は北海道ニセコ町にて、森林セラピープログラムを提供する一棟貸しリトリートコテージ「おくすりファーム」を準備中。自身のインスタグラムでは、札幌とニセコでの北海道2拠点暮らしの日々を発信している。

URL ： https://www.instagram.com/tamikohayashi/

Instagram： @tamikohayashi









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